В СССР секс был. И харассмент!

В марте 1981 г советская мелодрама «Москва слезам не верит» получила в США «Оскара» Фото: кадр из фильма

Часть вторая. Начало

В первой части мы рассказали, что в 1994-м писатель Валентин Черных опубликовал полный сценарий знаменитого фильма, назвав его кинороманом. Очень захватывающий сюжет, объясняющий ряд «белых пятен» мелодрамы, снятой Владимиром Меньшовым. Например, как в финале простой электрик Николай смог быстро найти в многомиллионной Москве пропавшего Гошу, не зная его фамилию, адрес, место работы?

На самом деле Гошу «вычислил» генерал КГБ, давний любовник Людмилы. И привез Николая к его дому…

«Белые пятна» фильма – как всего в сорок лет штамповщица стала директором крупнейшего комбината и кто ее любовник Володя (Олег Табаков)?

ТЕЗКА В ПОЛИТБЮРО

У главной героини фильма Тихомировой был реальный прототип. Такая же фабричная работница от станка. Тоже Екатерина, провинциалка, в одиночку воспитывавшая дочь и закончившая тот же химико-технологический институт.

Простая ткачиха сделала в СССР головокружительную карьеру. Правда, партийную. В 44 года – Первый секретарь Московского горкома партии, в 46 - Секретарь ЦК КПСС, член Политбюро, депутат Верховного Совета. Ее фамилия Фурцева.

Екатерина Алексеевна умела хорошо выступать на собраниях и дружить с влиятельными мужчинами, которые и продвигали ее наверх. В жарких мужских битвах за власть делала правильный выбор. На Хрущева секретарь райкома поставила, когда тот еще возглавлял Московский горком партии. Никита Сергеевич тащил ее за собой. Когда в 1957-м члены Политбюро Молотов, Каганович, Маленков, Булганин, Ворошилов попытались свергнуть Хрущева, Фурцева выскочила с заседания якобы в туалет и позвонила маршалу Жукову. «Антипартийная группа» была разгромлена. Позже она помогла Хрущеву убрать самого Жукова….

Секретарь ЦК КПСС, член Политбюро, министр культуры СССР Екатерина Фурцева тоже начинала биографию у фабричного станка, как и ее киношная тезка Тихомирова. Фото: кадр из фильма.

Катерина Александровна в романе – копия тезки Фурцевой. Тоже делала карьеру с помощью начальников мужского пола. Нет-нет, не через постель, хотя на фабрике ходили слухи, что родила штамповщица дочку Александру от директора. Смышленая, целеустремленная, быстро разобралась в номенклатурных интригах. И влилась в команду директора, враждовавшего с главным инженером. Правильно выступила на собрании, стала мастером. Но в начальники цеха с первого раза не попала. Лимитчица, беспартийная, без диплома. Должность отдали москвичке, члену партии с высшим образованием. Катерина предложила директору сплавить соперницу на повышение в райком комсомола. И заняла ее место. Москвичка сообразила, кто ее подвинул, высказала обиду. «Я думаю, это только начало, - успокоила Катерина. - Ты еще в ЦК партии будешь. Что ты – хуже Фурцевой?» Да, неспроста появилась эта громкая в СССР фамилия.

Директор, собиравшийся на повышение, пророчил начальнику цеха свое место. Но амбициозной девушке масштабы галантерейной фабрики казались уже мелковатыми. По звонку дяди-академика ее приняли на крупный химкомбинат. Мастером.

В сорок лет она «съела» старого директора под благовидным предлогом, что тот консерватор, не хочет реконструировать предприятие. Возглавила комбинат. Но долго задерживаться здесь не собиралась. Уже через три месяца влезла в новую авантюру.

ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВНИЦА

Один из ключевых сюжетов фильма: Родион, за 20 лет так и не поднявшийся выше телеоператора, приехал на комбинат снимать молодого директора. И не сразу узнал Катерину.

Та телепередача, на самом деле, была блестящей спецоперацией министра химической промышленности СССР и Катерины, чтобы «замочить»…ее любовника Володю.

После того, как Родион бросил беременную Катю, она надолго вычеркнула мужчин из своей жизни. Времени не хватало: учеба в институте, работа, дочь -малышка, проблемы с жильем… Первый роман закрутила, будучи уже начальником цеха на комбинате, когда дочь была в пионерлагере. У нее проходил практику чех Иржи Новак. Он и обучил замороженную начальницу «науке страсти нежной».

«После его отъезда Катерина вдруг стала легко заводить другие романы, чаще всего заканчивавшиеся через несколько встреч. Всякую неполадку на производстве она привыкла анализировать и точно находить неисправность. Так же пыталась осмыслить свои увлечения. Романы с мужчинами ее круга, в основном инженерами, не получались потому, что они понимали – Катерина неглупа, целеустремленна, не любит пошлостей. Они жили на зарплату, неважно одевались, пили плохое, дешевое вино. Она понимала, что это не их вина, но разделять их жизнь не хотелось.»

Романы с богемой столицы, куда ее ввел поэт, участник вечеринки у «дочерей академика», тоже заканчивались ничем. Поэты, художники видели в ней провинциалку, далекую от «культуры». Занимали деньги и не отдавали…

Как-то главный технолог комбината Тихомирова пришла в министерство подписать у начальника главка Владимира Петрова заявку на закупку чешского оборудования. Тот сходу предложил поехать в ресторан. Она отказалась. Петров поставил резолюцию: «Не согласен.» Пришлось ехать. Для пользы дела. К тому же мужчины у нее с год, как не было. Из «Астории», прихватив шампанское, они отправились прямиком на квартиру, которую Володя на пару с приятелем снимал для любовных утех. Тот еще был ходок! Так что харассмент - сексуальное домогательство к подчиненным - которому феминистки на Западе объявили ныне войну и даже упекли в тюрьму знаменитого режиссера Вайнштейна, в СССР имелся. Как и секс.

Ради карьеры Катерина «съела» своего любовника-начальника, члена коллегии министерства Володю. Фото: кадр из фильма.

Несколько лет Катерина встречалась с Володей на чужих квартирах. А когда впервые попала к нему домой (его семья была на курорте), теща обломала интим. Это вы видели.

… Свежеиспеченный директор комбината решила отказаться от поставок дорогого, но плохого оборудования из Праги ради дешевого, но хорошего из Новосибирска. Тем более, давний любовник Иржи, с которым она регулярно встречалась в Праге в командировках, пропал. То ли в тюрьму загремел за антикоммунизм, то ли на Запад сбежал.

Начальник главка зарубил инициативу любовницы. Через знакомого инструктора ЦК, курировавшего химическое ведомство. Володя привык ездить в Прагу подписывать договора. Заграница: дешевые продукты, модные шмотки и вообще… Став в одночасье врагом, Петров мог легко поставить крест и на карьере строптивой любовницы. Министр химической промышленности, ее новый союзник, напрямую бодаться с ЦК не мог. Он составил блестящий план, главную роль отвел Катерине. В случае успеха обещал через пару лет взять к себе замом.

Министр сыграл на конъюнктуре. «В понедельник в ЦК совещание по научно-технической революции в промышленности. Им нужны факты противодействия революции. И ты их дашь.» По его звонку телевизионщики приехали на комбинат делать передачу о молодом перспективном директоре. Снимал Родион. После съемки обаятельная Катерина показала редактору истинное свое лицо: «Во всей передаче меня интересует только концовка с фамилиями людей, которые мешают реконструкции комбината. Если ее вырежут, я устрою грандиозный скандал. Естественно, крайним будете вы. А главному редактору скажите, что Тихомирова – большая с…ка, способная на любой скандал. Поговорите с бывшим директором комбината, с бывшим главным механиком Самсоновым, они подтвердят. (Самсонов был любовником Катерины, но не женился на ней. Став директором, она его уволила .-Е.Ч.) Я бы хотела расстаться с вами по-дружески, потому что противник я очень неудобный – коварный и мстительный.»

Репортаж вышел в эфир перед совещанием в ЦК. «Консерватор» Петров пробкой вылетел из министерства в заштатное НИИ научным сотрудником. Сломали карьеру и его приятелю, инструктору ЦК. Катерина победила, даже вошла в команду влиятельного Секретаря ЦК по промышленности, готовившего совещание. Путь в замминистры был открыт!

А зачем это нужно было семидесятилетнему министру, который с ней не спал? Интриган Петров метил на его место. У него были большие связи и папа, возглавлявший прежде могущественное оборонное ведомство. Так министр руками Катерины разделался с ее любовником, своим опасным конкурентом.

Не зря же Родион спустя 20 лет сказал своей бывшей возлюбленной: «А ты переменилась, Катерина. Раньше ты не была такой жестокой.»

ЧЕМ ВЫШЕ ВЗЛЕТ, ТЕМ ТЯЖЕЛЕЙ ПАДЕНИЕ

Итак, в 42 года наша Золушка стала бы замминистра, потом возглавила бы министерство. И к 50 годам могла подняться на карьерную хозяйственную ступень, аналогичную ее тезке ткачихе - возглавить Совет министров. Чем она хуже Фурцевой? ( Недаром в киноромане Валентина Черных промелькнула эта фраза.)

Но, как известно, чем выше взлет, тем тяжелей падение! В 50 Фурцева попала в опалу. Недоброжелатели донесли Хрущеву, что зарождается новая антипартийная группа и Екатерина Алексеевна, якобы, с ними якшается. Разъяренный Никита выбросил свою фаворитку из секретарей ЦК, Политбюро в министры культуры. Должность тоже неплохая, но для Фурцевой стала сильным понижением, личным оскорблением. Она даже пыталась вскрыть вены, врачи спасли. Брежнев втянул ее в антихрущевский заговор, обещая в случае победы вернуть в Политбюро. Но обманул, а позже и вовсе убрал из министров. В тот же вечер ее выселили с правительственной дачи. Назавтра Фурцева умерла. Сердце не выдержало. По другой версии, покончила с собой. Ей было всего 63.

С личной жизнью Фурцевой тоже не повезло. Первый муж ушел, как только она родила дочку. Второй раз вышла замуж, будучи уже Секретарем ЦК. За дипломата. Разведенного, как и Гоша. Говорят, он тоже переживал, что супруга выше его в карьерном плане, поэтому изменял. И вновь женился через месяц после ее похорон.

Так что неизвестно еще, как сложилась бы дальнейшая карьера нашей амбициозной Золушки. А Гоша, что Гоша? Простой слесарь. В карьере жене не помощник. А опьянение любовью быстро проходит. Долго продлилась бы семейная жизнь столь властной женщины с человеком, исповедующим принцип «Домостроя», что главный в доме – мужчина?

Слесарь Гоша в карьере Катерины, метившей в министры, не помощник. Фото: кадр из фильма

Зато с будущим ее подруги Людмилы, приемщицы химчистки, все ясно. За карьерой не гонится. После свадьбы с чекистом вообще уйдет с работы, станет домохозяйкой-генеральшей. Отношения с генералом проверены двадцатью годами нелегальной любовной связи. Так что разлучит их только смерть.

…Генерал с Лубянки, карьерные битвы с подключением ЦК испортили бы красивую сказку о советской Золушке-лимитчице. Да и цензура ввек не пропустила бы. Так что Валентин Черных сам не включил эти сюжетные линии в свой сценарий. А кинороман с подробностями писал в стол. Опубликовали его лишь после того, как с Лубянской площади снесли памятник Дзержинскому.

Вроде бы режиссер со сценаристом планировали снять сиквел по знаменитому фильму. Но в 2012 году Валентин Константинович умер. Потом ушел Баталов…