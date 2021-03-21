"Это лучше, чем измены": россиянка в социальных сетях ищет вторую жену собственному мужу

Вот уже год 21-летняя жительница Подмосковья Наргиза Тлеумбетова постит в социальные сети ролики, в которых зазывает девушек в гарем. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С таким энтузиазмом вторую жену собственному мужу, кажется, еще никто не искал. Вот уже год 21-летняя жительница Подмосковья Наргиза Тлеумбетова постит в социальные сети ролики, в которых зазывает девушек в гарем.

НУЖНА ДЕВСТВЕННИЦА ДО 22

Потенциальным невестам она обещает надежного мужа, ну или половину мужа, собственную дружбу и всяческие блага: от дорогих подарков до отдельной комнаты. Тут же кареглазая мусульманка в хиджабе поливает грязью православных девушек, на ее взгляд: распушенных, пьющих гулящих. Ей-то в напарницы, конечно, нужна мусульманка и не простая, я правоверная. Вот набор из трех критериев от Наргизы: "девственница", "покрытая" (речь про хиджаб прим, ред), "не старше 22 лет".

И ведутся же. Мы связались с Наргизой и оказалось, от потенциальных невест просто нет отбоя. При этом сама Наргиза по российским законам не замужем, а из-за мужа-мусульманина она разругалась с собственными родителями.

- Наргиза, как Вы с будущим мужем познакомились и как давно вы вместе?

- Все было просто. Мы друг друга нашли на сайте знакомств. Встретились через две недели и я сразу ему понравилась. Я не влюбилась с первого взгляда, но Сергей поразил меня своими поступками.

- Он что, так красиво ухаживал, цветы дарил?

- Не то, чтобы цветы, но он был прямо настоящим мужчиной. Через пару недель пришел к моим родителям и объявил о свадьбе. Он русский, но два года назад принял ислам. Я на момент знакомства нашего была атеисткой, хотя по этническому происхождению я мусульманка. Свадьба у нас была по религиозным традициям в январе 2020-го.

- А Вы на тот момент знали, что будете у него не единственной женой?

- Про вторую жену он мне сказал за день до свадьбы. Я тогда глупой была, ничего не понимала в вере и просто разревелась. Он меня успокоил и сказал, что если я против, то ничего не будет.

Россиянка в социальных сетях ищет вторую жену собственному мужу Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А МОЖЕТ ПРОСТО ХАЙП?

- А не было желания свадьбу отменить, раз такой подвох?

- Нет, таких мыслей не было. А сразу после свадьбы муж сблизил меня с исламом. Через пару месяцев я сама предложила ему взять вторую жену.

- А Вам это вообще зачем?

- Ну как зачем? Чтобы была большая семья. Чтобы муж не изменял, лучше вторая жена, чем измены. Интрижка на стороне - это грех, а вторая жена - это нормально для ислама. Я решила сама ему найти вторую жену и придумала этот кастинг в социальных сетях.

- И что, реально есть желающие?

- Да, и очень много. Все девушки общаются со мной, а не с моим мужем. Они присылают мне свои анкеты и фото. Уже больше 50 кандидаток было. Причем некоторым едва 15 лет исполнилось. Пишут со всей страны, с одной из девушек я встретилась лично. Но у нас не срослось. На то были причины, которые я открыть не могу.

- А как ваш муж будет оформлять второй брак? Многоженство в России запрещено.

- По законам ислама. В ЗАГС, конечно они не пойдут.

- То есть женщина будет, простите, жить с ним и с Вами на птичьих правах?

- Что значит на птичьих правах? Если так рассуждать, то и я на птичьих правах. Мы с мужем тоже в ЗАГС не ходили.

- А откуда у вас уверенность, что через год ваш супруг не сменит веру, тем более, что в исламе он не так давно?

- Я просто ему верю, кроме него у меня никого нет. После свадьбы я перестала общаться со своими родителями. Они ну никак не хотят понять мои поиски второй жены.

Наргиза, к слову, нигде не работает. По ее словам, живет она на деньги мужа - риелтора. Правда, когда я пригласила девушку на интервью в редакцию, оказалось, что денег на проезд у нее нет. Как Сергей собирается содержать вторую жену при таких обстоятельствах, остается загадкой. А сама история с поисками второй жены через соцсети попахивает хайпом.

- Чтобы раскрутить свои странички в социальных сетях люди придумывают самые разные сюжеты. Кто-то прикидывается любовницей президента, кто-то брошенным мужем с тремя детьми. А дальше все как в сериале, что не день, то новый поворот. Не исключаю, что история с поисками второй жены - просто обман. При этом не удивлюсь, если девушка не мусульманка вовсе, а ее муж на самом деле ее брат, - прокомментировала специалист по продвижению в социальных сетях Алла Толстая.