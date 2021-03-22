Из декрета на работу: какие навыки нужны мамам для возвращения на рынок труда

Многие рабочие местра трансформировались, появились новые формы работы. Впрочем, для мам в декрете это может стать не только большим вызовом, но и возможностью для успешного перезапуска карьеры.

ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

2020 год изменил многие рабочие процессы и сам ландшафт рынка труда. На первый план вышли профессии и навыки, связанные с «цифрой» - и в первую очередь, с дистанционными технологиями.

- Прошлый год дал настоящий пинок развитию дистанционной работы во многих странах, - считает Елена Варшавская, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. – Перевод сотрудников на «удалёнку» стал наиболее распространенным способом адаптации работодателей к произошедшему. И сейчас встает вопрос о перспективе развития гибридных форматов работы. Конечно, не все работодатели готовы их принять. Но по разным оценкам, до 15 процентов работников останутся работать дистанционно и после пандемии.

Иными словами, возвращение к работе после декрета потребует ревизии всех навыков и освоения новых. А в некоторых случаях придется подумать и о смене специальности – особенно, если выходить после декрета стало просто некуда.

- Риски безработицы и работы не по специальности серьезно выросли, - объясняет Елена Варшавская. - В периоды «обычных» экономических кризисов сильнее всего страдают промышленность и строительство. Но этот кризис вызван другими причинами, и сильнее всего он отразился на сферах туризма, досуга и развлечений, общепита – то есть, тех, где традиционно высока доля женщин среди работников.

СПРОС НА ЭМПАТИЮ

Такая нестабильность серьезно усложняет выход из декрета, а ведь это и без того непростая задача для мам, вне зависимости от их возраста, положения или профессионального статуса.

- Возвращаясь на работу после декрета, женщина подсознательно ждет, что всё будет так, как прежде, - отмечает психолог Светлана Александрова. – Однако даже в обычное время за те несколько лет, что женщина провела в декрете, происходят серьезные изменения – в коллективе, условиях труда, обязанностях. Сейчас же эти изменения, скорее всего, будут еще более серьезными, и важно подготовиться к ним заранее.

Для этого можно отправиться на виртуальную разведку – на сервисы по поиску работы, чтобы оценить, какие конкретно навыки сейчас требуются на той или иной специальности. Это позволит понять, в каком направлении нужно развиваться.

- В целом, пандемия высветила важность не только цифровых, но и социально-эмоциональных навыков, - уверена психолог. – Из-за того, что мы теперь больше времени проводим дома и общаемся через интернет, на первый план вышла самоорганизованность, гибкость, а также эмпатия – умение чувствовать собеседника даже через экран. Сейчас сложно представить себе востребованного работника без этих навыков.

МОСТ МЕЖДУ МИРАМИ

Можно сказать, что образование в этом смысле – отличный «мостик» между декретом и полноценным выходом на работу. С одной стороны, оно позволит освоить новые навыки или актуализировать уже имеющиеся, адаптироваться к новым рабочим процессам или попробовать себя в новой профессии. А с другой стороны, оно позволит психологически настроиться на верный лад и сконцентрироваться на внешних задачах.

И чтобы помочь женщинам сориентироваться, чему именно и как стоит учиться на этом новом трансформированном рынке труда, компания Microsoft запускает проект «ПРОНАВЫКИ». Цель этого проекта - профессиональное развитие и поддержка граждан России, столкнувшихся со сложностями во время ускоренной трансформации рынка труда.

В рамках проекта «ПРОНАВЫКИ» организаторы проекта создадут бесплатные курсы по обучению наиболее востребованным цифровым навыкам, по итогам которых участники получат специальные сертификаты и бесплатные карьерные консультации по поиску работы. Кроме того, Microsoft совместно с компанией «Selfmama» провел мероприятие в поддержку мам в декрете, где мамы -профессионалы рассказали о том, как преодолеть сложности возвращения в рабочий режим, и как они сами нашли баланс между карьерой и материнством. А также в марте и апреле организаторы проведут более 200 индивидуальных консультаций для всех желающих.

- При выходе из декрета очень важно чувствовать всестороннюю поддержку – на государственном, общественном и корпоративном уровнях, – считает Анна Лобанова, директор департамента по связям с общественностью, информационной политике и корпоративной социальной ответственности Microsoft в России. – В постоянно меняющемся мире необходимо быть гибкими и совершенствовать свои компетенции, это становится главным критерием конкурентоспособности на рынке. Мы в Microsoft видим своей задачей помощь в развитии цифровых навыков, чтобы технологии становились помощником и инструментом, открывающим дополнительные возможности для роста.

КСТАТИ

Новые вызовы - новые возможности

Скорее всего, всем нам предстоит учиться в течение всей жизни! По прогнозам Всемирного банка, в мире, который постоянно меняется под воздействием появляющихся технологий, человеку предстоит сменить свыше 5 профессий за всю жизнь. А дети, которые сейчас учатся в третьем классе, скорее всего, будут работать в тех профессиях, которых вообще еще не существует!

- Появление новых технологий ставит перед нами вызовы в обучении, но они же открывают и новые возможности для образования, - говорит Барбара Окли, профессор инженерных наук Университета Окленда (США), автор одного из самых популярных в мире онлайн-курсов «Learn How to Learn». – И здесь меня вдохновляет пример кенийского атлета, чемпиона мира 2015-го года Джулиуса Йего. Он самостоятельно научился метать копье по роликам с YouTube. В это сложно поверить, ведь кажется, что для успешной учебы обязательно нужно живое общение, личные занятия с тренером. Однако, этот случай показывает, что обучение с использованием новых технологий вполне может быть успешным.