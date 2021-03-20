Улице присвоили имя Героев Росгвардейцев

В Тульской области бережно хранят память о погибших за целостность Отечества. Фото: Росгвардия

В городе Узловая Тульской области появилась улица Героев Росгвардейцев. Жители города не первый раз решили увековечить память земляков – военнослужащих внутренних войск, погибших при выполнении воинского долга – Героя России лейтенанта Евгения Рындина, кавалеров орденов Мужества сержанта Александра Сухова и рядового Алексея Галуненко.

Совсем недалеко от улицы Героев Росгвардейцев расположен переулок Евгения Рындина. Его именем назван клуб «Самбо-94». Ежегодно в марте в нем проводится юношеский турнир по борьбе самбо памяти Героя России Евгения Рындина.

Фото: Росгвардия

«Ребята, в честь которых названа улица, выполнили свой долг до конца. Память об их подвигах навечно вписана в историю страны и войск национальной гвардии», - отметил полковник полиции Николай Омельченко. Он выразил благодарность администрации Узловского района за оказанную поддержку в увековечении памяти погибших военнослужащих, подчеркнув, что это событие особенно символично в преддверии 210-й годовщины образования войск правопорядка и 5-летия образования Росгвардии.

Фото: Росгвардия

В микрорайоне Радужный, где расположена улица Героев Росгвардейцев, состоялась торжественная церемония открытия, в которой приняли участие заместитель начальника Управления Росгвардии по Тульской области полковник полиции Николай Омельченко, глава администрации муниципального образования Узловский район Николай Терехов, сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии, родственники погибших героев и жители микрорайона.

Фото: Росгвардия

«На подвиге этих ребят, наших героев, мы воспитываем подрастающее поколение, которое никогда не даст в обиду свою страну, которое будет развивать ее и сохранит ее независимой и свободной», - отметил Николай Терехов.

В рамках мероприятия сотрудники тульского ОМОН провели Урок мужества для учащихся старших классов узловской общеобразовательной школы № 1, которую в 1989 году закончил Герой Российской Федерации Евгений Рындин.

Сегодня на попечении Управления Росгвардии по Тульской области находятся 35 членов семей погибших сотрудников и военнослужащих, 3 из которых удостоены высокого звания Героя России (посмертно) - Дмитрий Горшков, Евгений Рындин, Сергей Бурнаев, 14 награждены орденом Мужества (посмертно). В региональном управлении ведомства уделяют серьезное внимание оказанию поддержки семьям погибших коллег, в том числе при решении бытовых и других вопросов.

Фото: Росгвардия

СПРАВКА "КП"

Лейтенант Евгений Юрьевич Рындин погиб в результате боестолкновения 30 марта 1995 года в Чеченской Республике. За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга указом Президента Российской Федерации ему присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Евгений Рындин похоронен в городе Узловая.

Командир отделения грозненской войсковой части сержант Сухов Александр Викторович погиб в 1996 году при выполнении служебно-боевой задачи в Чеченской Республике. Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Мужества (посмертно).

Фото: Росгвардия

Старший водитель восковой части посёлка Лебяжье рядовой Галуненко Алексей Александрович погиб в 2000 году при выполнении служебно-боевой задачи в городе Аргуне Чеченской Республики. Указом Президента Российской Федерации награждён орденом Мужества (посмертно).