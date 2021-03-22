Здесь русский пар…

Ползунов прожил всего 38 лет, но успел изобрести чудо-машину. Фото: РИА Новости

Ее сконструировал выдающийся инженер Иван Ползунов.

Казалось, судьбой уготовлено было Ползунову до скончания века горбиться на заводике в только что поставленном Екатеринбурге - даже и не городе еще, а горном заводишке, обнесенном частоколом от набегов степных вольных народов. Тут Ползунов и родился в семье солдата, занесенного в эти края службой. Тому удалось пристроить сына Ивана в горнозаводскую школу, куда солдатских отпрысков вообще-то не принимали. Школа готовила заводских мастеров. Пять лет младший Ползунов жарился возле плавильных печей и проявил себя, видно, лучшим образом, раз отправили в Барнаул на медеплавильный завод с повышением. В писари. И стало это повышение для него сущей каторгой. Четыре года Иван строчил прошения о желании обучаться горным и плавильным наукам.

И вот однажды повезло! Поручили ему сопровождать обоз с серебром в Петербург. Город на Неве его принял и наполнил надеждой. Всего три месяца Ползунов прожил в столице, но как!

Сам, никем не понуждаемый, побывал на разных заводах, верфях и то и дело просиживал в Академической библиотеке, изучая все, что могло ему пригодиться в работе, которую замышлял. Поднаторел в науках настолько, что, вернувшись в родные края, после придирчивых расспросов начальства ему присвоили чин шихтмейстера, что по-армейски приравнивалось к первому офицерскому чину.

Что нового открывалось ему?

Во-первых, в случае какой-то провинности телесные наказания не грозили, более того - предоставлялся денщик! И самое главное: разрешалось пользоваться офицерской библиотекой, а в Барнауле она была неплохая. Тогда-то Ползунов и задумал соорудить паровую машину и приспособить ее к рудному делу.

Изучил машину англичанина Ньюкомена, работавшую от водяных колес, - сооружение громоздкое, прикованное к водным источникам и в грохоте все-таки приводившее в действие воздуходувные мехи плавильных машин. Ползунов задумал к тому делу построить «огнем действующую машину». И после тяжелых часов на заводе, дома, едва перекусив на ходу, кидался к чертежам, не замечая, что кашель становился сильней и мучительней...

Механизма, который он замыслил, прежде не было. Изобретатель называл его «пароатмосферной машиной». Она состояла из двух цилиндров, поршни в которых одновременно двигались в разных направлениях, что позволяло гнать воздух в печь непрерывно, - прорыв в технике! В аглицких машинах движение поршней происходило с помощью неуклюжего коромысла - Ползунов отбросил его и осуществил передачу с помощью цепей и шкивов. Добившись, что пар и вода поступали автоматически. Как же он торопился, работая над своим детищем!

В декабре 1765 года провели пробу новой паротеплосиловой установки для разных заводских целей - и она удачно прошла. Кое-что довести только осталось. Праздник. Но уже без него. Скоротечная чахотка, нажитая на плавильных заводах, сломила инженера.

Всего 38 лет прожил великий изобретатель.