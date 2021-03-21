Дженнифер Лопес выложила свои фото в свадебном платье. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дженнифер Лопес поделилась в Инстаграме кадрами, снятыми на съемочной площадке фильма «Брак по залету». На фото она позирует в шикарном свадебном платье – Джей Ло играет невесту. Съемки проходят в Доминиканской республике, по сюжету героиня Лопес устроила свадебное торжество на пляже. На певице нет обуви – она стоит на песке босиком, под полупрозрачным подолом кокетливо проглядывает кружевная подвязка невесты.

В комедии «Брак по залету» вместе с Лопес снимаются Чич Марин («Дети шпионов»), Д'Арси Карден («В лучшем мире»), Десмин Борхес («Утопия») и Джош Дюамель («Трансформеры»). Главные герои картины - Грейс и Том – прилетели в Доминикану, чтобы сыграть свадьбу. Неожиданно все гости бракосочетания оказываются заложниками. Джош Дюамель играет жениха, еще одним партнером Лопес по фильму стал американский музыкант Ленни Кравиц – ему досталась роль бывшего бойфренда героини Джей Ло, устроившего переполох на свадьбе.

Дженнифер Лопес поделилась в Инстаграме кадрами, снятыми на съемочной площадке фильма «Брак по залету».

Примечательно, что снимки в свадебном платье певица опубликовала после слухов о том, что она разорвала помолвку с женихом Алексом Родригесом. Появившаяся в СМИ новость огорчила поклонников звездной пары. Правда, чуть позже жених и невеста поспешили опровергнуть слухи о расставании. Влюбленные признали, что у них есть проблемы в отношениях, но они работают над ними и всеми силами стремятся сохранить свой союз. Накануне Родригес прилетел в Доминиканскую республику и поселился вместе с Дженнифер в роскошном особняке на берегу Карибского моря. Папарацци тайком пробрались на виллу звезды и сняли нежные объятия и горячие поцелуи пары.

Фотографы запечатлели Дженнифер отдыхающей в саду у бассейна на шезлонге. Из дома к ней подошел Алекс. Влюбленные о чем-то коротко переговорили, а затем спортсмен наклонился и обнял невесту. А та в ответ поцеловала своего жениха. После этого даже самые отъявленные скептики удостоверились, что у пары все прекрасно.

Возможно, после воссоединения Лопес наконец-то решится сыграть свадьбу. Певица уже дважды откладывала бракосочетание. Алекс сделал предложение Дженнифер в 2019 году во время путешествия на Багамские острова. Помолвка была очень романтичной. На закате, во время прогулки по пляжу спортсмен встал на одно колено и вручил Джей Ло кольцо с огромным бриллиантом весом в 20 карат и стоимостью в 5 миллионов долларов.

Съемки проходят в Доминиканской республике, по сюжету героиня Лопес устроила свадебное торжество на пляже. Фото: Инстаграм.

Влюбленные планировали устроить бракосочетание летом 2020 года в Италии. Однако в марте, когда грянула пандемия коронавируса, они с Алексом поняли, что их планам не суждено сбыться.

- Нам пришлось отменить свадьбу, потеряв много денег, - рассказала звезда в одном из ток-шоу. - А через несколько месяцев мы еще раз попытались пожениться. Но я подумала: «Нет, всё еще неподходящее время». Всё это меня разочаровывает.