"Была влюбленность": экс-ведущий "Холостяка" раскрыл правду о телепроекте

Петр Фадеев на презентации проекта "Холостяк", 2012 г. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Новый "Холостяк" только начался, а соцсети уже закипели. Восьмой сезон популярного телешоу с Тимати в главной роли вдруг вызвал такой шквал критики, что постоянные зрители даже задумались: а не черный ли это пиар? Иначе как объяснить, что проект идет с 2013 года, а защитники прав женщин проснулись только сейчас?

- Очень противоречивые чувства вызывает этот проект. С одной стороны приводит в ярость идея, которая заставляет девушек приносить дары, чтобы понравиться мужчине чуть больше, чем соперница (по условиям проекта, несколько участниц соревнуются за внимание одного-единственного мачо. - Ред.), - возмутилась в соцсетях телеведущая Регина Тодоренко, которая после прошлогоднего скандала с домашним насилием обратилась в феминизм и встала на защиту униженных и оскорбленных. - Девушек осматривают, как лошадей, проверяют "копыта", "хвост" и "гриву". Разве это не обесценивает девушку, как личность? С другой стороны, красивые и самодостаточные девушки сами идут туда по собственной воле, а миллионы людей смотрят на эти скачки длинноногих и белозубых, создавая рейтинг...

В своих размышлениях Регина не одинока: так, актриса Анна Хилькевич заявила, что испытывает испанский стыд от этих "смотрин", а звезда "Дома-2" Ксения Бородина уверена, что участницы приходят на проект за хайпом и славой, а вовсе не за любовью.

Для экс-ведущего "Холостяка" Петра Фадеева, который бессменно рулил проектом с первого по седьмой сезоны, такие высказывания оказались сюрпризом: ни разу с 2013 года команде не приходилось сталкиваться с обвинениями в унижении женского достоинства.

- О новом сезоне говорить не могу - я в нем не участвую и даже еще не смотрел, - сразу предупредил Фадеев "КП". - Но все прошлые годы мы работали в комфортной обстановке, никто из девушек не чувствовал себя униженной, не жаловался на дискриминацию. Наоборот, все были рады и счастливы попасть на проект. И конечно, там было место искренним чувствам и влюбленности, я это видел своими глазами.

При этом, по словам телеведущего, "Холостяк" идет уже около 20 лет и не только в России и США: его показывают в десятках стран.

- В своем классическом виде это совершенно прелестная история, полная романтики, - уверен Петр Фадеев. - Если бы проект нарушал права женщин, к нему давно бы уже предъявили претензии. Почему они появились только сейчас? Рассуждая логически, могу предположить: либо есть вопросы к новому сезону, либо это дань феминистской моде.

Кстати, с "Холостяком" бессменный ведущий расстался без ссор и скандалов.

- У проекта поменялся продакшн - теперь его делает "Comedy Club", и новые авторы решили "перезаварить" шоу, да и я не собирался вести его вечно, - объяснил телеведущий. - Но я иногда до сих пор чувствую себя словно директор школы. Порой на улице ко мне подходят девушки: "Здравствуйте, я Алиса из второго сезона, помните? Я вышла замуж, у меня уже трое детей...". Это приятно, спасибо, что помните!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отдых за 5 миллионов рублей в подарок: как участница «Холостяка» проводит отпуск с Тимати

После окончания съемок Тимур Юнусов взял в свою компанию копию бывшей гражданской жены (подробности)