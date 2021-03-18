Как «Росатом» участвует в реализации нацпроекта «Экология»

Андрей Лебедев директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом». Фото: Андрей МИНАЕВ

В «Росатоме» говорят, экологическая безопасность – важная составляющая ДНК атомщика. И не поспоришь. Ведь атомщик производит одну из самых экологически чистых энергий в мире. Но вот еще один факт в копилку ДНК. В рамках нацпроекта «Экология» госкорпорация взяла на себя тяжелую ношу. Директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев подробно рассказал, почему «Росатом» занимается созданием комплексной системы по обращению с отходами 1 и 2 классов.

- В 2017 году Минприроды выступило с инициативой и было дано соответствующее поручение Президента России о необходимости создания единой прозрачной системы и контроля по работе с такими отходами, - объяснил Андрей Лебедев. - Эта тема обсуждается уже не один год. Пусть объемы образования таких отходов не столь значительны по сравнению с коммунальными, но они наносят непоправимый урон окружающей среде. Мы в рамках работы со своими радиационными отходами, отработанным ядерным топливом имеем соответствующий опыт и мощный научно-технический потенциал для того, чтобы эти задачи решать. Это и эффективная логистика, и безопасное перемещение, и переработка таких отходов. Именно поэтому нам было поручено разработать систему, где тоже предстоит провести учет всех отходов, контролировать их в процессе транспортировки, контролировать их переработку, создать соответствующие мощности. Эти задачи легли в основу федерального проекта, за который отвечает «Росатом» в части создания безопасной инфраструктуры для обращения с отходами первого и второго классов уже в рамках нацпроекта «Экология».

- Давайте разъясним, что такое отходы 1 и 2 класса.

- Если отходы второго класса попадают в окружающую среду, то на восстановление экосистемы потребуется 30 лет. Если отходы первого класса попадают в окружающую среду, то экосистема не восстановится никогда. Ртутьсодержащие отходы – отходы первого класса. Различные батарейки, аккумуляторы – отходы второго класса. Сегодня в федеральном классификаторе 444 позиции таких отходов 1-2 классов. И нам предстоит выстроить комплексную систему для безопасной работы с ними.

- И система эта началась с отдельного законопроекта 2019 года, который регулирует сферу обращения с такими отходами…

- ..Да, а следом появился институт федерального оператора по обращению с отходами 1 и 2 классов. В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации им стал Федеральный экологический оператор- ФГУП, подведомственный «Росатому». И это единый оператор для тех, кто транспортирует такие отходы, и для тех, кто такие отходы перерабатывает. Для учета и контроля за обращением с отходами 1 и 2 классов мы создаем государственную информационную систему, которая уже находится в высокой степени готовности. Мы открываем также семь крупных экотехнопарков, которые позволят переработать весь ежегодно образующийся в стране объем отходов первого и второго классов. Первые четыре экотехнопарка - на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия. И три создаем с нуля на новых площадках.

- Простите мою наивность. А зачем нужна государственная информационная система для обращения с отходами?

- В том числе, чтобы не увеличивался накопленный экологический ущерб, с которым мы сталкиваемся повсеместно на промышленных площадках. Государство вынуждено тратить значительные средства на ликвидацию накопленного ущерба. Государственная информационная система позволит формировать полные данные для переработки и не даст возможность накапливать отходы I и II класса долгие годы. Будут учтены все источники образования, виды, объемы. Система выстроит лучшую логистику для переработки с наименьшей ценой.

ТЫСЯЧИ ГЕКТАРОВ УЩЕРБА

Накопленное экологическое наследие, о котором упомянул Андрей Лебедев, - настоящая беда для всей России. Масштабы-то впечатляют! В одной только Иркутской области «Росатом» ликвидирует последствия двух когда-то мощных, а ныне обанкротившихся предприятий. А еще есть полигон промышленных отходов в Ленинградской области, и городская свалка в Челябинске. Для наглядности каждый объект я выделила в отдельную главу, чтобы и вам было понятно, какую важную работу делает «Росатом».

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат

По БЦБК решение о привлечении «Росатома» в качестве единственного исполнителя работ было принято в конце прошлого года. Но за несколько месяцев специалисты уже провели на площадке большинство предпроектных изысканий. Объект очень сложный. Там нет чистых отходов комбината, а есть то, что уже смешалось в шламонакопителях с осадками, отходами ТЭЦ, строительным, бытовым мусором.

- Сейчас есть понимание в основных технологических подходах, - комментирует Андрей Лебедев. - Они связаны с переработкой шлам-лигнина в компост, что позволяет получать плодородный слой, использованием процессов литификации - различных сорбентов, чтобы получать безопасный техногрунт. Мы уже провели стендовые испытания, апробировали соответствующее оборудование для того, чтобы можно было надшламовые воды почистить. До 2024 года включительно планируем провести все необходимые работы.

Усольехимпром

«Росатом» пришел сюда по поручению президента РФ. Территория в 1600 гектаров находилась в сложнейшем состоянии. И это очевидно из тех работ, которые уже удалось сделать в прошлом году.

Первое. Совместно с Минобороны и МЧС были обезврежены аварийные цистерны. Токсичные вещества, которые потенциально могли дать залповые выбросы и отравить атмосферу, были перезатарены в безопасные емкости.

Второе. Началась ликвидация глубинных, некоторые более километра, скважин рассолопромысла, откуда добывали соль. В них были закачаны отходы производства. Много лет эти скважины находились без должного контроля и мониторинга. Две наиболее опасные уже ликвидированы. Остальные приведем в безопасное состояние в этом году.

Третье. На площадке был заброшенный цех ртутного электролиза, который являлся основным источником загрязнения ртутью не только для промышленной площадки, но и прилегающих территорий. Сегодня объект демонтирован и изолирован.

Четвертое. Нефтяная линза, которая в результате аварийного состояния одной из скважин образовалась вблизи реки Ангары. Был высокий риск прорыва этой линзы и нефтепродукты могли попасть в Ангару. Сейчас все вещества изолированы и не представляют опасности.

- В рамках большого комплексного проекта, который примут в этом году, мы будем приводить всю территорию в порядок, - рассказывает Андрей Лебедев. - Там есть шламонакопители, свалки промышленных и коммунальных отходов. Очень много загрязненных зданий, которые нужно демонтировать.

Городская свалка в Челябинске

Площадь – 74,1 гектар, высота – более 40 метров. Это крупнейшая в Европе свалка, которая находится в черте города. Фильтрат, который стекал с этой свалки, попадал в близлежащий ручей и далее в реку Миасс.

- Для этого объекта было важно применить весь комплекс наилучших мировых решений, - поясняет Лебедев. - Это отвод фильтрата и его очистка. Плюс сложнейшая система сбора биогаза: 18,5 тысяч вертикальных дренов глубиной 17 метров, чтобы собрать весь газ. В этом году мы завершаем рекультивацию свалки. Готовность – 85 процентов. Это позволило уже на 30% снизить выбросы в городскую атмосферу.

Полигон «Красный бор»

Объект уникальный не только для Ленинградской области, где он расположен, но и для всей страны. На площади в 67,7 гектар десятилетиями свозились промышленные отходы со всего Советского Союза. Там присутствует вся таблица Менделеева: хлорорганика, поражающая дыхательные пути, различные полихлорбифенилы, пестициды, жидкость из отработанных трансформаторов. Словом, весь утвержденный на сегодня классификатор отходов первого, второго и третьего классов.

- Перед нами в прошлом году стояла задача по проектированию противофильтрационной защиты - стены в грунте, чтобы исключить попадание любых вредных веществ в окружающую среду, - говорит Андрей Лебедев. - Мы эти работы выполнили. В нынешнем году после прохождения экспертиз приступим к изоляции объекта. В этом году отработаем технологию очистки жидких отходов. Наша задача – привести полигон в безопасное состояние в 2024 году.