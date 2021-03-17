Куда может привести смартфон. У москвичей в моде новое хобби — рандонавтика

Корреспондент "КП" с приложением Рандонавтика Фото: Андрей АБРАМОВ

Его адепты именуют себя рандонавтами. Происходит от английского слова random — «случайность» и греческого «наутэс» — «мореплаватель». Вспомните мифических аргонавтов, которые отправились на поиски золотого руна.

Коротко о сути. Первым делом рандонавт задумывает в голове намерение. Это может быть чувство, предмет или желание: «мистика», «птица», «смысл жизни», «гамбургер» — что угодно. Затем жмешь на кнопку в приложении «Рандонавтика» для смартфона. Программа выдает случайные координаты на карте рядом с вами, и вы отправляетесь в путешествие.

Всем любопытствующим рандонавты рассказывают историю, которая произошла в Сиэтле (США) летом 2020-го. Приложение привело компанию к прибрежным скалам. Там они нашли чемодан. Думали, внутри деньги. Оказалось, что в сумке два трупа. Полиция выяснила, что молодую пару застрелил арендодатель, у которого они снимали жилье. А позже расчленил тела, спрятал в сумку и выкинул.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Жуткая история притягивает в рандонавтику поклонников мистики. Хотя создатели проекта - заокеанская компания The Fatum Project - разработала свое приложение для другого.

Рандонавтика — микс хобби, спорта и философии. Что до последней, то увлеченные пишут на эту тему объемные талмуды: про влияние мыслей на реальность, теорию чисел и пространственно-временные туннели. Хотя не возбраняется просто получать удовольствие от прогулок.

Разработчики приложения уверяют, что у них есть доступ к квантовому генератору случайных чисел Национального университета Австралии. Это реальное устройство, которое используют математики и изобретатели. Например, чтобы зашифровать какое-то число.

В случае с рандонавтикой компьютер выдает случайные координаты. Они высвечиваются у пользователя на смартфоне и накладываются на карту местности рядом с ним. Такой вот генератор приключений в реальном мире.

Бесконечно пользоваться приложением можно только за деньги — работу квантового вычислителя нужно как-то оплачивать. Для этого предлагают приобретать внутреннюю валюту — «совиные жетоны» (один стоит 3 рубля). Эти птицы видят в темноте, а рандонавты вроде как блуждают в неизведанных местах — такая аналогия.

Лестница у сломанного дерева. Фото из сообществ рандонавтов в социальных сетях

Однако плата эта весьма условная. Один маршрут стоит от 1 до 3 жетонов (3 - 9 руб.). А в день дают 30 бесплатных жетонов. Так что можно гулять почти без ограничений.

Самое интересное, как приложение «угадывает» задуманную игроком тему и строит соответствующий маршрут. Вот где настоящая мистика! И подтверждение популярной теории, что наш смартфон следит за хозяином и все о нем знает.

Мысли человека приложение, конечно, не читает. Но рандонавты верят в провидение и судьбу. Якобы на космическом уровне намерение пользователя и генератор случайных координат сойдутся и получится интересный маршрут.

Проверим.

ПОПЫТКА №1: ОБНАРУЖИТЬ МИСТИЧЕСКОЕ…

Выхожу во двор в своем районе Сокольники и запускаю приложение. В глубине души мечтаю, чтобы рандонавтить меня отправили в парк. Как у многих адептов движения - мое намерение найти что-то мистическое. Жму кнопку генератора случайных чисел. Тот указывает куда-то на окраину жилого массива в километре от меня.

Находка корреспондента "КП". Объект культурного наследия, который явно ждет реконструкции Фото: Андрей АБРАМОВ

Квартал хрущевок заканчивается нелюдимым переулком. Мой пункт назначения — старинный особняк за высоким забором. Окна здания выбиты, царит разруха. Выглядит очень мистически. Решил загуглить адрес. Оказалось, что это приют для беспризорников имени московского доктора Гааза (1913 год постройки). Объект культурного наследия, к сожалению, заброшен и не реставрируется уже много лет.

ПОПЫТКА №2: НАЙТИ УДИВИТЕЛЬНОЕ

Загадываю найти что-то удивительное. Приложение выбирает точку на карте, но вновь не в парке, а вблизи дорожной магистрали Русаковская набережная. Шлепаю по весенним лужам к точке назначения. Ближе к месту выясняется, что сама локация расположена не вдоль дороги, а в зарослях на пригорке.

Приходится лезть по сугробам. Доковылял и вижу дырку в заборе. За ней стадион футбольной академии «Спартак». Не то чтобы это сильно удивило. Однако признаюсь, о его существовании не догадывался. Хотя живу в этом районе полтора года и думал, что исходил его вдоль и поперек.

Рассказы бывалых

«Программа привела к пакету, в котором были ножи, испачканные кровью»

Москвич Михаил Цирульников рандонавтить начал в пандемию. Бродил по пустынному городу в поисках интересностей. В первый же раз программа привела его к дереву, в которое ударила молния.

— Как-то я загадал намерение «грифон». Программа привела меня к точке рядом с кафе «Лев и птичка». Грифон – это наполовину лев, наполовину орел. По намерению «гиря» программа сгенерировала точку у спортивного комплекса, — делится рандонавт.

Сам Михаил не погружается в теоретические дебри, а просто называет это своим хобби. Напоминает, что одна из идей проекта — посетить места вдоль повседневного маршрута, где бы без приложения вы бы никогда не побывали.

«Нашли столб, к которому примотана шапка и фото маленькой девочки». Фото из сообществ рандонавтов в социальных сетях

Кстати, всех рандонавтов призывают подбирать во время путешествия мусор. Чтобы блуждания были еще и полезны для земли и общества.

О своих походах рандонавты выкладывают отчеты в тематические чаты. Чтобы не быть голословными, стараются подкреплять репортажи кадрами с места событий. Смотришь — мурашки по коже. Можно снимать мистический фильм. Тут и старые разорванные фото, и мертвые животные, и прочие неприглядные картины. Вот что пишут рандонавты из России.

Мешок камней на деревьях. Фото из сообществ рандонавтов в социальных сетях

«Нашли столб, к которому примотана шапка и фото маленькой девочки».

«Пришли к лестнице в лесу, которая была приставлена к дереву».

«По намерению «увидеть что-то страшное» программа привела к пакету, в котором были ножи, испачканные кровью».

«Думали о несчастном случае. Пришли к месту, а там пожарные коттедж тушат».

«Подумала, есть ли вокруг меня скопление зла? Программа привела к соседской машине. На нем приехала их дочь в гости. Очень противная особа!».

«Думали про мистику. Нашли сгоревший чердак и кучу странных вещей — обкусанное мыло, побитые яйца, грустного крокодила и кучу котиков».

«Хотел найти что-то загадочное, обнаружил закрытую пивную банку, внутри которой ничего не было».

«На дереве висел мешок с белыми камнями, от них странно пахло. Да, я их понюхала».

«Загадали шаурму. На точке нас ждал пес».

«Точка была в кустах. Полезли рыться, как мимо проезжала полиция. Подумали, что мы делаем закладки и забрали в дежурную часть».

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