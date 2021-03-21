На каком сроке ковид наиболее опасен для беременной и передается ли инфекция ребенку

Частота заболевания новой коронавирусной инфекцией среди беременных по статистическим данным ничем не отличается от общей популяции. Фото: Shutterstock

О том, что необходимо знать при планировании беременности во время пандемии COVID-19 «Комсомолке» рассказал врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, эксперт сервиса Vrachu.ru Виталий Каптильный.

1 Болеют ли беременные коронавирусом и насколько тяжело?

Частота заболевания новой коронавирусной инфекцией среди беременных по статистическим данным ничем не отличается от общей популяции. И распределение по степеням тяжести у них такое же, как у небеременных: две трети – то есть подавляющее большинство беременных переносят ковид бессимптомно или в легкой форме (по обобщенным данным Центра по контролю и предотвращению заболеваний в США, Британской Королевской коллегии акушеров и гинекологов и Минздрава РФ.

- Однако возрастает частота осложненных форм в группе с тяжелым течением новой коронавирусной инфекцией и преимущественно в третьем триместре, то есть после 28 недель. В этот период повышается частота госпитализаций, возрастает необходимость респираторной поддержки на ИВЛ (аппараты искусственной вентиляции легких, - прим. ред.), наблюдается большая частота осложнений, таких как стойкая фебрильная лихорадка (температура тела от 38 до 39, жар, головная боль, сложность дыхания, затруднение сердечной деятельности – прим. ред.), полиорганная недостаточность (одновременное или последовательное поражение многих жизненно-важных органов, - прим. ред.), - отмечает эксперт.

Беременность, по мировому опыту, отнесена в группу умеренного риска по течению ковида.

Правда, и среди беременных выделяют группы риска:

- женщины старше 35 лет;

- страдающие ожирением, то есть с индексом массы тела выше или равным 30;

- страдающих гипертензией – повышенным артериальным давлением.

2 Передается ли коронавирус от матери к ребенку?

В начале пандемии ответ на этот вопрос был отрицательным. Однако, по новым данным, передача SARS-CoV-2 от матери к плоду все же возможна. Вероятность низкая, чуть выше 5%, но она все же есть. В медицине такой способ передачи вируса называется вертикальным.

При этом концентрация вируса в плаценте самая большая - 12 %, также SARS-CoV-2 нашли в ткани пуповины и в амниотической жидкости (околоплодных водах) - здесь самый низкий процент — 5%. Коронавирус выделен и в грудном молоке.

! Важно. SARS-CoV-2 передается от матери к плоду, не вызывая при этом каких-либо фатальных изменений в его развитии. Это не приводит к формированию пороков и аномалий развития.

- Если мы говорим о здоровье плода, о здоровье новорожденных, то они максимально эволюционно защищены от тяжелого и осложненного течения новой коронавирусной инфекции. Дети практически ковидом не болеют, а если и болеют, то в легкой или бессимптомной форме. Это также относится и к новорожденным, - говорит Виталий Каптильный.

3 Если беременная заболела коронавирусом, что делать?

Во-первых, не надо забывать про основные меры, направленные на предотвращение распространения инфекции: самоизоляция, проведение тестов, подтверждающих COVID, обязательное медицинское сопровождение. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. В терапии беременных используются схемы лечения, основанные на действующих клинических рекомендаций Минздрава РФ.

- Осложнения, которые могут возникнуть у ребенка, рожденного от заболевшей ковидом матери, спровоцированы, как правило, преждевременными родами, но не самим вирусом. Судя по мировым данным, как раз в третьем триместре тенденция к преждевременным родам у заболевших беременных повышается в 2 – 3 раза, - говорит врач. – По данным Королевской коллегии акушерства и гинекологии, каждая пятая женщина с выраженными клиническими проявлениями COVID-19 родила преждевременно.

4 Если новорожденный инфицировался от матери, будет ли он болеть?

Иммунная система у детей устроена так, что она очень легко справляется с коронавирусной инфекцией. У малышей в подавляющем большинстве случаев не возникает гиперреактивности иммунной системы, цитокинового шторма, как это бывает у взрослых, когда иммунная система атакует собственный организм.

- Если мы говорим про защиту плода от коронавируса, то тут ему «помогает» мать, – объясняет Виталий Каптильный. – Самый оптимальный вариант - когда женщина переболела СOVID-19 до беременности и в её крови есть иммуноглобулины класса G. Этот класс иммуноглобулинов имеет самую маленькую молекулярную массу – он свободно проходит через плаценту, а значит, защищает и плод. Иммунная система плода, столкнувшись с вирусом, также способна вырабатывать антитела (этот процесс происходит внутриутробно). И, конечно, иммунная система новорожденных также способна активно бороться с вирусом.

5 Знакомим новорожденного с бабушками и дедушками в пандемию. Как?

Если в роддоме новорожденному проведены все необходимые диагностические тесты для исключения коронавирусной инфекции, то последующее пребывание в семье не отличается от обычного.

Однако, если мы говорим, например, о ПЦР-положительном ребенке (который, например, заразился от мамы), то, безусловно, знакомство со старшим поколением – бабушками и дедушками – по возможности лучше провести по видеосвязи, - рекомендует наш эксперт.

Пока еще нет окончательных данных клинических исследований о применении вакцин при беременности, поэтому пока они не будут опубликованы, будущим мамам не следует торопиться на прививку. Фото: Shutterstock

6 Можно ли беременным вакцинироваться от ковида?

Последние данные относительно вопроса о вакцинации беременных можно найти в источниках Королевской коллегии акушеров и гинекологов, ВОЗ и Американского центра по контролю и профилактики заболеваний. Однако необходимо уточнить, что во всех этих документах рассматриваются зарубежные вакцины.

- О вакцинации беременных говорят с такой формулировкой, что вакцина должна быть им предложена, как и кормящим матерям, в случаях, если нет очевидных противопоказаний, – отмечает врач. – Мировая тенденция вакцинации задает вектор движения в сторону того, что в перспективе беременные должны прививаться от COVID-19.

Однако пока еще нет окончательных данных клинических исследований о применении вакцин при беременности, поэтому пока они не будут опубликованы, будущим мамам не следует торопиться на прививку.

Пока планирующим беременность в России рекомендовано воздержаться от зачатия как минимум 3 месяца после прививки.

7 Стоит ли рожать в эпоху пандемии?

Конечно, пандемия накладывает много ограничений на жизнь. Но сколько можно ждать ее завершения? Есть ли у некоторых семей эти год-полтора-два? Поэтому откладывать беременность из-за якобы неудобного момента неправильно.

- Задача каждого акушера проинформировать женщину о возможных осложнениях и предложить вакцинацию на этапе прегравидарной (дородовой, - прим. ред.) подготовки, - говорит наш эксперт. - Наступление беременности – это личный выбор каждого, выбор семейной пары.

!Важно. Коронавирус, даже если заболеет будущая мать, — не повод прерывать беременность!

На данный момент можно сделать вывод, что негативного влияния на состояние плода и новорожденного новая коронавирусная инфекция практически не оказывает.

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Правила здоровой беременности в эпоху пандемии

- Если женщина беременна и коронавирусной инфекцией не болела, то предписания на время пандемии остаются такими же, как и для остальных: социальная дистанция, тщательно мыть руки, носить маску в общественных местах.

- Если появились симптомы респираторного заболевания (насморк, кашель, повышается температура тела) – перейти на самоизоляцию, вызвать врача.

- Пройти ПЦР-тестирование.

- Сдать тест на антитела, который позволит уточнить напряженность иммунитета, если вы уже болели COVID-19.