Кремль опубликовал фото с Путиным и Шойгу на отдыхе в Сибири. Фото: пресс-служба Кремля

Российский президент Владимир Путин за рулем гусеничного вездехода в компании министра обороны страны Сергея Шойгу осмотрел красоты заснеженной тайги в Сибири. В воскресенье, 21 марта, официальный сайт Кремля опубликовал фото с президентом и министров на отдыхе.

Помимо поездок на вездеходе цвета хаки, Путин со своим спутником совершили также пешие прогулки. Фото: пресс-служба Кремля

Кроме поездок на вездеходе, Владимир Путин и его спутник совершили пешие прогулки по сибирский тайге. Политики осмотрели окрестности и животных этой местности. На территории Сибири сейчас минусовая температура, весна в тайге пока что не наступила, поэтому глава государства и министр обороны были в теплой зимней одежде.

- Президент вместе с министром обороны Сергеем Шойгу совершает пешие прогулки по тайге и катается на вездеходе, - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент за рулем гусеничного вездехода в компании Сергея Шойгу осмотрел красоты заснеженной тайги в Сибири. Фото: пресс-служба Кремля

Сергей Шойгу также показал президенту России свою мастерскую: там глава военного ведомства делает различные поделки из сухой древесины.

Шойгу также показал главе государства свою мастерскую. Фото: пресс-служба Кремля

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин неоднократно проводил свои редкие дни отдыха в дикой тайге. Представитель Кремля отмечал, что президент остаётся верен своим предпочтениям, своей любви к России, к российской географии.

Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин действительно не первый раз проводит отдых на природе в Сибири. В последний раз президент также в компании Сергея Шойгу выезжал на природу в одном из сибирских регионов осенью 2019 года.

Фото: пресс-служба Кремля

Фото: пресс-служба Кремля