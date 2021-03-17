В Казахстане для очередников работает жилищная госпрограмма

Пандемия коронавируса не помешала развитию строительной индустрии Республики Казахстан. В минувшем году в стране было построено 15,3 млн квадратных метров жилья, сдано свыше 140 тыс. квартир, инвестиции в жилищное строительство по сравнению с 2019 годом выросли на 33,6% и составили 2 трлн тенге (около 5 млн долларов), на 1 тенге государственных средств привлечено 5 тенге частных инвестиций. Государственная поддержка была оказана 38,4 тыс. семей, 28 тысячам - в виде предоставления социального жилья, ещё 10,4 семей получили льготные займы.

В нынешнем году за счёт всех источников финансирования будет построено 17 млн квадратных метров жилья или 163 тыс. жилищ. Государственные инвестиции охватят 31,3 тыс. очередников. По прогнозам правительства, в 2021 году будет построено и приобретено 22,5 тыс. единиц социального жилья, выдано 8,8 тыс. льготных займов очередникам.

«Главный приоритет – улучшение качества жизни»

Развитие жилищного строительства является частью задач, поставленных перед государством и бизнесом президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым, чей указ «Об Общенациональных приоритетах Республики Казахстан до 2025 года» затрагивает важнейшие сферы жизни страны. Символично, что эти амбициозные задачи сформулированы в год 30-летия Независимости Казахстана. Как подчёркивает президент, «мы должны сосредоточить все свои усилия на создании эффективного государства и справедливого общества. Главный приоритет – улучшение качества жизни и повышение благосостояния населения. Народ ждёт не искусственных достижений, а реального результата, который он почувствует в действительности. Население хочет, чтобы экономические и социальные программы были плодотворными».

В рамках реализации приоритетов будет построен новый жилой массив бюджетного класса с помощью заключения контрактов на последующий выкуп жилья по ценам государственной программы «Нурлы Жер»». В сельской местности государство берётся возместить до 50% расходов работодателей на строительство жилья для своих работников.

Перспективы развития строительной отрасли обсуждались на заседании правительства под председательством премьер-министра Аскара Мамина в последних числах февраля. О совершенствовании механизмов жилищной политики рассказали заместитель главы кабинета Роман Скляр, министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, председатель правления акционерного общества «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимова, председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов, главы Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, а также городов Нур-Султан и Шымкент.

«Для решения вопроса очередности глава государства ранее поручал создать на основе АО «Жилстройсбербанк Казахстана» полноценный институт развития и поддержки – «Отбасы банк» с передачей очередников местных исполнительных органов. Основной принцип работы «Отбасы банка» будет направлен на повышение доступности жилья, особенно для социально-уязвимых слоев населения», - отметил Бейбут Атамкулов. По словам министра индустрии, на базе «Отбасы банка» будет создан Центр по обеспечению жильём, централизованно осуществляющий постановку на учёт всех нуждающихся в жилье, а также распределяющий жильё по дате постановки в соответствии с «лестницей доступности» жилья. База центра будет интегрирована с государственными базами физических лиц. Повторное включение в базу невозможно, граждане смогут участвовать в государственных программах только один раз.

В рамках механизма заработает единый оператор жилищного строительства, который сформирует пулы арендного жилья и будет управлять жилищным фондом, заключая договоры с арендаторами. Предлагается также субсидировать аренду от арендной платы частного жилищного фонда в размере 21 месячного расчетного показателя, применяемого в Казахстане для исчисления пенсий, пособий и других социальных выплат, а также для штрафных санкций, расчета налогов и других платежей.

«Количество граждан, состоящих в очереди на получение жилья, ежегодно растёт в среднем на 50 тыс. и на сегодня составляет 548 тыс. человек», - констатировал министр. По его словам, очередники, имеющие доход ниже прожиточного минимум на члена семьи (это в основном многодетные семьи, дети-сироты, семьи, имеющие детей-инвалидов) будут обеспечены жильем через механизм субсидирования частного арендного жилья.

Дополнительные инвестиции государства

В рамках реализации поручений президента местным исполнительным органам власти даётся право предоставлять земельные участки для строительства жилья и социальных объектов за счёт средств застройщика при условии продажи 50% строящегося жилья по ценовым параметрам, установленным государственной программой «Нурлы жер».

В случае строительства этих объектов на собственных участках застройщика ему предложат альтернативные земельные участки или возместят затраты. Участки для строительства будут предоставляться согласно правилам проведения торгов по продаже участка или права его аренды.

Среди дополнительных мер по развитию жилищного строительства - формирование пулов арендного жилья и стимулирование создания частных социальных фондов недвижимости. «В случае принятия всех мер, дополнительно будет построено 1,7 млн квадратных метров жилья или 28 тыс. квартир во всех регионах страны», - отметил Бейбут Атамкулов.

Дополнительные инвестиции государства в жилищное составят 300 млрд тенге (более 715 млн долларов). Это финансовое вливание позволит создать 55 тыс. новых рабочих мест, обеспечить 40 млрд тенге или свыше 95 млн долларов налоговых поступлений. Общая сумма товаров и услуг смежных отраслей составит 530 млрд тенге или 1,2 млрд долларов. Для воплощения этого механизма в жизнь требуется внести изменения в законодательство. По словам министра индустрии и инфраструктурного развития, эксперты разработали список этих изменений. Слово за парламентариями.

Председатель правления акционерного общества «НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов отмечает увеличение объёмов финансирования строительства в регионах. В качестве потенциальных инвесторов рассматриваются коммерческие банки, страховые и финансовые организации на внутреннем и российском рынках. В ближайшее время завершатся переговоры с Евразийским банком развития и Сбербанком России.

Строительство жилья как национальный проект

Выступая на совещании, председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова проинформировала коллег о мерах по реализации государственной программы «Нурлы жер». По ее словам, в рамках системы жилищных строительных сбережений за период с 2019 по 2020 годы количество заключенных договоров увеличилось с 407 тыс. до 486 тыс. За этот период количество участников системы на 20%.

«По состоянию на 1 февраля 2021 года 237,6 тыс. очередников имеют вклады в банке, из них 188 тыс. или 79% начали аккумулировать средства на жильё и имеют накопления. Ежегодно 30 тыс. очередников открывают вклады», - сказала Ибрагимова. В банке имеют кредиты 32,7 тыс. очередников.

Председатель правления банка отмечает новый подход в системе учёта граждан, нуждающихся в жилье, основанный на централизованной системе.

«Автоматизация всех процессов исключает человеческий фактор и обеспечивает прозрачность, гласность учёта граждан и распределения жилья, - подчеркнула Ляззат Ибрагимова. - В 2020 году на рынке заключено 307 884 сделки купли-продажи жилья. По состоянию на 19 февраля 2021 года в Единый накопительный пенсионный фонд направлено 38 тыс. заявок на цели, связанные с приобретением жилья».

Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр заверил, что вопросы жилищной политики находятся на постоянном контроле правительства, а предложения участников совещания направлены на повышение доступности жилья, особенно для социально-уязвимых слоев населения. «Благодаря принимаемым мерам прогнозируем активизацию строительной отрасли, что в целом позитивно повлияет на рост экономики страны. Предусмотрены необходимые правовые изменения, а также трансформация долгосрочных планов правительства в национальный проект», - сказал вице-премьер.