Ольгу Журавлеву, когда она пропала, сразу включили в список потенциальных жертв «орского маньяка».

Оля Журавлева пропала летом 2012 года. Тем субботним вечером 18-летняя девушка должна была встретиться с подругой. Следователи, которые вели ее поиски, позже восстановили всю хронику событий.

20:50. Девушка вышла из дома. Поселок Победа - район на окраине Орска (Оренбургская область), от основной территории города отделенный большими промзонами. Оля должна была добраться из Победы на городском автобусе или маршрутке в центр города. По-хорошему это всего 10-15 минут езды.

21:10. Журавлева набирает номер подруги. Мол, транспорта нет, попробую поймать попутку.

21:20. Еще один звонок подруге: все хорошо, села, скоро буду. Но на месте встречи, на площади у центрального парка, девушка так и не появилась.

21:40. Подруга сама перезванивает Ольге Журавлевой. Но ее телефон был выключен. Больше он никогда уже не появится в сети. И Олю Журавлеву, яркую брюнетку с голубыми глазками, никогда не увидят живой.

В НОЧЬ НА БЕЛОЙ ИНОМАРКЕ

К тому моменту уже несколько лет по всей Оренбургской области судачили, что в округе орудует маньяк. На трассах, ведущих из Оренбурга в Челябинск и Самару, время от времени пропадали молодые женщины. Хотя многие считали, что это не маньяк вовсе, а целая банда «охотников за людьми». Мол, воруют девушек и вывозят их за границу - то ли в секс-рабство, то ли на органы…

У следствия же версия о серийном убийце была основной. Потому что тела время от времени находили неподалеку от дорог, в том числе в окрестностях Орска. Жертвы были изнасилованы и задушены. Ни органы, ни ценные вещи убийца не похищал.

Поэтому Ольгу Журавлеву, когда она пропала, сразу включили в список потенциальных жертв «орского маньяка».

Спустя несколько дней после исчезновения девушки, появился свидетель. Одна из жительниц Победы сообщила, что вроде похожая на Олю Журавлеву девушка в тот вечер садилась в большую белую машину. В моделях женщина не разбиралась, но по ее описанию стало понятно, что это была иномарка, паркетник. В полиции проверили: на всю Оренбургскую область подходящих по описанию машин 11 штук. В Орске, где пропала девушка, всего пара. Владельцев белых паркетников начали вызывать на допросы.

Оля Журавлева пропала летом 2012 года.

СБЕЖАЛ ПОСЛЕ ДОПРОСА

Среди вызванных оказался 55-летний Валерий Андреев. У него был подходящий под описание «кореец» SsangYong. Андреев - невысокий мужчина. Дальнобойщик. Но при этом - с идеальной биографией. Тихий семейный человек. Жена. Двое детей. Не пьет и не курит. Ни одного привода в полицию. За те 15 лет, что гонял большегрузы, всего три штрафа. И ноль аварий.

На расспросы про вечер, когда пропала девушка, Андреев пожал плечами. Точно не помнит, но наверняка был дома, телек смотрел. Потому что в свободное от работы время любит оставаться дома, с женой.

Андреева отпустили. Спустя пару дней решили допросить еще раз и снова вызвали. Но дальнобойщик не явился. Более того, жена сказала, что наутро после первого допроса он ушел и больше не вернулся. Позже перезвонил ей с чужого номера: «Пусть сначала проверят, кто настоящий убийца». И все.

Криминалисты приехали с обыском в фирму, где работал Андреев и потребовали машину, на которой он ходил в рейсы.

- При обыске салона обнаружены фрагменты ДНК нескольких человек, позже установлено, что они принадлежали нескольким пропавшим девушкам, - рассказывали в следствии.

«СРЫВАЛА ЛИСТОВКИ С ЕГО ФОТО»

Коллеги Андреева по дальнобою тоже начали рассказывать про него странное. Мол, в какой-то момент (в середине 2000-х) мужчина стал понемногу меняться. Например, отказался от практики работать в паре - когда один водитель за баранкой, а другой спит, потом они меняются. Поэтому ездил на относительно небольшие расстояния, максимум - Урал, Поволжье. Сам себе на уме, словом.

- А сменщик Валерия Андреева вспомнил, что иногда находил в салоне презервативы и женские вещи, - отмечает источник в правоохранительных органах. - Не секрет, что некоторые дальнобойщики пользуются услугами стоящих на трассах «девушек». А Андреева вроде знали как примерного семьянина. Про женские заколки в кабине сменщик спросить у него постеснялся, но за глаза с товарищами обсудил. Посмеялись. Никто не подумал, что тихоня Андреев может быть тем самым маньяком, про жертв которого писали в интернете.

Впрочем, многие даже после бегства дальнобойщика в его вину не верили. В первых рядах - жена, Татьяна Андреева.

- Когда по всему городу расклеили листовки с Валериными фото, что он разыскивается как подозреваемый, я срывала их везде, где видела, - рассказывала женщина журналистам.

ПОДВАЛ ЗВЕРЯ

Все сомнения отпали, когда криминалисты обследовали гараж Валерия Андреева, стоявший на отшибе, и отдали полученные образцы на экспертизу. Выяснилось, что ДНК пропавших девушек здесь повсюду! Например, в машине обнаружили замывы крови, которая принадлежала пропавшей Оле Журавлевой.

- Соседи по гаражному кооперативу рассказали, что Андреев регулярно белил гараж изнутри. Это показалось странным. Поэтому в подвале, который находится под гаражом, специалисты вскрыли слой штукатурки. Оказалось, что там на стенах много образцов чужих ДНК. Там были следы крови, которые «орский маньяк» пытался спрятать. Получается, что некоторых своих жертв он убивал не сразу. Привозил их в гараж, держал в подвале, избивал, насиловал, и лишь затем душил. Тела вывозил за город.

Удивительно, но другие автомобилисты уверяли, что криков из гаража Валерия Андреева они никогда не слышали.

К слову, тело Ольги Журавлевой нашли лишь спустя полтора года. В пригороде строили дорогу, и рабочий случайно наткнулся в лесополосе на человеческие останки.

- Судя по всему, действовал он всегда по одной схеме, - продолжает источник в следствии. - Видел на дороге голосующую женщину и предлагал подвезти. Седой мужчина, глаза добрые, в отцы годится - ну, женщины и садились к нему. Но судя по гибели Ольги Журавлевой, убивал он не только во время рейсов на большегрузе, но и в «свободное» время. Садился на свой паркетник и выезжал на «охоту». Очевидно, что в тот вечер он приехал в поселок Победа не просто так. Высматривал в пригородах новую жертву…

Всего на текущий момент Валерия Андреева (это если верить ДНК из подвала) подозревают в убийстве восьми женщин (в том числе одной школьницы), которые в 2006-2012 годах пропадали в Орске и его окрестностях. При этом тела некоторых жертв «орского маньяка» до сих пор не нашли. Впрочем, есть основания полагать, что на самом деле число жертв может идти на десятки. По крайней мере, по маршрутам, где годами гонял фуры Андреев, до сих пор числятся пропавшими без вести до сотни женщин.

«Я ЕХАЛА С НИМ В ОДНОМ АВТОБУСЕ»

Когда Андреев сбежал, ориентировки с его фото отправили во все регионы, где он в свое время бывал по работе, хорошо их знал и мог попытаться там скрыться. Позже поиски были развернуты на всей территории России.

В последние годы Валерий Андреев - в списке самых разыскиваемых преступников России. МВД за информацию, которая поможет поймать маньяка, обещает выплатить 1 миллион рублей. Еще полмиллиона добавит губернатор Оренбургской области.

Все эти девять лет сообщения от очевидцев, которые уверены, что видели Андреева, приходили из самых разных регионов. Карелия, Воронеж, Ленинградская область, Красноярск и многие другие.

А на днях стало известно, что ориентировки со снимками Андреева появились у полицейских Москвы и Подмосковья. После этого студентка одного из столичных вузов заявила, что в Одинцове ехала с Валерием Андреевым в автобусе и тот всю дорогу пытался завести с ней знакомство. Позже она увидела в Интернете ориентировки с фотографией «орского маньяка» и описанием его особых примет (см. «Внимание, розыск!»). Ей в глаза бросились металлические зубы и взгляд.

На текущий момент Валерия Андреева подозревают в убийстве восьми женщин.

МНЕНИЕ ОПЕРАТИВНИКА…

«Прятаться в городе, где столько камер, нелепо»

- С одной стороны, логично предположить, что самый разыскиваемый преступник может попытаться прятаться в самом густонаселенном городе страны, - размышляет в разговоре с «КП» действующий оперативник подмосковной полиции. - С другой, в столичном регионе столько камер, подключенных к системе распознавания лиц, что попытка спрятаться выглядит нелепо. Насколько я знаю, за все эти годы отрабатывались сигналы очевидцев, но все они не подтвердились. Андреева даже в Казахстане искали, куда он якобы сбежал. Была версия, что он под другой фамилией попал в тюрьму - на него заявил один из сокамерников. Но и это не подтвердилось. Но если есть сигнал, поиски «орского маньяка», конечно, ведутся.

… И ПСИХИАТРА

«Идеальный портрет идеального маньяка»

Насколько известно, Валерий Андреев сохранял личные вещи своих жертв. Для маньяка такая «коллекция» имеет огромное значение. Можно ли предположить, что свою коллекцию Андреев прихватил с собой и все это время хранит ее где-то рядом?

- Конечно, «трофеи» для таких людей очень важны, - рассказывает врач-психиатр Александр Федорович. - Вы же слышали о том, что убийца всегда возвращается на место преступления? Это не выдумки. Это действительно так. При возвращении он испытывает примерно такие же ощущения, как во время самого убийства. Поэтому и «трофеи» для маньяка - реконструкция тех или иных событий. Впрочем, это не обязательно могут быть личные вещи жертв. Это могут быть некие символы, которые лично у него, преступника, ассоциируются с тем или иным эпизодом. Татуировка, например. Или он в голове у себя рисует некий символ. Так что не обязательно, он хранит где-то коробочку с вещами убитых.

- Если Андреев все-таки жив, мог он после стольких убийств почти девять лет жить без такой «разрядки»?

- Маловероятно. Я не стал бы исключать, что он продолжал заниматься тем же самым. Но ведь за это время никто не связал какие-то новые дела с «орским маньяком» (действительно, во всех материалах последней жертвой Андреева значится Ольга Журавлева, тело которой нашли в 2013-м, - Авт.). Так что давайте не будем наводить панику.

- А если он покончил с собой?

- Мы этого не можем исключать. Но с той же вероятностью он мог попасть в ДТП, умереть от болезни. Вероятно, он похоронен уже где-то, как неопознанный.

- Как обычный человек - тихий, семейный, с женой и детьми, без вредных привычек и даже штрафов за превышение скорости - в какой-то момент начал убивать? Получается, что как минимум до 49 лет (первое подтвержденное убийство) он был самым обычным гражданином.

- На самом деле все, что вы описали выше - идеальный портрет идеального маньяка. То есть, это не какой-то искалеченный жизнью товарищ, как иногда в кино показывают. В этом и есть хитрость маньяка. Это мимикрия, он подстраивается под окружающий мир, а на самом деле имеет и параллельную жизнь. Вы про возраст сказали. Для психиатрических расстройств возраст значения не имеет. Но при этом не будем забывать, что в 45-50 климакс случается не только у девочек, но и у мальчиков. У человека меняется гормональный фон, снижается тестостерон, это влияет на потенцию. Возможно, именно с этим связано, что в жертвы он выбирал именно молодых женщин. Как будто что-то себе доказывал.

Внимание, розыск!

Валерию Андрееву сейчас 62 года.

Рост 173 см. Лицо овальное, нос прямой, волосы прямые, короткие, цвет волос темный с проседью, губы тонкие, подбородок прямой, ушные раковины прилегающие.

На верхней челюсти спереди слева и справа с 1 по 4 зубы имели коронку желтого металла, на нижней челюсти слева и справа с 5 по 7 зубы имели коронку из желтого металла. На животе - шрам после операции по удалению язвы.

Если вы видели этого человека, позвоните по номеру +7 (932) 8-500-400.