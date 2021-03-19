Европа снова закрывается: Объявлена третья волна коронавируса

Французские медсестры смотрят обращение министра здравоохранения страны о новом локдауне во Франции. Фото: REUTERS

Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант призвала страны Евросоюза ускорить вакцинацию, поскольку Европу накрывает третья волна пандемии. А пока привиты лишь считанные проценты населения, нужно усилить меры безопасности.

СПАСТИ ASTRAZENECA

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) рассказало о расследовании случаев образования тромбов у привившихся вакциной AstraZeneca. Специалисты заявили, что препарат эффективный и безопасный, а его положительный эффект превышает потенциальные риски. Прямой связи между образованием тромбов и вакциной представители агентства не установили.

При этом в ФРГ отмечают увеличение число случаев тромбозов, выявленных после вакцинации препаратом AstraZeneca.

После того, как реноме англо-шведской вакцины было спасено, ряд стран объявили, что продолжат ее использование, среди них Франция, Италия, Нидерланды, Германия, Словения. Власти Португалии и Испании планируют возобновить вакцинацию препаратом с 22 марта.

Дания, Норвегия и Швеция заявили, что пока повременят с возобновлением вакцинации AstraZeneca. Власти скандинавских государств примут решение после проведения собственного расследования.

ПАРИЖ ЗАКРЫВАЕТСЯ

Власти Франции объявили о введении нового локдауна. Ограничения коснуться Парижа и его окрестностей, Ниццы и районов вокруг нее, а также северные регионы. Такие меры обусловлены резким всплеском заболеваемости коронавирусом.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс предположил, что эти регионы, по всей видимости, затронула третья волна эпидемии. Нынешний локдаун начнется в субботу и растянется на месяц. В это время будет введено ограничение на поездки из Парижа в другие регионы Франции. Также будут закрыты небольшие магазины. Комендантский час с 19 часов остается без изменений. В остальном дополнительных ограничений не планируется: учебные заведения продолжают работать.

БРИТАНСКИЙ ШТАММ ДЛЯ ИТАЛЬЯНСКОГО КОТА

В Италии у домашнего кота впервые выявили британский штамм коронавируса, сообщили в экспериментальном зоопрофилактическом институте Пьемонта, Лигурии и Валле д’Аоста.

8-летний питомец заболел коронавирусом через 10 дней после того, как инфекцией заразились его хозяева. Заботливые владельцы, заметив, что с котом творится что-то неладное, обратились к ветеринарам. У животного взяли образцы слюны, в которых был обнаружен британский штамм.

Сейчас кот вместе со своими хозяевами из Пьемонта идут на поправку.

НА УКРАИНУ - СО СПРАВКОЙ

Украина планирует обязать всех въезжающих в страну иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Предложение Минздрава вынесено на рассмотрение правительства.

По замыслу ведомства, иностранца при пересечении граница должны будут предоставить справку, полученную не ранее чем за 48 часов до поездки.

На сегодня на Украине не требуют результатов тестов на ковид от иностранцев из стран «зеленой зоны». Прибывающие из государств «красной зоны», где наблюдается неблагоприятная ситуация с коронавирусом, должны самоизолироваться, а затем сдать отрицательный тест на COVID-19.

При этом в стране отмечается ухудшение эпидемической ситуации. Мэр Киева Виталий Кличко объявил о введение локдауна в столице на три недели. Он начнется 20 марта и продлится до 9 апреля.

На это время в Киеве закроют торговые центры, кинотеатры, рестораны, музеи, театры. Заполняемость общественного транспорта будет снижена до 50%.

ЛЕТНИЙ СЕЗОН ПОД УГРОЗОЙ

Пандемия коронавируса может вновь помешать летнему туристическому сезону, полагают эксперты американского банка Morgan Stanley. Сильнее всего могут пострадать страны южной Европы. Под ударом - Греция, Италия, Испания и Португалия.

«Большое количество заболеваний и медленные темпы вакцинации в Европе могут привести к позднему выходу из карантина, что поставит под угрозу второй летний сезон, усугубит разрыв между севером и югом и может привести к дальнейшим мерам по смягчению денежно-кредитной политики», - говорится в прогнозе.

Наиболее уязвима - Испания. Почти 8% населения страны заняты в туризме, отрасль приносит значительный доход в казну королевства.