Тина Канделаки: «Мне очень обидно за слухи про «Матч ТВ», когда берут что-то и передергивают»

Тина Канделаки Фото: Иван МАКЕЕВ

Темы эфира:

- Какие матчи Евро-2020 покажет «Матч ТВ» и кто из женщин будет экспертом в студии

- Почему Олимпиаду, где наши выступают под нейтральным флагом, в России смотрят с большим интересом

- Почему Okko на «Матч ТВ» не считают конкурентом

- Почему на «Матч ТВ» нет фигурного катания

- Почему в России слабеет интерес к футболу

- Стоят ли весы при входе в студию «Матч ТВ»? И правда ли Тина адресовала слова про «увядающий мозг» Василию Уткину?

- Чем Губерниев похож на Соловьева с «России-1» и Урганта с Первого канала

- Можно ли Владимиру Быстрову обсуждать грудь Анны Семенович

- Есть ли шанс у Романа Широкова после избиения судьи вернуться на «Матч ТВ»

- Почему Андрей Аршавин – самый крутой спортивный эксперт

ЗА АРШАВИНЫМ НА ЕВРО-2016 ПРИСЫЛАЛИ САМОЛЕТ

- Впереди большой спортивный сезон. Чемпионат Европы по футболу, Олимпийские игры. Как «Матч-ТВ» собирается работать на Евро-2020? Какие матчи вы собираетесь показывать?

Александр Тащин: Не только Евро и Олимпиада. Перед ними у нас будет молодежный чемпионат Европы по футболу, где мы покажем матчи нашей сборной. Мы надеемся, что она сыграет больше, чем 3 матча. Потому что там сначала групповой этап, а потом уже четвертьфинал, полуфинал и финал. Потом у нас чемпионат мира по хоккею. И, конечно, мы с нетерпением ждем чемпионат Европы - наверное, главное футбольное событие этого года. У нас будет большая выездная студия в центре Санкт-Петербурга с видом на стадион. Мы ее планируем запустить дня за два-три до старта. Она будет включаться в течение дня – текущие выпуски «Все на матч», новостные форматы. И вечером у нас будет как минимум часовой большой формат из этой студии, в которой будут эксперты, гости, наши ведущие. Так что мы нон-стоп будем освещать чемпионат Европы уже с 8 июня.

- Будут ли трансляции?

Александр Тащин: Трансляции будут. Они традиционно поделены между нами, Первым каналом и ВГТРК. У каждого канала по 17 матчей, каждый канал покажет по одному матчу сборной России в группе. У нас матч Россия – Финляндия, который как раз состоится в Санкт-Петербурге.

- На Евро-2016 у «Матч-ТВ» была студия чуть ли ни рядом с Эйфелевой башней, и вы туда приглашали очень много крутых экспертов. Сейчас размах будет таким же?

Тина Канделаки: В современном мире сложно договариваться о чем-то за 2-3 месяца… Потом вы же сами скажете: а почему все не так? Мы в самых активных переговорах со всеми, начиная от города, для того чтобы точно сказать адрес студии, и заканчивая всеми экспертами, которые будут с нами во время Евро. Но хороший пример с 2016-м годом. Знаете, как Аршавина привезли? Он легендарно прилетел на Евро бортом из Казахстана. Я тогда договорилась с товарищами, которым очень благодарна, которые дали ему борт, чтобы прилететь в Париж. Так феерично никто никуда не прилетал, я думаю, в качестве эксперта. И Андрей приехал, отработал и улетел. И это все получилось просто по ходу. Понятно, что теперь уже Андрей Аршавин железобетонно будет в Питере. Саша Кержаков, если закончит свою работу с «Томью», тоже присоединится. Но там нужно понять, как будет выглядеть его расписание. Володя Быстров – понятно тоже будет. А дальше могут быть разные решения. Я, например, как женщина очень хочу, чтобы Надя Карпова (футболистка сборной России – прим авт.) у нас была. Это одна из немногих женщин, кто имеет право комментировать футбол.

ПОД НЕЙТРАЛЬНЫМ ФЛАГОМ ИНТЕРЕС К СБОРНОЙ СИЛЬНЕЕ

- А кроме Евро-2020 будет еще и Олимпиада. Что вы готовите к ней?

Александр Тащин: У нас едет большой десант в Токио – мы отправляем порядка 60-70 человек во главе с Димой Губерниевым. Там также у нас деление между Первым каналом, ВГТРК и нами. То есть каждый канал покажет как минимум 100 часов самого интересного контента на Олимпиаде, будет равноправное деление. Честно скажу, что пока оно еще не состоялось, потому что все пока Евро озабочены, но в ближайшее время, я думаю, мы поделим Олимпиаду с коллегами.

Телеведущий Дмитрий Губерниев. Фото: Александр Щербак/ТАСС

- За что идет самая большая драка при дележе?

Александр Тащин: Традиционно есть самые рейтинговые виды - стометровка плавание, стометровка в беге, финал мужского волейбола. Такие события каналы всегда хотят видеть у себя.

Тина Канделаки: И это всегда связано с тем, какие результаты у российской сборной. Есть результаты – один уровень смотрибельности, нет результатов – другой.

- Эта Олимпиада обещает стать исторический. Никогда еще такие глобальные события не проходили в условиях пандемии. Это какие-то ограничения накладывает?

Александр Тащин: Мы сейчас уточняем все эти детали у МОК. Потому что пока непонятно, как все будет происходить. Мы будем там в «пузыре» находиться? Нужны ли какие-то справки, вакцинация? Тесты? Это все еще предстоит выяснить. Мы только-только на самом деле сейчас получаем информацию по Евро. Там, например, сейчас сказали, что на стадионе может находиться только один комментатор. А мы планировали двух. Скорее всего, у нас будет один комментатор работать. По Олимпиаде в Токио пока нет какой-то информации от МОКа, как это все будет.

Тина Канделаки: Спорт сейчас живет в новой реальности. И например, в биатлоне, это прочувствовали в полной мере. Дима Занин снял потрясающий документальный фильм о новой эпохе – «Биатлон во время чумы». Он про то, как у тебя закрыта комната, и тебе еду практически под дверь подсовывают. Или, например, тренажеры – они для спортсменов были установлены прямо в их номерах. Это принципиально другой мир, такого никто никогда не видел. А это еще только биатлон, а тут едет весь мир на Олимпиаду. Спорт чаще всего - это прямой контакт. Интересно посмотреть бокс в эпоху коронавируса, когда тренер в маске, спортсмен в маске, и когда он потный садится, его в порядок приводят. Я бы хотела увидеть церемонию открытия, где все в масках идут!

- Для нас Олимпиада будет особенной и еще потому, что на сборную России наложены санкции, связанные с гимном, флагом... У «Матч ТВ» есть какие-то ограничения, связанные с национальной символикой?

Александр Тащин: Пока никакой официальной информации от МОКа мы не получили. Я думаю, что ближе к самому событию они нам пришлют какие-то требования. Вероятнее всего, нам тоже запретят, так же как это было в Корее, какую-то символику иметь на форме, в которой будут наши журналисты.

- С точки зрения ТВ-рейтингов и интереса, есть разница когда наши спортсмены выступают под своим и под нейтральным флагом?

Тина Канделаки: Я думаю, для телезрителей всегда самое главное – эмоции. И зрительский интерес из-за ощущения несправедливости даже выше. Потому что это просто уже такая глобальная битва нас против всех. Причем платят, как вы понимаете, спортсмены, которые ни в чем не виноваты. Я понимаю, если бы, условно говоря, на старт выходили спортсмены, которых поймали на допинге, потом простили и вернули. А идут люди, которые никакого отношения не имеют к тому, что произошло. И когда наказывают на глазах у всего мира страну за ошибки, которые имеются у каждой страны, то, конечно, люди чувствуют несправедливость. И это, наверное, самый яркий пример того, как зрители по телевизору следят за битвой «мы против них».

ТВ-БИТВА ЗА РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

- Всегда считалось, что самый сладкий кусок пирога спортивных трансляций – права на российскую Премьер-лигу. У «Матч-ТВ» остался только один год прав на РПЛ. Ведете ли вы какую-то работу уже сейчас, чтобы этот сладкий кусок остался на «Матч ТВ»?

Александр Тащин: У нас еще есть следующий сезон. Но безусловно, мы с коллегами из РПЛ в тесном контакте. Посмотрим, как в следующем году будут развиваться события. Естественно, РПЛ - это корневой продукт нашего канала.

- По данным СМИ текущий ТВ-контракт РПЛ оценивается 1,7 млрд рублей в год. Он подорожает?

Тина Канделаки: Я только что с этих переговоров. В этой индустрии не принято озвучивать цены. Нам с Сашей скрывать нечего, субхолдингу «Матч ТВ» скрывать нечего. Если кто-то в этой стране и мог максимально монетизировать спорт, то это и правда мы. Если кому-то когда-то понадобятся цифры, кто-то сочтет нужным их опубличить, вы, наверное, будете гордиться.

Сейчас в чем проблема? В том, что у нас в стране нет единого окна закупки прав, и это увеличивает стоимость на права, на мой взгляд, больше, чем они могли бы стоить в нашей стране. Соответственно, увеличение стоимости прав от нас не зависит, мы заложники той ситуации, которая складывается в индустрии. Мы максимально пытаемся в этой ситуации быть успешными с точки зрения дальнейшей монетизации этих прав. Вы не забывайте, что перед нами стоит задача не просто эти права купить. Перед нами стоит задача эти права монетизировать.

Тина Канделаки в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Иван МАКЕЕВ

- Удается?

Тина Канделаки: Было много попыток доказать, что «Матч ТВ» не умеет монетизировать права. Но были и определенные покупки у других компаний, про которые вы как спортивные люди прекрасно знаете (я имею в виду и чемпионаты, такие как та же Ла Лига или английская Премьер-лига). Я думаю, вы и без меня знаете: не то, чтобы эти покупки оказались крайне удачными ни с точки зрения реализации определенных самими покупателями KPI, ни с точки зрения привлечения подписчиков, ни с точки зрения самоокупаемости этих прав.

- Вы основного конкурента в этом направлении не называете, но мы назовем. Это Okko. И в последнее время было много разговоров о том, что Okko хочет какую-то часть и российского футбола получить. Действительно ли у вас были переговоры о том, что Okko может выкупить интернет-права на российскую Премьер-лиг причем с лета 2021 года?

Александр Тащин: У нас с Okko?

- Интернет-права на РПЛ принадлежат же «Матч ТВ»?

Александр Тащин: Да, права у нас. Но переговоров с Okko у нас не было.

Тина Канделаки: Здесь тоже не надо переоценивать. Я сейчас не конкретно в адрес коллег с Okko. Но для всех крупных чемпионатов в основе основ - телевизионный эфир. И когда у тебя нет телевизионного эфира, очень сложно выполнить хотя бы какие-то стоящие перед тобой задачи. Монетизация телевизионного эфира, понятно, это рекламная модель и спонсорство. И она в России гораздо понятнее, чем подписная модель.

- Почему?

Тина Канделаки: Подписная модель пока крайне непрозрачна. И это не только спорта касается, это всего касается. Говорить о том, что платная платформа - конкурент телевизору пока рано. Я вообще была бы за, если бы так было. Потому что это будет говорить о несколько иной экономической ситуации в стране. Но пока сейчас не та ситуация, чтобы платформы победили телевидение. В ближайшем будущем такого не будет. С этим надо просто смириться, понять и пожелать нам всех тех экономических изменений и той экономической ситуации в стране, когда люди смогут покупать разные платформы. Я смотрела одно исследование по поводу России. Западная аналитическая компания дала прогноз, сколько человек в нашей стране может подписаться на трансляции топового западного чемпионата. Максимум – 50 тысяч подписчиков. Но и этого не собирают.

- То есть Okko вам не конкурент?

Тина Канделаки: Я не называю никаких компаний. Но вы же понимаете, сколько стоят права на западный чемпионат? И сколько только должна стоить подписка, чтобы его окупить?

У ФУТБОЛА ПАДЕНИЕ РЕЙТИНГОВ

- В конце года Медиаскоп опубликовал цифры по спортивным трансляциям Первого канала. Оказалось, что фигурное катание популярнее матчей сборной России по футболу. Но на «Матч ТВ» почти нет фигурного катания. Это слишком дорого? Или вы считаете это ненужным?

Александр Тащин: Во-первых, надо посмотреть по каким цифрам сравнивались матчи сборной России. Для меня, честно, это удивительно, чтобы сборная России, в каком бы она ни была состоянии, проигрывала фигурному катанию. Но сейчас не об этом. Если смотреть аудиторно, кто смотрит фигурное катание? Там, естественно, превалирует женская аудитория.

Главный редактор субхолдинга "МАТЧ ТВ" Александр Тащин. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Вам не нужна женская аудитория?

Александр Тащин: Глобально нам нужна вся аудитория. Но мы должны с вами понимать, что спортивный канал – это все-таки преимущественно мужской канал. И мы в первую очередь ориентируемся на мужчин. А фигурное катание, по нашей целевой аудитории, даже на Первом канале, собирает очень низкие цифры. То есть ниже средних цифр Первого канала по мужской аудитории. Я знаю, какая там доля по мужской аудитории. На нашем канале она будет еще ниже, к сожалению. Поэтому мы в сторону фигурного катания активно не смотрим. Но при этом у нас все равно выходит много контента, посвященного фигурному катанию, в разных форматах, и во «Все на матч», и в новостях. Сейчас делаем и с Трусовой интервью.

Тина Канделаки: Я еще дополню Сашу. Первый канал может себе позволить еще и шоу. Очень дорогостоящее шоу, которое вкупе с кинопоказом формирует сетку. У них это же не просто фигурное катание, у них это часть сетки, специального программирования. Мы тоже так могли бы, если бы у нас рекламная модель была такой же, как у Первого канала. А чтобы у нас рекламная модель и рекламное время стоили столько, сколько стоит на Первом канале, нам тоже тогда нужен активнейший кинопоказ, возможность ставить сериальные линейки, да и вообще делать линейку.

«Матч ТВ» - это же тот уникальный канал, у которого линеек нет. Откуда линейка там, где идет спортивное вещание? И вообще то, что у нас на сегодняшний день получилось, это не потому что, а вопреки. Я думаю, я не шучу, это спасибо команде, то, что делает сегодняшняя команда – это еще войдет в учебники по спортивному программированию. Мы каждый раз удивляемся вещам, которые болельщику и обывателю не всегда понятны, но каждое утро мы получаем цифры и видим, что есть какие-то тенденции. Например, мы сегодня с утра обсуждали, что футбол пошел не так, он пошел ниже прогнозируемой доли.

- Какой футбол? Наш? Еврокубки?

с: Любой. РПЛ, европейский.

Тина Канделаки: Но удивительно, что именно и только футбол. Канал «Матч-ТВ» вообще показывает невероятные цифры. Мы выше всех прогнозов идем. Но футбол просел. Почему? Устали, настроение… Может закрытые трибуны, может неудачи наших в Лиге Европы и Лиге чемпионов. У нас есть разные версии.

ЧЕРДАНЦЕВ В TIKTOK

- Была у вас на «Матч ТВ» замечательная нашумевшая история. Что якобы на «Матч ТВ» выгнали всех комментаторов с лишним весом. Это правда?

Тина Канделаки: У нас не стоят весы при входе в студию. Если бы стояли, я бы, наверное, тогда сама весила 52 килограмма, но явно вешу больше. Это глупости. Мне очень обидно за такие слухи. Это очень мешает нашей обычной рутинной внутренней работе, когда вот так спортивные журналисты берут и что-то передергивают.

- Но основа то была какая-то под этим слухом?

Тина Канделаки: Там все на «Матч ТВ» очень просто: если вы хотите быть в кадре, вы должны быть к этому готовы. Интеллектуально, физически и внешне. Если вы вечером накануне ели-пили-лежали, но не готовились и верстку эфира вообще в руки не брали, это всегда видно. Все, что было накануне, в эфире очень хорошо видно.

- У себя в телеграм-канале вы выразились намного жестче. Вы написали «никакая пластическая операция не сможет спасти увядающий мозг). А увядать мозг может от нескольких вещей: алкоголя, наркотиков, медных труб и преждевременной старости». Это относится к кому-то из Матч-ТВ? Или некоторые в комментариях увидели намек на Василия Уткина…

Тина Канделаки: Здесь каждый волен видеть то, что хочет. Я не сижу рядом с Василием Уткиным и не считаю стаканы перед его сном. Если кто-то считает, что это адресовано, Василию Уткину, значит он имеет право так считать. Но это было адресовано всем, кто хочет быть лицом спортивного телевидения. Но к сожалению, есть вопрос усталости у некоторых ведущих. Я считаю, что человек, который был в новостях, должен перейти во «Все на матч», повысить свой уровень. Оттуда перейти в качестве продюсера и ведущего своей программы. Дальше – начать по карьерной лестнице расти. В современном мире нельзя на одном месте сидеть по пять-десять лет.

- Хорошо, но вот допустим есть Георгий Черданцев. При том, что мы к нему относимся с большим уважением, все-таки многие болельщики видят его слишком традиционным, в чем-то устаревшим, и человеком, которому уже наскучил сам футбол. Но на «Матч-ТВ» он хедлайнер.

Тина Канделаки: Вы очень сильно в нем ошибаетесь. Он двигается вперед. Стал вести программу «Все на матч» авторскую. И стал говорить уже не только о футболе, но и о других видах спорта. Он активно участвует во всей маркетинговой жизни канала и субхолдинга. И он, и Денис Казанский – они прошли везде, начиная, собственно говоря, от эфиров «Все на матч», жанров интервью. Тот же Денис Казанский сделал блистательное, на мой взгляд, интервью с Сергеем Викторовичем Лавровым. Тот же Георгий Черданцев и Денис Казанский активные пользователи TikTok.

- Черданцев и TikTok? Вы уничтожаете шаблоны.

Тина Канделаки: Да. Мы TikTok глобально как субхолдинг занялись где-то месяца два назад. И мы уже подходим уверенно к миллиону. И я надеюсь, что где-то в августе у нас плюс-минус будет два миллиона, судя по тому, как стали развиваться ролики, которые мы снимаем с тем же Денисом Казанским.

ГУБЕРНИЕВ – ГЕРОЙ ФИЛЬМА «ОДЕРЖИМОСТЬ»

- Главное лицо канала – Дмитрий Губерниев. Иногда кажется, что его слишком много. Он только что откомментировал лыжи с чемпионата мира, и через несколько минут уже не знаем, по телефону или как, комментирует этап Кубка мира по биатлону, который идет в другой стране. Иногда кажется, что он везде. У вас нет никого, кто мог бы заменить хотя бы на одну гонку Губерниева?

Тина Канделаки: А зачем? Ургант на Первом канале тоже везде. Соловьев – на «России». А Дима делает шоу. Вы думаете, кто сделал сделал популярным биатлон?

- Многие продвинутые болельщики не любят смотреть биатлон с Губерниевым. Считают его попсовым что ли.

Тина Канделаки: Отличное слово «попсовый». В переводе со сленга, оно значит – популярный. Губерниев - мегапопулярен. Это не мы придумали, это «Медиалогия» сообщила всем.

Александр Тащин: Он может кому-то нравиться, кому-то не нравиться. Так же, как и Ургант кому-то нравиться, кому-то наверняка - нет. Или Соловьев, Киселев и так далее. Известные медийные люди. Но что я могу сказать точно о Диме, это профессионал до мозга костей. Я видел, как он работает в поле, на Олимпиаде еще в 2014 году. Это, правда, он не то что готовится к каждому эфиру, он…

Тина Канделаки: …Он живет этим. Почему мы сделали ролики с Губерниевым по мотивам фильма «Одержимость»? Он выступает и рекламирует биатлон на фоне невероятного барабанщика. Губерниев – это абсолютно герой фильма «Одержимость». Больше ничего в жизни Губерниева нет. Губерниев живет как профессиональный спортсмен.

- Ну у него еще и музыка есть.

Тина Канделаки: А еще Губерниев и ест, и спит и живет с любимой женщиной, воспитывает сына и так далее. Не будем передергивать. Но жизнь Дмитрия Губерниева полностью подчинена работе на спортивном телевидении. Я более преданного профессии человека не видела.

- Владимир Быстров – сейчас тоже лицо канала. И в то же время есть его пикировка с Анной Семенович и обсуждение ее груди. Вы следили за этой историей?

Тина Канделаки: Мы следим за всем. И за грудью, и за приключениями, и за супругами, и за изменами. Я имею в виду вообще в целом футбольный мир.

- И как руководство канала относится к этой истории?

Тина Канделаки: У нас есть много примеров, когда шутки, сказанные в интернете по поводу того же Тедеско, перетекали в эфир, в большое обсуждение. Все – живые люди. Фразы, вырванные из контекста или фраза, сказанная в частной компании, вынесенная куда-то в паблик, к сожалению, по всем известным людям била, бьет и будет бить. Ничего хорошего в этом нет, но и жизнь на этом не заканчивается.

МОЖЕТ ЛИ ШИРОКОВ ВЕРНУТЬСЯ НА ТВ

- Еще одна история, которая лежит в той же плоскости. С Романом Широковым. Он избил арбитра, играя за команду «Матч ТВ». И пропал из эфира. У него есть шанс вернуться?

Тина Канделаки: Ромы не было уже где-то год в эфире. Но я с Ромой на связи. Если говорить с точки зрения законов телевидения, если человек, ассоциированный с нашим каналом, оказался в такой ситуации, не важно, фамилия твоя Широков, Кокорин, Мамаев, аудитория хочет покаяния. После покаяния аудитория готова всегда заново принять своего героя. В американском спорте и телевидении таких примеров масса.

- Широков не захотел каяться?

Тина Канделаки: Не в этом дело. Я ему говорю: «Слушай, Рома, вот такая история, надеюсь, что ты понял, что ты осознал. У всех людей есть право на второй шанс. Давай начнем с интервью для сайта и посмотрим, как все будет развиваться». Мы стали это обсуждать, и стало понятно, что не проговорить тот скандал мы не можем. А если мы будем проговаривать, то для него это было бы плохо, у него были свои соображения, тогда еще суд не закончился. Я ему говорю: «О'кей, раз ты не можешь про эту тему поговорить публично…»

- То есть он не может появиться в эфире?

Тина Канделаки: Я допускаю появление в эфире разных людей, в зависимости от необходимости федерального спортивного канала приглашать к себе новые лица, новых экспертов. Если уж совсем откровенно говорить, мы с Александром Григорьевичем такую скамейку запасных организовали, что для того, чтобы кого-то посадить в эфир, кого-то надо из эфира убрать. Не то чтобы мы испытывали недостаток в экспертах. У нас Андрей Аршавин на контракте. Честно говоря, с Андреем Аршавиным мало кто может сравниться. Я считаю, что это лучший эксперт сегодняшнего футбольного телевидения.

- Да ладно. Почему?

Тина Канделаки: Первое качество и навык ведущего – реакция. Реакция Аршавина – мгновенная. Просто посмотрите, как он шутит, как он говорит, как он реагирует. Это просто дар. Это или есть. Это невозможно воспитать. Я кого хочешь научу разговаривать по суфлеру. Но научить человека таким реакциям невозможно. У Аршавина блестящая реакция. Я бы хотела, чтобы его как можно больше было в эфире.