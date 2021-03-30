Финансовые технологии, меняющие нашу жизнь к лучшему

В прошлом году эту тенденцию ускорила еще и пандемия, во время которой сокращение физических контактов стало необходимостью.

Новые платежные технологии помогают нам просто и быстро решать очень многие задачи, приносят самые разные преимущества и материальные выгоды. Безналичные деньги – это новые возможности и безопасность: украденную купюру вам уже вряд ли удастся вернуть, а вот в случае с картой – можно обратиться в банк и оспорить операцию, которую вы не совершали. В прошлом году с новой силой прозвучала тема безопасности карт в отличие от наличных денег – карты позволяют контактировать с меньшим числом поверхностей, и центробанки многих стран призывали граждан пользоваться бесконтактной технологией. Мы рассказываем о финансовых технологиях, которые упрощают нашу жизнь.

Безналичные платежи

Помните те времена, когда мы доверяли только наличным деньгам, а к цифрам на банковском счете относились с опаской? В день зарплаты целыми коллективами стояли в очереди к банкомату. Сейчас все это ушло в прошлое. И причин для такого изменения в поведении много. Способствовали таким переменам и государство, и платежные системы, и банки, и торговые предприятия.

Современный человек стал уже требовательным пользователем цифровых средств и оставляет деньги на карте, потому что в таком виде они дают больше возможностей: платить смартфоном и другими умными устройствами и в магазине, и на транспорте, и денежные переводы в этом случае под рукой, и оплата картой в онлайн- и офлайн-магазинах (причем даже в удаленных уголках, а также поездки в другие страны без необходимости менять валюту и т. д.).

За что россияне выбирают безналичную оплату? Осенью 2020 Mastercard провела исследование, чтобы это выяснить. По его результатам, 82% опрошенных ценят удобство и возможность платить онлайн, а 81% – переводы с карты на карту. Кешбэк, бонусы и оплата проезда на транспорте также в числе главных преимуществ безналичных платежей.

Кроме того, во время пандемии – когда особенно важно сокращать количество физических контактов (о чем и говорил Роспотребназдор), – по данным опроса Mastercard, 43% респондентов стали реже платить наличными, а 22% сообщили, что вообще их не используют.

Бесконтактная оплата

Движение очереди в магазине значительно ускорила бесконтактная технология оплаты, которая впервые появилась в России с Mastercard. Во время пандемии эта технология по-настоящему выстрелила. По данным исследования Mastercard, бесконтактную оплату уже освоили 78% опрошенных среди россиян, для 70% она стала самым предпочтительным способом расчета за офлайн-покупки. При этом 16% впервые попробовали платежи в одно касание именно в период пандемии. Респонденты, которые используют бесконтактную технологию каждый день, отмечают, что платить бесконтактным способом – это гигиенично, чисто (81%) и просто (85%).

Результаты этого же исследования подтверждают, что использование бесконтактной оплаты – это выбор, который пройдет проверку временем: 82% российских респондентов считают, что после завершения пандемии эта технология не потеряет свою актуальность. В Европе – регионе, где популярность бесконтактных платежей выше, чем в остальном мире, – так полагают 73% опрошенных.

Кроме того, в России бесконтактная оплата доступна на транспорте, в том числе в метрополитенах. А стартовал первый транспортный проект именно с Mastercard – в 2011 году, на «Аэроэкспрессах» в Москве. На сегодняшний день с Mastercard оплачивать проезд на транспорте бесконтактно можно уже более чем в 160 российских городах.

Деньги – в смартфоне

Помните эту неловкую ситуацию, когда подошел к кассе с полной корзиной, а кошелек забыл дома? Сейчас для многих россиян это уже не проблема – если с собой есть смартфон с подключенным сервисом бесконтактной оплаты. В нем можно настроить доступ ко всем имеющимся у нас картам: и банковским, и дисконтным. Кстати, по данным опроса Mastercard, более трети респондентов в России (36%) предпочитают оплачивать покупки смартфоном.

Сама возможность платить с помощью смартфона стала широко доступна вместе с распространением технологии токенизации – замены основного номера счета карты на 16-значную комбинацию цифр (токен) во время совершения платежа. Именно с технологией токенизации работают Apple Pay, Samsug Pay, Google Pay и другие известные кошельки. При этом фактические данные карты в транзакции не участвуют: плательщик один раз «обменивает» их на токен – а он, в свою очередь, работает только вместе с одноразовой криптограммой, которая генерируется в смартфоне владельца, и вне этого смартфона ее создать нельзя. Токенами легко управлять – удалять их или создавать новые – в режиме онлайн, без необходимости посещать отделения банков.

В России возможность оплаты в одно касание смартфоном тоже впервые появилась с Mastercard. Это было в 2012 году.

Карта не только на пластике

С технологией токенизации бесконтактная оплата в современном мире стала возможна не только смартфонами, но и многими другими устройствами: наручными часами, фитнес-браслетами, брелоками, кольцами. Возможность оплаты гаджетами зависит от наличия в них функции NFC (Near-field communication «ближняя бесконтактная связь»). Так что если мы хотим отдохнуть от общения и не берем с собой телефон – или находимся на отдыхе, где его неудобно носить с собой в бассейн или на море, – все равно можно обеспечить себе возможность оплачивать покупки.

Mastercard постоянно работает над тем, чтобы россиянам было доступно больше вариантов устройств для бесконтактной оплаты – чтобы каждый мог платить наиболее удобным для него способом. Например, в прошлом году в нашей стране (первой в мире) стартовали продажи Mi Smart Band 4 NFC – специальной версии фитнес-браслета знаменитого бренда Xiaomi, которая поддерживает бесконтактную оплату. Долгожданный инновационный продукт Xiaomi был запущен совместно с Mastercard, и платежная функциональность доступна для держателей карт этой платежной системы.

Онлайн-шопинг

Раньше большинство покупателей по привычке ходили в магазины у дома или раз в неделю проводили полдня, толкая тележку в супермаркетах. Но режим самоизоляции подвиг большинство торговых сетей в срочном порядке налаживать возможность онлайн-заказов и предлагать клиентам услуги доставки, а пользователей – гораздо чаще делать покупки через интернет.

По данным исследования Mastercard, в прошлом году онлайн-шопинг стал одним из основных способов совершения ежедневных покупок: 45% опрошенных сообщили, что теперь чаще заказывают товары в интернете. Платежные системы постоянно совершенствуют технологии, чтобы этот процесс был максимально бесшовным и безопасным для клиента.

Инновационные технологии призваны не столько удивлять, сколько решать насущные вопросы для людей. И чтобы сделать онлайн-шопинг еще более комфортным, в прошлом году Mastercard совместно с партнерами реализовала технологию токенизации для интернет-магазинов в России. Применение токенизации в интернет-магазинах дает возможность хранить реквизиты в виде токенов. Токен выпускается для конкретного онлайн-предприятия, и с помощью него можно платить только в этом магазине. Поскольку данные карты не передаются при транзакциях с помощью токенов, реквизиты пользователей защищены от «перехвата» со стороны мошенников. При перевыпуске карт токен остается одним и тем же, и за счет этого отпадает необходимость заново вводить информацию для оплаты, что очень удобно.

Кстати, у Mastercard есть собственный сервис по хранению данных карт для удобной оплаты в интернете – Masterpass. C его помощью можно расплачиваться как на сайтах, так и в приложениях, с любых компьютеров и мобильных устройств. В одном аккаунте Masterpass можно хранить данные нескольких платежных карт. Далее при покупках можно будет просто выбрать нужную карту из списка, не вводя каждый раз реквизиты для оплаты вручную. Сервис полностью бесплатен для пользователей, подробнее узнать и подключить свою карту можно на сайте masterpass.ru, а также в любом магазине, работающем с Masterpass.

Интеграция в социальные сети

Отличительная особенность нынешнего времени – большой выбор возможностей. Раньше, чтобы отправить деньги, нужно было идти и оформлять перевод.

Теперь, чтобы отправить деньги другому человеку, требуется буквально несколько секунд в любое удобное время. С компьютера или телефона переслать деньги с карты на карту можно по номеру карты, номеру телефона, адресу электронной почты, по контакту в социальной сети. То есть отправителю даже не нужно знать номер карты, на которую он отправляет средства.

К примеру, Mastercard и ВКонтакте внедрили переводы через социальную сеть. По данным совместного опроса, который провели партнеры, 37% пользователей заявили, что используют ее для помощи друзьям и родственникам, а 32% – для того, чтобы занять деньги или вернуть долг. На третьем месте – участие в сборах на общие траты (9%), на четвертом – переводы близким в праздники (6%). Любопытно, что на международные направления приходится 20% от общей суммы денежных переводов ВКонтакте, и самые популярные страны для транзакций – Беларусь, Казахстан, США и Германия.

Безналичные чаевые

В последние годы с ростом безналичных платежей у клиентов кафе и ресторанов стал возникать вопрос. Как дать чаевые официанту, если с собой только карта? Отправлять деньги по номеру телефона или специально носить с собой небольшие купюры?

В июле прошлого года Mastercard и платформа Etiquette запустили сервис безналичных чаевых.

Клиенту нужно лишь навести камеру смартфона на QR-код в чеке. Система автоматически переведет пользователя на страницу оплаты, где можно выбрать процент от суммы чека, который вы хотите оставить официанту. После этого чаевые зачислятся на его карту. Технология уже появилась в нескольких ресторанах Москвы.

РЕЗЮМЕ

Технологии будущего

Платежные технологии продолжат развиваться, а процесс оплаты будет и далее становиться все более простым, бесшовным и как можно более удобным, чтобы покупки происходили моментально и максимально экономили время пользователя. При этом новые возможности может дать искусственный интеллект, биометрия, виртуальная реальность, интернет вещей. Вероятно, однажды нас будут окружать умные устройства, которые в нужный момент будут сами заказывать продукты, оплачивать заправку топливом, вызывать мастера. И тогда у нас будет еще больше времени на то, чтобы заниматься творчеством и уделять внимание тем, кто нам дорог.

НАША СПРАВКА

Mastercard – глобальная технологическая компания, работающая в платежной индустрии, которая предоставляет инновации и решения в финансовой сфере. Своей миссией Mastercard видит развитие и усиление цифровой экономики, дающей преимущества всем и повсюду, обеспечивая безопасные, простые, технологичные и доступные транзакции. Цель компании – создание устойчивого мира без наличных, который открывает бесценные возможности для всех.