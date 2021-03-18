Россияне стали чаще скрывать зарплаты от супругов

Спрашивать о зарплате неприлично! Так считает каждый третий россиянин. А каждый пятый из нас старается вообще никому не рассказывать о своих доходах. Фото: Shutterstock

Спрашивать о зарплате неприлично! Так считает каждый третий россиянин. А каждый пятый из нас старается вообще никому не рассказывать о своих доходах. Это выяснили аналитики SuperJob, опросив несколько тысяч россиян.

А что самое интересное, многие из нас скрывают размеры своих зарплат даже от собственных супругов. И таких становится все больше. В 2019 году любителей делать заначки было 12%, в 2021-м - уже 15%.

Откуда такая неискренность в отношениях с самым близким человеком? Семейный психолог Анна Девятка объясняет это тем, что взгляд на семейные отношения в последнее время изменился. Стало больше гражданских браков, люди живут вместе, делят быт, но один из супругов тайком делает накопления на случай разрыва. А многие просто стесняются говорить о деньгах. Отсюда и скрытность.

- Разговор про деньги всегда требует смелости и прямолинейности, - комментирует Анна Девятка. - Людям приходится садиться, считать деньги, планировать совместные дела, обсуждать потребности каждого из них. И тут возникает проблема: многие женщины стесняются сказать, что им что-то надо, а мужчины вообще не понимают, чего они могут хотеть. Поэтому про деньги им проще не говорить или скрывать их количество.

Если же вы решили завести разговор о деньгах со своей скрытной половиной, психолог предупреждает: скорее всего, вывести ее на откровения с первого раза не получится. И со второго тоже.

- Нужно запастись терпением и спокойствием, научиться задавать один вопрос несколько раз по-разному, чтобы человек понял серьезность ваших намерений, - говорит Анна Девятка. - Неплохо будет подготовить доказательства, что супруг что-то от вас скрывает - например, записать его траты, которые он не мог бы себе позволить при «официально озвученной» получке.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Кто из вашего близкого окружения знает размер ваших доходов?

Моя вторая половина - 51%

Родители - 41%

Друзья - 24%

Никто - 19%

Прочие родственники - 10%

Другое - 3%

Затрудняюсь ответить - 7%

Знает ли ваша вторая половина, сколько вы зарабатываете?

Да - 80%

Нет - 15%

Затрудняюсь ответить - 5%

Допустимо ли интересоваться размером заработка?

Да, всех друзей и близких - 11%

Только некоторых друзей и близких - 40%

Недопустимо - 31%

Другое - 4%

Затрудняюсь ответить - 14%

По данным SuperJob.

Рассказывая о величине своего заработка, вы скорее испытываете...

Положительные эмоции - 9%

Отрицательные эмоции - 26%

Ничего не испытываю - 25%

Другое - 3%

Я никому не рассказываю о величине своего заработка - 25%

Затрудняюсь ответить - 12%

По данным SuperJob.

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