Премьер Армении Никол Пашинян: мы приписывали России обязательства, которых у нее на самом деле нет

Премьер Армении, назначив внеочередные выборы в парламент на 20 июня 2021 года, решил не откладывать в долгий ящик свою предвыборную кампанию, отправившись в «турне» по регионам. Фото: REUTERS

Премьер Армении, назначив внеочередные выборы в парламент на 20 июня 2021 года, решил не откладывать в долгий ящик свою предвыборную кампанию, отправившись в «турне» по регионам. На встрече с жителями Оганавана в Арагацотнской области он сделал несколько политических заявлений, которые были обращены даже не к его электорату, а скорее к России.

- Выполнил ли наш стратегический партнер Россия свои союзнические обязательства в ходе этой войны? Да. Однозначно и бесспорно! Но здесь есть один деликатный момент. Просто мы долгое время разными способами приписывали России такие обязательства, которых у нее на самом деле нет. Это очень важная тонкость. Мы должны понять, что Россия - друг и стратегический союзник Армении, но не враг Азербайджана. И мы должны понимать, что эти союзнические обязательства имеют определенные рамки.

Коснулся Пашинян и темы российских вооружений. Только на этот раз - никакой критики, как это было с «Искандерами». Накануне экс-начальник службы военного контроля Минобороны Армении обвинил власти в неудачах в Карабахе. По его словам, Ереван, закупив у России истребители Су-30СМ, не приобрел ракеты к ним.

- Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае 2020 года и да, мы не успели купить ракеты до войны, - признал Пашинян. - Ну купили бы вы (критики властей - Ред.) самолеты, чтобы мы успели купить ракеты. Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации, кто-то может то объяснить?

Впрочем, вопрос покупки истребителей и вопрос их применения - это две большие разницы. У Армении есть бомбардировщики, однако они в Карабахской войне не применялись. И большой вопрос, хватило бы у руководства республики политического мужества поднять в воздух истребители для борьбы, к примеру, с беспилотной авиацией противника.