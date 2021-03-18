После слов Байдена терять уже нечего. Пусть Россия в ответ присоединит Донбасс

Джо Байден «слишком груб» — он отличался языковой несдержанностью еще до того, как стал 46-м президентом США Фото: REUTERS

«Байден слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека».

Это фрагмент из ленинского «Письма к съезду», написанного 99 лет назад, где я заменил лишь одну фамилию. В остальном — каждое слово полностью отражает реальность.

Джо Байден действительно «слишком груб» — он отличался языковой несдержанностью еще до того, как стал 46-м президентом США. Год назад — заклеймил главу КНР Си Цзиньпина «головорезом»; полгода назад — назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына «просто бандитом»; наконец, две недели назад, уже в Белом доме, обвинил саудовского принца Мохаммеда бин Салмана в убийстве оппозиционного журналиста.

И? Пекин, Пхеньян, Эр-Рияд — как стояли, так и стоят. И даже, пожалуй, посмеиваются. Потому что году в 1998-м после столь грозных заявлений — с ближайшего к вам американского авианосца немедленно взвились бы стальные серые птицы и вбомбили бы вас в демократию. А сейчас никто не прилетит. Особенно если ваше воздушное пространство прикрыто российскими ЗРК С-300.

Но Байден, действительно, — тут я вновь возвращаюсь к ленинскому завещанию, — «генсек Коммунистической партии». Ведь сейчас у них там в США — истинный коммунизм. У красных в 1918 году была «борьба классов»: когда есть плохие буржуи, у которых во имя всеобщего блага надо отнять богатство, даже если оно ограничивается крестьянской избой да чалой коровой. И еще есть плохие белые (в смысле, белогвардейцы), враги, которых надо уничтожить.

Сто лет спустя на нынешнем Западе вместо «классовой борьбы» — ведется почти такая же, только «гендерно-расовая». Когда тоже есть враги: белые (где-то мы уже это слышали) мужчины, а есть «угнетенные ими» мигранты всех цветов кожи, представители третьего и прочих 666-ти гендеров, а также женщины; последние, кстати, могут быть и белыми, пока есть общий и главный враг — но очередь дойдет и до них. И что нужно сделать для всеобщего счастья — вы знаете. Впрочем, ладно, о «гулагизации Запада» я уже подробно писал для «КП» — повторяться не буду.

И Джо Байден — «советский лидер», но образца не победного 1945-го, а сумеречного 1982-го. Когда раболепные СМИ превозносят твой Единственно Верный Курс (предыдущего президента, Трампа, четыре года подряд шельмовали за каждый чих; но это ж — другое). А сам ты не помнишь, куда вторглась твоя армия: в Албанию или Афганистан. Не шутка: в начале марта Байден на публичном выступлении не смог определиться, как называется Пентагон и кто там занимает должность министра обороны.

Поэтому когда наш 78-летний потомакский партнер в беседе с журналистом называет российского лидера «убийцей», хочется ответить с несколько брезгливой, но все же — жалостью. Мил человек, у вас в стране гендерно-расовая война идет, а вы тут куражитесь.

Впрочем, давайте серьезно. Вопрос — что делать нам?

Понять очевидное: Запад увяз в собственных противоречиях. Эти противоречия усугубляются управленческим параличом (чья причина — даже не в буквальном смысле деменция некоторых лидеров, хотя, конечно, и она тоже).

А теперь вспомните событие, которое в зарубежной историографии именуют «Эстонская освободительная война 1918-20 годов». У нас устоявшегося названия этому конфликту нет, ибо закончился он позорно. Сначала эстонцы вместе с немцами и российскими белыми разбили и прогнали на восток Красную армию; потом — успешно расправились с бывшими союзниками: немцев — выгнали, а 5 тысяч русских белогвардейцев посадили в концлагеря, где многие умерли.

Как такое было возможно? Ведь и Россия, и Германия могли раздавить крошечную Эстонию одним мизинцем? Все просто: внутри соседей-гигантов началась революция и гражданская война (в Германии таковая тоже имела место, хоть и не столь кровавая, как у нас). А эстонцы, наоборот, были сцементированы национальной идеей и четко знали, чего хотели.

Да, сейчас даже одни США, без совокупного Запада, на порядок мощнее нас. И что? Их раздирает «гендерно-расовая война». При внешнем монолитном фасаде — они слабы и разобщены, как Советская Россия в 1918-м или Веймарская Германия год спустя.

Так что у нас есть уникальный исторический шанс их переиграть, взять реванш за потери и поражения XX века и занять достойное место в XXI-м.

Для этого достаточно сформулировать ту самую объединительную идею. Например: «русские заслужили право жить в одном государстве». И, скажем, присоединить Донбасс. Для начала.