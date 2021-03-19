Пора готовиться к тотальному диктанту. Освежить школьные знания помогут онлайн-сервисы

Участники ежегодной образовательной акции `Тотальный диктант -2019`в самой большой библиотеке Новой Москвы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тотальный диктант стал уже хорошей привычкой у многих россиян. Эта просветительская акция — ежегодно писать под диктовку авторские тексты, чтобы проверить свою грамотность, проходит для всех желающих с 2004 года. Придумали ее когда-то в Новосибирском государственном университете, но с того времени география пунктов диктовки распространилась едва ли не на весь мир. Почти всюду, где проживают русскоязычные, можно проверить свое знание языка и лингвистическое чутье. Получить «отлично» по тотальному диктанту престижно, сертификатами народ хвастается в соцсетях и вешает их дома в рамочку.

Уникальный текст каждый год придумывает и потом диктует какой-нибудь известный писатель. «Диктаторами» уже выступили Павел Басинский, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков. В прошлом году текст о легенде русской космонавтики Константине Циолковском начитывал Андрей Геласимов. В этом году автором текста станет Дмитрий Глуховский и читать он его будет из Якутска, избранного нынче столицей «Тотального диктанта».

Чтобы не ударить в грязь лицом, стоит подготовиться — освежить школьные знания и умения. Предлагаем в помощь проверенные бесплатные онлайн-сервисы, которыми и сами постоянно пользуемся. Можете еще какие-то посоветовать? Делитесь в комментариях, будем рады.

НАПИСАТЬ ДИКТАНТ

1. Сайт проекта “Тотальный диктант”, раздел “Коллекция диктантов”.

Ссылка: https://totaldict.ru/education/old/. Нужна регистрация.

В разделе собраны тексты прошлых лет, так что можно сразу получить представление о сложности «тотальных диктантов». Выбираете тему, кликаете - открывается окошко. Текст набираете самостоятельно под аудиозапись. Можно регулировать скорость чтения. Закончили – жмите кнопку «отправить на проверку» под окошком. Результат получаете в ту же секунду: в тексте подсвечиваются ошибки, и к каждой дается объяснение

2. Справочно-информационный портал Грамота.ру, раздел “Репетитор онлайн”.

Ссылка: http://gramota.ru/class/coach/. Без регистрации.

В разделе два подраздела. Первый – «Интерактивные диктанты». Их здесь больше двухсот. Самому писать ничего не нужно - просто выбираете тему, и в окне появляется текст с пропущенными буквами и знаками препинания. К каждому пропуску предлагаются варианты ответа. Работу проверяет робот, ошибки объясняются. Нужно повторить правила? Заходите в раздел «Учебник ГРАМОТЫ». Авторы раздела - практикующие учителя русского языка и ученики старших классов московской школы 1199 “Лига школ”.

3. Сайт методического центра Департамента образования Москвы, проект “Интерактивный диктант”

Ссылка: http://dict.mosmetod.ru/. Без регистрации.

Здесь текстов больше 70, и каждый месяц добавляется новый. Каждый диктант приурочен к юбилею кого-то из известных писателей или поэтов и представляет собой отрывок из произведения юбиляра. Двойная польза: и грамотность проверите, и кругозор расширите. Работаете с уже набранным текстом, как и на предыдущем сервисе. После проверки подсвечиваются ошибки в тексте, но без разбора.

ПРОКАЧАТЬ ГРАМОТНОСТЬ

Можно там же, где писали диктанты. А можно и в тематических телеграм-каналах. Мы выбрали самые популярные и массовые. Подписываетесь и получаете каждый день интересные посты, опросы, тесты о правилах русского языка, происхождении и значении слов. Это увлекает и может стать полезной привычкой.

Русский язык и литература/обучение

https://t.me/ruGrammar

Ведет канал Михаил Салов, доцент в Российской экономической школе, лексикограф.

Записки редакторки

https://t.me/zapiski_redaktorki

Автор – Полина Шубина, журналист, корректор, редактор, репетитор, консультант. Объясняет правила русского языка на комичных примерах.

По правилам

https://t.me/popravilam

Ведет редакторское бюро. Рассказывают о тонкостях орфографии, пунктуации, грамматики, лексики русского языка с примерами из своей повседневной работы.

ПРОВЕРИТЬ ТЕКСТ

https://advego.com/text/

https://text.ru/spelling

ПРОВЕРИТЬ СЛОВО, УГЛУБИТЬ ЗНАНИЯ

Словари и энциклопедии на Академике - https://dic.academic.ru/

Справочно-информационный портал «Грамота.ру» - http://gramota.ru/

Международный информационно-просветительский проект «Современный русский» - http://www.oshibok-net.ru/services/

Проект «Культура письменной речи» - http://gramma.ru/