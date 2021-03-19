Волочкова: «Собчак обсуждала мою фигуру, а ведь на ее тело без слез не взглянешь!»

Между Волочковой и Собчак давняя вражда. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Между Ксенией Собчак и Анастасией Волочковой давно царят напряженные отношения. Казалось, «заклятые подруги» зарыли топор войны в 2019 году, когда телеведущая приехала в гости к балерине, чтобы снять в ее особняке очередной выпуск своего шоу «Осторожно, Собчак». Но нет: после того случая Анастасия обиделась на Ксению еще больше. Балерина осталась крайне недовольна программой Ксении, считая, что та намеренно выставила ее в негативном свете. В интервью Youtube-каналу «Дай сказать» Анастасия припомнила самые обидные моменты визита журналистки.

Сейчас балерина говорит, что пустила Собчак к себе домой «по наивности», потому что решила, что Ксения хочет поговорить с ней по душам. Однако Анастасия обнаружила, что телеведущая применяет запрещенные приемы. Собчак, по ее словам, использовала скрытые камеры, рылась в ее вещах и намеренно поднимала темы, на которые Настя не хотела говорить. Все это, считает Волочкова, Собчак делала из зависти и злобы.

- Ксюша творит такие вещи, что за нее становится стыдно! Ей не дает покоя моя женственность и то, что я любима мужчинами, что у меня есть профессия, к которой хотела быть причастна она. Она хотела быть балериной, но не стала. Она не может пережить, что я была примой Большого и Мариинского театров, - уверена артистка.

В интервью Youtube-каналу «Дай сказать» Анастасия припомнила самые обидные моменты визита Ксении. Фото: кадр видео.

Особенно балерину обидело то, что Собчак трогала ее грудь, желая удостовериться что бюст не силиконовый.

- Она полезла в мою грудь: мол, нечего было сиськи накачивать до четвертого размера. Это было так обескураживающе. "Дом-2" остался в ней навсегда, и эта желчь, невоспитанность, постоянная зависть, - посетовала Анастасия.

Телеведущая настояла на том, чтобы записать интервью с хозяйкой дома в бане. При этом она постеснялась раздеваться, потому что, по мнению Волочковой, ее тело нельзя назвать красивым.

- Когда мы выходили из бани, Ксюша быстро убежала, не смыв тушь. Ребята, вы меня простите — она будет обсуждать мою фигуру, но на ее тело без слез не взглянешь. Смотреть на него можно, но восхищаться — нет! - заявила балерина.

Ксения настояла на том, чтобы записать интервью с Волочковой в бане. Но сама раздеваться отказалась. Фото: кадр видео.

Главными недостатками Собчак Волочкова считает «зависть, желчь, невоспитанность и нереализованность как женщины».

Черная кошка между знаменитыми тусовщицами пробежала еще в начале нулевых. Тогда Ксения, как уверяла Анастасия, увела у нее любовника-олигарха. Собчак же в ответ всегда говорила, что никого не уводила: она, мол, заводит отношения только со свободными мужчинами.

После разгоревшегося из-за мужчины конфликта звездные блондинки не раз публично поливали друг друга гадостями. В период предвыборной кампании Собчак Волочкова называла ее желание стать президентом России дешевым пиаром.

- Если Ксения Собчак станет президентом нашей страны, то тогда, простите меня, «привет России». Это просто какой-то трэш, - говорила Анастасия в одном из интервью. - Ксении Собчак всегда был важен пиар любыми путями. Мы сначала были просто знакомыми. А потом Ксения поняла, чтобы стать известным человеком, ей понадобились конфликты с уже состоявшимися личностями. Но делать пиар на президентских выборах — это уже слишком.