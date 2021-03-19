Откуда в России взялась организация украинских радикалов, которых вылавливает ФСБ

Задержано уже более десятка подозреваемых, которые арестованы за убийства, нападения и находятся под следствием

Сотрудники Федеральной службы безопасности России во взаимодействии со Следственным комитетом России продолжают работу по ликвидации в России нового украинского движения социопатов-националистов, которые обозначали себя аббревиатурой "М.К.У.". Она расшифровывается - "Маньяки. Культ убийства".

- Группировка появилась в 2018 году в Киеве. Идеология у "М.К.У." сугубо нацистская: в социальных сетях они призывают к очистке расы, среди символов часто используются различные свастики и лозунги с призывами к убийствам. О группе стало широко известно после того, как в начале года на стенах домов Коминтерновского и Левобережного районов Воронежа появились надписи краской с призывами: "Мы убьем вас всех!", "Будем убивать, невзирая на пол и возраст". Тогда быстро нашли троицу с трафаретами. Но задержания участников "М.К.У." проходят по всей России начиная с 2019 года. Задержано уже более десятка подозреваемых, которые арестованы за убийства, нападения и находятся под следствием, - пояснили "Комсомолке" в правоохранительных органах.

И вот очередные массовые задержания "М.К.У." в России. 13 подозреваемых были задержаны в Геленджике Краснодарского края, и еще один за нападение на человека в Ярославле.

- Изъято значительное количество нацистских материалов, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия, - сообщает ФСБ России.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье "создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе".

Изъято значительное количество нацистских материалов, холодное оружие, средства связи

Все задержанные рассказывают одну и туже историю. После посещения националистических сайтов и форумов к ним в соцсетях добавился некий Егор Яковлев. Новый "друг" присылал гражданам России видео с убийствами, националистическую литературу и предлагал им напасть на бомжа или неформала, а запись нападения прислать за вознаграждение. Члены "М.К.У." из Харькова и Киева размещали эти ролики в своих соцсетях, отчитывались кураторам, а главное получали компрометирующее видео на новых участников "М.К.У." в России. Используя эти первые видео-отчеты российских граждан о своих преступлениях, украинские спецслужбы побуждали совершать их новые нападения.

Следствию давно известны данные на всех организаторов "М.К.У.", которые прячутся на Украине: "Под ником Егор Яковлев скрывается на Украине 21-летний неонацист Егор Сергеевич Краснов, который известен под кличками "Маньяк, "Зон", "Немец" и подозревается в 11 убийствах, совершенных с участниками "М.К.У." с августа 2019 года на территории Московской и Ленинградской областей".

А теперь самое интересное. Все нападения и убийства были совершены по инструкциям, которые подготовлены в Службе безопасности Украины (СБУ).

- Подготовка к нападениям велась на специальных тренировках, а практические навыки отрабатывались на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур. В качестве демонстрации приверженности нацистской идеологии, членами указанной группы была сожжена копия Знамени Победы. Видеоотчет о данной акции направлен членам "М.К.У.» на Украину, - отметили в ФСБ России.

Отметим, что в 2020 году главарь «М.К.У.» в интернете призвал своих сторонников к активизации террористической деятельности на территории России. В следствии считают, что попытки спровоцировать в России всплеск насилия не случайный. Координатором "М.К.У." на Украине является 25-летний сотрудник СБУ, националист из Киева Виталий Кошицкий. Он отвечает за поддержку российских националистов.

Кстати, среди друзей у Кошицкого в соцсетях украинский владелец YouTube-канала "Обманутый россиянин" Виталий Шевцов, который занимался "инфораскачкой" российских протестных акций, в том числе и в поддержку Алексея Навального.

Можно с уверенностью сказать, что на Украине спецслужбы породнились с националистами и уголовниками. А "М.К.У." было создано на Украине для диверсий в России на самом низовом уровне. По замыслам западных кураторов СБУ, массовые нападения неонацистов на граждан должны были показать российскому обществу, что государство не в силах обеспечить в стране общественный порядок. К счастью, и эта миссия СБУ в России оказалась под вопросом - как мы видим, радикалов успешно вылавливают.