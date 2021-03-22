Простая вода совсем не проста: Пять ошибок, которые мы совершаем, когда пьем H2O

Количество воды в организме - показатель молодости. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сегодня - Всемирный день воды. Конечно, жизнь на планете существует, пока есть вода. Но и для жизни каждого из нас H2O - это основа.

- Мы более чем наполовину состоим из воды, - напоминает Зухра Павлова, эндокринолог, к. м. н., старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, научный руководитель Клиники системной медицины, автор книги «Обман веществ. Почему жир и сахар убивают наше здоровье и молодость и как с этим бороться».

Без воды невозможен обмен веществ.

Количество ее в организме - показатель молодости. Вскоре после рождения мы более чем на 80% состоим из воды. В среднем возрасте она составляет около 50% массы тела у женщин и 60% у мужчин. К старости уровень жидкости снижается до 40 - 45%.

Вода является одним из важнейших участников регуляции температуры тела.

Это транспорт для полезных и питательных веществ и еще множество полезных функций. Получается, что вода - это самое естественное, что только может быть. И чтобы жить, нужно ее пить. Но даже в таком простом деле - пить обычную, простую воду - мы совершаем ошибки, которые бьют по нашему здоровью, отмечает эксперт.

Вот что мы делаем неправильно, когда пьем:

В жару налегаем на очень холодное питье...

- Это двойная ошибка! - предостерегает Зухра Павлова. - Во-первых, такая вода приводит к контрастному переохлаждению слизистых оболочек ротоглотки и пищеварительного тракта. Если у человека есть склонность к болезням горла или хронические заболевания, такие как тонзиллит, они могут обостриться.

Во-вторых, когда ледяная вода попадает в желудок, это заставляет его реагировать временной блокировкой выработки ферментов и желудочного сока, например, соляной кислоты. В переводе на простой язык это приведет к тому, что белки (протеины) пищи не переварятся, пока желудок не восстановит свои функции. А белка нам и так всегда очень не хватает!

Даже просто холодная вода может привести к спазму желчных путей. Это значит, что жиры не переварятся, моторика кишечника снизится, и все вместе приведет к запорам и неприятным симптомам, которые называются «несварение желудка».

... Или любим слишком горячее

Научные исследования показали: постоянное употребление напитков горячее 65 градусов увеличивает риск рака пищевода. У тех, кто выпивал в день больше 700 мл горячего чая, риск рака пищевода был повышен на 90%!

Заменяем соками

Врачи в последнее время единодушны: в зачет нормы по потребляемой жидкости идет только выпиваемая вода. Ни суп, ни кофе, ни газировка не считаются.

- Вместо воды иногда, пару раз в день, можно пить чай. И лучше всего зеленый, - поясняет наш эксперт. - Это хороший антиоксидант, средство, которое помогает восстанавливать уровень жидкости. Но нельзя заменять чаем весь питьевой объем.

А вот соки, даже свежевыжатые, лучше полностью исключить из меню (ну изредка на отдыхе можно). Недавно ученые убедились, что они могут привести к раку. Но раньше онкологии, при регулярном употреблении свежевыжатых соков, разовьются подагра или камни в почках.

Любая жидкость, которая содержит в себе какие-либо вещества, кроме воды (сахар, соль, экстракты трав), только вытягивают воду из клеток.

Золотые правила употребления воды. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Считаем минералку полезнее

Минеральная вода действительно насыщена микроэлементами, которые приносит в наш организм. Казалось бы, сплошная польза.

Но если заменить минералкой весь объем воды, ее употребление будет иметь и негативные последствия. Как более насыщенная субстанция, минералка вытягивает воду из клеток во внеклеточное пространство. Кроме того, минералка часто газированная. И углекислота подвергает слизистую желудочно-кишечного тракта разрушительному воздействию, приводя при длительном употреблении натощак к эрозионным изменениям, а в худшем случае к язвам.

Пытаемся вливать в себя разом литры

- Подобное бывает не так уж редко, - говорит Зухра Павлова. - Человек пьет с утра сразу несколько стаканов - мол, напрягся, «выполнил норму» и весь день свободен. Или вечером обнаруживает, что недопил воды, и пытается догнать нужный объем. Но желудок - это мышечный орган, он прекрасно растягивается. Несмотря на то что вода задерживается в нем буквально на 10 - 15 минут, этого достаточно, чтобы увеличить объем органа. А это впоследствии грозит перееданием.