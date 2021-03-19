Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин стал "Легендой отечественной журналистики"

Полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев (слева) вручает премию главреду «Комсомолки» Владимиру Сунгоркину. Фото Анвара Галеева

В номинации «Легенда отечественной журналистики» были отмечены шесть профессионалов: главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, главный редактор журнала «Журналистика и социальные коммуникации» Александр Черняк, директор по стратегии ИД «Коммерсант» Виктор Лошак, глава «Свердловского творческого союза журналистов» Александр Левин, Лауреат Госпремии СССР Евгений Широков, многолетний журналист «Известий», ныне писатель Руслан Армеев.

Шесть человек признаны «Золотым пером России» по итогам минувшего года. Это главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков, собкор ВГТРК в Бельгии Анастасия Попова, комментатор программы «Время» Антон Верницкий, худрук студии документальных фильмов «Телеинвест» Иннокентий Иванов, старший преподаватель кафедры электронных СМИ Дагестанского госуниверситета Аликбер Абдулгамидов, председатель Союза журналистов Красноярского края Дмитрий Голованов.

Премия «Золотая полка российской журналистки» была присуждена трем номинантам: зампредседателю Совета директоров «ИД «Аргументы недели» Игорю Диденко, руководителю культпроекта «Рус ПРЕСС фото» Василию Прудникову, редактору газеты «Боевое братство» Виктории Радишевской.

В номинации «Честь. Достоинство. Профессионализм награду получила директор «Крымской газеты» Мария Волконская.

«Лучшими медиаменджерами года» стали гендиректор регионального центра ТАСС Мария Картуз и гендиректор «Бизнес Ньюс Медиа» Михаил Нелюбин.

В числе десяти лауреатов премии «За профессиональное мастерство» - гендиректор «Молодого коммунара» Тамара Головина, директор Северо-Западного филиала «Российской газеты» Анжелика Гурская, шеф-редактор сайта mk.ru Екатерина Деева, генпродюсер «Matryoshka Radio» Кирилл Комаров и ее программный директор Николай Крупатин, глава отдела международной информации Дирекции информвещания Телеканала «ЗВЕЗДА» Дмитрий Маслак, заместитель гендиректора «Корпорации развития Среднего Урала» Антон Стуликов и Заслуженный работник Республики Коми Софья Киреева, а также редакции газеты «Труд» и телеканала RT.