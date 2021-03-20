Байден – копилка глупостей и нелепостей: спотыкающемуся президенту США припомнили все его странные высказывания

Байден - «машина по производству оплошностей». Фото: REUTERS

Инцидент с неоднократными падениями на самолетном трапе теперь будут припоминать действующему президенту США до конца его жизни.

Заодно в Сети решили вспомнить не только все его неуклюжие действия и оговорки, но и откровенные глупости, особенно много которых он выдал на-гора во время предвыборной кампании и первые дни свеого президентства.

Еще в период своей работы на посту вице-президента США в администрации Обамы, в интервью CNN Байден и сам признал, что он «машина по производству оплошностей».

Отвечая на вопрос «как в США нужно бороться с насилием в семье?», он, не задумываясь, ответил: «бить и бить кулаками».

Своего заместителя, вице-президента Камалу Харрис Байден взял и назвал президентом. Прилюдное позорище случилось в Белом доме, когда президент рассказывал о том, как вместе с Харрис он «совершил виртуальную экскурсию по прививочному центру в Аризоне, где каждый укол был подобен введению дозы надежды».

Ладно бы Харрис, которая Байдену даже не дальняя родственница… Но перепутать внучек, назвав одну из них именем покойного сына?! В день выборов, выступая перед сторонниками в Филадельфии, тогда еще просто кандидат в президенты обратился к толпе с трибуны: «Хочу познакомиться вас с двумя своими внучками. Вот это мой сын Бо Байден». Бо Байден умер в 2015 году. Дедушка вероятно хотел представить его дочь, Натали. Но обнял почему-то внучку, родившуюся от другого своего сына, Хантера.

Верховный главнокомандующий напрочь забыл имя министра обороны. Нынешнего главу Пентагона зовут Ллойд Остин. «Мой… парень… который управляет этим отрядом…», - после долгого замешательства выдавил из себя президент, несколько минут назад без проблем называвший Остина и по имени и по званию в ходе одного из официальных мероприятий.

«Вставай, Чак, покажи им себя!» - обратился к сенатору Чаку Грэму Байден на одном из предвыборных митингов в Миссури. Многотысячная толпа замерла: все знали, что сенатор вот уже много лет борется с мышечной дистрофией и прикован к инвалидному креслу.

Опрос Института Расмуссена, проведенный в начале марта, показал, что более половины опрошенных американцев не уверены в том, что Байден физически и ментально может исполнять обязанности президента. 52% опрошенных выразили свою обеспокоенность тем, что до сих пор президент США не провел ни одной пресс-конференции.

Таковая наконец назначена на 25 марта. Возможно, на ней действующий президент США порадует мир своими очередными перлами. Тем более, что времени, по его словам, не так уж и много. «У нас не может быть еще одних четырех лет», - витиевато и одновременно пророчески намекнул он сам на встрече с журналистами, состоявшейся незадолго до инаугурации.

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