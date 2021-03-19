"Любовница" Мамаева опровергает обвинения Аланы: "Это подстава. Я хорошая девушка"

Длинноногая красавица считает, что Алана отчаянно хочет погубить ее. Фото: предоставлено КП

Страсти вокруг любовного треугольника семьи Мамаевых и испанки Ирен Гарсиа, которую жена российского футболиста Алана, подозревает в связи с супругом, никак не утихают.

На этот раз нервы сдали у той самой "любовницы" Павла. Девушка опровергает обвинения от его пока еще официальной жены, в том числе и те, которые связаны с эскортом.

- Я читала новости. Это просто отвратительно, что обо мне пишут. Это подстава и я могу доказать это, - рассказала девушка в письме журналисту и автору телеграм-канала РЯБИКОВ Михаилу Рябикову.

Фото: скрин переписки, предоставлено КП

Испанка рассказывает, что она абсолютно "нормальная девушка" и у нее "нормальная жизнь". Однако, что касается агрессивного поведения со стороны Аланы в ее адрес, то тут у длинноногой красавицы возникает целый ряд вопросов.

- Я не понимаю, почему Алана так со мной поступает. Я могу понять, что она чувствует, но это ее муж, на которого она должна претендовать. Только не я. Я не вмешивалась в ее брак. Это ее муж вошел в мою жизнь, потому что, когда мы познакомились, он не сказал мне, что женат. Я не смогу причинить столько вреда, сколько Алана. В любом случае, моя история-это история любви, - делится девушка своими мыслями об Алане и ситуации с ее мужем.

При этом обвиняемая в связи с футболистом считает, что Алана намерена "сломать" ее ревностью и поддельными "доказательствами".

- Она знает, что это не секс на одну ночь и она знает, что я хорошая девушка и элегантная, а не проститутка. Она боится меня. Она просто отчаянно хочет погубить меня. <...> Она нашла кого-то похожего и могла подделать некоторые разговоры, - говорится в сообщении испанки.

Напомним, сразу своих подозрений мужа в измене Алана Мамаева перешла к обвинениям "любовницы" и даже публиковала в своем Инстаграм на всеобщее обозрение профиль подозреваемой соперницы. По ее словам, муж изменил ей с молодой испанкой во время сборов "Ростова" в Марбелье. Позже Мамаева "загремела "в больницу, а потом и вовсе ошарашила подписчиков новостью о разводе с изменщиком.

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