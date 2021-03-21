Остались ли на Руси наследники Пушкина: отмечаем День поэзии в онлайн-режиме

Большой поэтический концерт проводит сегодня в зуме школа Майи Кучерской Creative Writting School.
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21 марта во всем мире отмечается День поэзии. Праздник был учрежден в 1999 году по инициативе ООН, причем, в качестве даты был выбран не день рождения кого-то из великих, а обычный день, потому, как рассудили представители ООН, 21 марта обычно бывает тепло, солнечно и весенне. Несмотря на то, что в России более поэтическим временем считается осень, дату Всемирного Дня поэзии приняли хорошо, поскольку она напоминает строчку из стихотворения Ахматовой "Двадцать первое. Ночь. Понедельник".
По всей стране и во всех библиотеках в этот день проходят поэтические чтения. А зум предоставляет возможность провести уютный поэтический вечер дома.
Большой поэтический концерт проводит сегодня в зуме школа Майи Кучерской Creative Writting School. На творческом вечере, который начнется в 19:00 встретятся как современные классики, так и молодые выпускники школы.
Приглашаем всех желающих послушать поэтический марафон и сделать собственные выводы о качестве современной поэзии.
В семь часов выступления откроет Дмитрий Быков. Продолжит чтения лауреат премии "Поэзия", один из лучших современных авторов Дмитрий Веденяпин. Продолжит чтения Владимир Салимон, самый старший автор, заявивший о себе еще в восьмидесятых. Салимон сумел опоэтизировать бытовизмы, пишет словно бы " с нуля". Он входит в топ-10 самых востребованных поэтов по версии "Журнального зала". Гостем марафона станет казанец Глеб Михалев, по-новому продолжающий традицию центонов. Вслед за Михалевым выступит знаменитый доктор и поэт Алексей Кащеев, а завершит чтения современных классиков - драматург и поэт Дмитрий Данилов, автор знаменитого "Человека из Подольска". В своей поэзии Данилов сумел обыграть собственное заикание, превратив его в интересный инструмент.
Кроме знаменитостей в марафоне выступят молодые поэты, выпускники курсов CWS. Например, открытие этого года Нати Алексеева, чьи стихи нарасхват в толстых журналах и совсем еще юная десятиклассница Мария Щербаненко, пишущая верлибрами.
Концертная часть закончится в девять часов вечера, но далее без счета, будут выступать авторы мастерской Дмитрия Быкова.
Представляем вниманию читателей небольшую подборку авторов, готовящихся к сегодняшнему выступлению
Глеб Михалев, р. 1967 г.
... и холодно и хочется халвы
и девушку в малиновом берете
и в темноте бредут к тебе волхвы -
Ремантадин, Феназепам и третий
и в городе гуляют братья Грипп
и прочее подобное иродство
творится
и зеленая горит
во лбу звезда вьетнамская
и жжется...
3.
никого не будет в гамме
кроме доремифасоль
музыка висит над нами
разноцветной полосой
замораживает, тает
опускается ко дну
и в окно себя бросает
в пробежавшую княжну
и готов за эти звуки
даже голову бы с плеч
а чего с ней церемониться
чего ее беречь
4.
и ляжет под яблоню белый, налив
а черный стоит у дверей
у белого сердце и совесть болит
а черный – для рыб и зверей
и больше не знаешь про них ничего
да, собссно, и для чего?
у белого яблоко над головой
а черный давно неживой
Нати Алексеева, р. 1988 г.
***
мне непросто с тобой говорить — и в принципе говорить —
для всего, что я чувствую, мне не хватает слов
ведьмино варево вскипает где-то внутри
как алая рыба выпрыгивает из котлов
скользкий горячий не слишком богатый улов
я с нею и так и эдак, царица-душа моя
не гневайтесь бога ради и так нелегко и проч
не в силах ни спать ни есть от того, сколько в ней огня
внутри меня ясный день, снаружи безлунная ночь
но стоит тебя обнять, разговор как большая река
ты говоришь обо мне, словно знаешь меня наизусть
рыбья царевна утихла и прячется у пупка
не обожгись, говорю. смеёшься: не обожгусь.
Владимир Салимон, р. 1952 г
Когда на волю выпускали птиц,
тепло их оставалось навсегда
у нас на пальцах,
как между страниц –
степной ковыль, полынь и резеда.
Щеглы, овсянки юркие, скворцы
без устали взмывали в небеса.
Как колокольчики,
как бубенцы,
звенели над землей их голоса.
***
Все утро поет за окошком пила.
Поет, и поет, и поет.
И можно подумать, что жизнь не прошла,
а только идет и идет.
И люди живут, невзирая на то
что умерли сто лет назад,
выходит, накинув на плечи пальто,
отец покурить в райский сад.
Мария Щербаненко, 2004 г
***
желтые ротики рыб
из земляного моря
расталкивают снег
хватают свой первый воздух
и трескается лед
треска выплывает наружу
и льется и льется и льется
холодное голубое
***
кукурузное зернышко
проросло сквозь пакет попкорна.
оно представляло солнце,
когда горело в печи
***
будет гроза.
свет будит глаза.
бог раскалывает орехи,
и звучит гром.
вода врезается в землю,
молния - в крышу.
идет белый дым -
становится небом мой дом.