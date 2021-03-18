«Учись прощать!»: Людмила Максакова спустя годы ответила дочери

Людмила Максакова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Четыре года назад оперная певица Мария Максакова со своим мужем экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым спешно покинула Россию и переехала на ПМЖ в Украину.

Там-то Дениса Вороненкова вскоре расстреляли в центре Киева. Кто был заказчиком этого дерзкого преступления, до сих пор не ясно. Недавно Мария Максакова заявила, что возвращается в Россию. Однако родственники певицы не обрадовались ее возвращению. Бывший муж Владимир Тюрин не даёт Маше встречаться с детьми, а мама, знаменитая актриса Людмила Максакова, отказывается с ней общаться.

-У меня нет и не было с мамой конфликта, - объяснила в прямом эфире Инстаграма «Светской хроники «КП» Мария Максакова. - Я слышала, что она якобы очень страдает от того, что мы не общаемся. Садальский говорил, что я рву сердце матери…

И у меня стало сердце щемить неприятно. Я подумала, а вдруг она действительно страдала все это время, ждет моего приезда. И я поехала к ней. Но, конечно, мне в голову не приходило, что меня ждет этот ледяной душ с ее стороны. Мама не открыла мне дверь.

Мария Максакова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ей просто нравится рассказывать, как я чуть ли не немощную мать бросила, как я, кукушка, оставила своих старших детей. Вы меня извините, там дети живут, по некоторым данным, чуть ли не с миллиардером, понимаете. У меня весьма состоятельный бывший муж Владимир Тюрин. Могла бы я в той ситуации, в которой я оказалась, обеспечить им жизнь такого достатка?

Разве бы я в состоянии была оплачивать всех этих репетиторов? Конечно, нет. Я отдала их не куда-то там, а родному отцу.

- А как сейчас у вас с мамой? Удалось ли как-то выйти с ней на связь?

- Сегодня мама мне прислала стихотворение Пастернака, я ей ответила стихотворением Бродского.

Я ей короткое стихотворение послала:

«Сверни с проезжей части в полу-

слепой проулок и, войдя

в костёл, пустой об эту пору,

сядь на скамью и, погодя,

в ушную раковину Бога,

закрытую для шума дня,

шепни всего четыре слога:

-- Прости меня...»

А у нее такое объемное, по поводу того, как надо прощать, в трех здоровых таких абзацах:

«Учись прощать… Молись за обижающих,

Зло побеждай лучом добра.

Иди без колебаний в стан прощающих,

Пока горит Голгофская звезда.

Учись прощать, когда душа обижена,

И сердце, словно чаша горьких слез,

И кажется, что доброта вся выжжена,

Ты вспомни, как прощал Христос.

Учись прощать, прощать не только словом,

Но всей душой, всей сущностью своей.

Прощение рождается любовью

В творении молитвенных ночей.

Учись прощать. В прощеньи радость скрыта.

Великодушье лечит, как бальзам.

Кровь на Кресте за всех пролита.

Учись прощать, чтоб ты был прощен сам...»

- А она общается с вашим младшим сыном, с Ваней?

- Она Ваню никогда не видела, не слышала, она игнорирует все мои призывы хотя бы по телефону с ним поговорить, или хоть по видеосвязи, хоть как. Хотя Ваня ей регулярно шлет привет и приглашает ее постоянно. Мне больно, что мама общается только с моими младшими детьми. Она считает их хорошими, поскольку у них богатый папа.

С Ваниным папой печальная история приключилась, поэтому это уже внук, который не стоит ее внимания.

- А сейчас Ваня где находится?

- Со мной, конечно.

- Как он? Помогает ли кто-то его воспитывать?

- Нет, родственников, которые бы помогали нам, у него нет. У него какая-то странная семья. Каждый раз, когда я об этом думаю, у меня, честно говоря, сердце кровью обливается. Потому что ладно я, взрослый человек, ну, хорошо, я могу привыкнуть к этим изменениям, к поведению мамы... Хотя от семьи не ждешь того ножа в спину. Когда случается такая трагедия, понятно, что есть люди, которые могут вам вслед кричать, какие-то там проклятия, которые просто там насмотрелись телевизора. А от семьи, которые знают меня, не ждешь такой каменной злобы. Вот не ждешь такого камнепада на голову, когда уже и так все плохо, тяжело и страшно, а они еще добивают. Конечно, желание добить от семьи, оно подействовало на меня с обратным эффектом, как какой-то душ Шарко.

Когда я вернулась в Москву, передо мной не открыли ни одной двери. То есть ни домой, ни на дачу, ни к детям, никуда меня не пустили – просто глухая оборона. Я не знаю, как к этому относиться. С точки зрения поведения моей матери, я считаю, это аморально, - заявила Максакова.

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