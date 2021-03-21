Российские ученые научились еще в детстве определять людей, которые могут дожить до 100 лет

Будет ли человек долгожителем, можно узнать еще в детстве. Фото: Shutterstock

Три часа электричкой из Москвы на север. До самого до берега широкой Волги. Край Подмосковья. Дубна - город относительно небольшой, около 75 тысяч жителей, но при этом вот уже 60 с лишним лет один из главных научных центров России. С тех пор, как в середине 1950-х здесь создали Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), куда переехали академик Курчатов со товарищи. Институт в итоге стал градообразующим предприятием, да и сейчас, пожалуй, им остается. В различных подразделениях ОИЯИ трудится более 5 тысяч человек.

А эти самые ядерные исследования - это не только про безопасность и энергетику, как раньше, но и про медицину. В Дубне, например, активно ищут новые способы лечения рака.

В нынешнем году институт запатентовал уникальное изобретение. Сотрудницы ОИЯИ Елена Кравченко и Анастасия Иванова разработали тест-систему, которая умеет определять людей с генной предрасположенностью к жизни до 100 и более лет.

КАК УЗНАТЬ НУЖНУЮ БУКВУ?

Кандидат биологических наук Елена Кравченко встречает меня в своем кабинете на площадке ЛЯП. Аббревиатура, звучащая для постороннего уха довольно забавно, расшифровывается как Лаборатория ядерных проблем. И по сути это даже не одна лаборатория, а множество различных узкопрофильных лабораторий, размещенных в автономных зданиях на большой территории в десятки гектаров.

Елена Кравченко - начальник Сектора молекулярной генетики клетки.

- Из истории мы знаем много примеров, когда ученые делали открытия, работая над совершенно другими задачами.

- Точно. Это как раз наш случай. Все началось с того, что мы пытались понять связь между некоторыми типами рака и генами, которые есть в организме. В частности, мы тестировали ген, который называется FOXO3A. Поскольку у нас была довольно большая выборка пациентов, чтобы их проанализировать, нам нужна была тест-система для такого анализа, быстрая и недорогая. У разных людей в геноме находятся разные варианты гена FOXO3А, и мы проверяли, какой вариант находится у больного онкологическим заболеванием.

Тут нужно отметить, что еще несколько лет назад ученые открыли, что один из вариантов гена FOXO3А напрямую связан с долголетием. Наличие этого варианта в 1,5 раза увеличивает вероятность, что человек доживет как минимум до 100 лет. Для того, чтобы распознать этот вариант стандартными методами, нужен очень дорогой прибор - секвенатор. Грубо говоря, это «компьютер», который читает в образце ДНК последовательность нуклеотидов, с помощью которых и записана в геноме вся информация о человеке.

- Ты читаешь этот текст как огромное длинное слово из тысяч букв, - продолжает Елена Кравченко («буквы» - это сленг генетиков, потому что нуклеотиды обозначаются латинскими A, C, T и G, - Авт.), - Но секвенирование - это довольно дорого и затратно по времени. Да, у нас в лаборатории есть секвенатор, но мы сочли, что для такой поисковой работы нецелесообразно было бы его использовать. Поэтому мы разработали такую тест-систему, которая читает не весь ген FOXO3A, а только одну нужную букву, которая как раз и связана с вариантом гена, отвечающего за долголетие. Да, получилось не с первого раза. Но в течение полугода мы в итоге создали работающую тест-систему. Полученные результаты мы проверяли потом на секвенаторе - они подтверждались. Наша тест-система сделана на основе ПЦР (полимеразная цепная реакция), результаты получаются очень быстро, просто и дешево. Настолько просто, что я даже вас, не связанного с наукой человека, за сутки могу научить делать такие тесты.

Анализ крови расскажет о том, сколько вы проживете. Фото: Мария ЛЕНЦ

50 ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Елена Кравченко, как научный руководитель, сформулировала задачу и разработала «рецепт» будущей тест-системы.

- А Настя Иванова была «руками» нашего проекта, - объясняет Кравченко. - Она выделяла ДНК и ставила реакции, которые в итоге и дают ответ о том, какой вариант гена присутствует у человека.

Анастасии 25 лет. Два года назад она закончила ветеринарный вуз, где заочно училась, а в Дубну переехала из Москвы еще на третьем курсе, когда устроилась лаборантом. Сейчас Анастасия Иванова - инженер Сектора молекулярной генетики клетки Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ.

- В тестировании нашей тест-системы участвовали 50 человек разного возраста, - рассказывает Анастасия. - Впрочем, возраст никакого значения не имел, поскольку гены человек получает с рождения. Добровольцами были наши сотрудники, друзья и близкие.

- И у скольких человек в итоге оказалась предрасположенность к долгожительству?

- У пяти.

К слову, для участия в тестировании системы добровольцам просто нужно было сдать кровь.

- В принципе, молекулярной генетике уже даже сам человек не нужен, - продолжает Елена Кравченко. - Достаточно одного волоска или чешуйки кожи. Часть людей сдали кровь в обычной сетевой лаборатории и принесли нам эти образцы (кровь самый удобный материал, потому что его можно заморозить, - Авт.). Меньшая часть участников эксперимента сдала буккальный эпителий (образец ДНК берется ватной палочкой с внутренней части щеки, - Авт.).

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА

- Вы изучали, так сказать, историю людей, которые участвовали в выборке и у которых в итоге нашелся нужный вариант гена FOXO3? Были ли у них в роду долгожители?

- Такой задачи у нас не было. Это все - простор для исследований, которые можно делать с помощью нашей тест-системы. Для таких исследований нужна выборка в десятки тысяч человек и больше.

То есть Кравченко и Иванова разработали инструмент, который в дальнейшем очень поможет ученым, которые непосредственно изучают, как можно продлевать долголетие.

- Провести такой тест можно сразу после рождения человека?

- Да. И более того. Если мы делаем тест для определенного человека, то зная его вариант гена FOXO3A, мы можем оценить, есть ли шансы и у его детей дожить до ста лет.

Активные люди живут дольше. Фото: Артем КИЛЬКИН

«ПОСЛЕ 60 ШАНСЫ ВОЗРАСТАЮТ»

- И все-таки, из чего складывается эта вероятность прожить до 100 лет? Мы же не можем анализировать качество работы внутренних органов конкретного человека, например.

- Совершенно верно. На долголетие в течение жизни влияют несколько компонентов. Одна из них - гены, которые вам достались от родителей. Но напрямую влияет и образ жизни. Даже если вам достались самые идеальные гены, но вы злоупотребляете чем-то, гены не помогут. Третий фактор - различные случайные события, которые никто не может предугадать. Несчастный случай, тяжелое инфекционное заболевание, сильный стресс. В среднем вклад генов в вероятность прожить долгую жизнь после 60 лет увеличивается до 50%. Если вы дожили до 60 лет, органы уже не новые, работают не так замечательно, как в молодости, поэтому становится все важнее, какие гены и как у вас работают.

- Но вы же знаете лично тех людей, у кого тест показал предрасположенность к долгожительству? По ним видно, что они в целом на ЗОЖе и реально могут прожить до ста?

- Да, это очень активные, хорошие люди. (Смеется).

- Знаете, многие ведь уклоняются от предсказаний своего будущего. Не лучше ли не знать?

- Это каждый выбирает сам. Никто не говорит, что этот тест надо делать всем. Кто хочет - пусть делает. Лично я убеждена, что чем больше мы знаем о себе - с генетической, физиологической, психологической точек зрения - тем проще нам определить свое место в жизни и понять, как решать возникающие проблемы оптимальным способом.

По словам Елены Кравченко, в будущем тест-система на долгожительство может стать такой же привычной, как анализ крови.

- Я полагаю, что это может быть в будущем очень доступный анализ. Меньше тысячи рублей его себестоимость. И оборудование, на котором можно делать этот тест, есть во всех клинических лабораториях.

КСТАТИ

Предупрежден - значит вооружен

Кстати, для дуэта Кравченко-Иванова это уже второй патент, полученный на совместные изобретения. Первый был связан с тест-системой на предрасположенность человека к аллергиям. Об этом тоже наши гены могут «сказать».

- Это напрямую связано с применением в медицине, потому что у разных препаратов есть те или иные побочные реакции, но человек до поры до времени может даже не знать, есть ли у него предрасположенность к аллергиям, - говорит Кравченко.

- Наша тест-система выявляет вариант гена, отвечающий за уровень иммуноглобулина Е в крови, - дополняет Иванова. - Природа его задумывала, чтобы он нас защищал от паразитов. Но паразиты в итоге закончились, потому что мы все стали мыть руки. И этот иммуноглобулин Е стал агрессивно реагировать на непривычные, так скажем, для него явления. Аллергия на что-то - это его, в некотором смысле, побочка. Организм пытается бороться с чем-то непривычным и вызывает такие реакции. Наша тест-система показывает, склонен человек к аллергиям, или нет. То есть ребенку еще в детстве в медицинской карточке можно сразу написать: склонность к аллергии. И врачи в будущем, назначая те или иные лекарства, будут это учитывать.

КОНКРЕТНО

22,6 тысяч человек в возрасте от 100 лет и старше живут сегодня в России

ТОП-5 регионов по долгожителям:

1. Москва - 7,7 тыс.

2. Санкт-Петербург - 3,5 тыс.

3. Астраханская область - 572

4. Московская область - 689

5. Краснодарский край - 413

Данные Ростата за 2020 год.

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