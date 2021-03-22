Планы на отпуск за границей: На Кипр в апреле, в Грецию в мае. А летом везде? Фото: Олег УКЛАДОВ

ОФЛАЙН-ОПТИМИЗМ

В Москве прошла туристическая выставка MITT 2021. Традиционная – каждый год весной российские и зарубежные курорты, отели, авиакомпании рассказывают, что приготовили к сезону отпусков. Однако MITT 2021 особенная.

Вообще, в мире три крупнейших туристических выставки. Ноябрьская World Travel market в Лондоне и мартовская ITB в Берлине прошли онлайн. Мадридская Fitur перенесена на май, и испанцы надеюсь на живой формат. Московская же выставка, пусть она и не сравнима по размаху с лидерами, состоялась офлайн, с участием множества зарубежных стран. И это очень оптимистично.

Получается, в туристической отрасли верят в скорое восстановление - и вообще, и на российском рынке в частности. И верят не на словах, а готовы вкладывать деньги - евро, лиры, песо - в огромные стенды, приемы, командировки для своих делегаций. А уж если лично министр туризма прилетает в Москву, значит, на наших отпускников и правда ставят всерьёз. Иностранный министр, кстати, на MITT был один, - кубинец Хуан Карлос Гарсия Гранда. В апреле в Россию собирается его греческий коллега Харис Теохарис.

Впрочем, отпускникам важны все же не стенды, официальные визиты и красивые слова, а открытые границы, прямые рейсы и безопасный, но при этом комфортный отдых. И обо всем этом говорили и на официальных мероприятиях, и в кулуарах выставки MITT. Разумеется, о внутреннем туризме говорили не меньше, но это отдельная тема.

ТУРЦИЯ. СКОРО И ПЦР ОТМЕНЯТ?

Короли ситуации сейчас - те страны, у которых есть сразу два козыря: во-первых: Россия возобновила с ними авиасообщение, во-вторых, требования для въезда более-менее простые по нынешним временам (нет карантина, не нужна обязательная вакцинация, можно прилететь именно на отдых, а не только с ВНЖ или на учебу).

К ним, конечно, относится Турция. Огромный стенд в «Крокус-экспо» был не только у самой популярной у наших отпускников страны, но и у её национального перевозчика, Turkish Airlines. «Турецкими авиалиниями» путешественники сейчас летают не только в Анталью, но и с пересадкой в Стамбуле в те страны, которые открыли границы для россиян - а вот прямых рейсов нет. В Черногорию, Хорватию, Тунис, Грузию, Мексику… Представители хорватского и тунисского турбизнеса, с которыми я встретилась на MITT, всячески подчёркивали: мы открыты, приезжайте, да, лететь с пересадкой, ну и что?

С 15 апреля, возможно, прилететь в Турцию можно будет даже без ПЦР-теста - а как раньше, только с загранпаспортом. Но не факт. С 15 апреля требование начнут поэтапно отменять для пассажиров из тех стран, где ситуация с коронавирусом улучшается, объяснил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. Войдёт ли Россия в число первых «безтестовых», пока неизвестно.

МАЛЬДИВЫ. БРИЛЛИАНТЫ МЕЛКОВАТЫ, РЕЙСОВ МАЛОВАТО

Мальдивская делегация сразу после московской выставки отправилась в Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург - общаться с турагентами. Острова в Индийском океане открылись для международного туризма одними из первых в мире, ещё прошлым летом. И очень быстро российские туристы стали самыми многочисленными гостями мальдивских отелей. И в конце 2020-го, и в январе 2021 года именно из нашей страны на райские острова прилетело больше всего отдыхающих!

Главная проблема теперь - из серии бриллианты мелковаты. Не хватает мест на рейсах. При том, что из Москвы каждый день летают огромные лайнеры «Аэрофлота» Boeing 777 на 500 пассажиров. Забиты под завязку. Есть ещё стыковочные рейсы через Дубай, Катар и тот же Стамбул. Все равно мало, спрос намного больше (а вы говорите, кризис!). Так что мальдивианцы очень надеются на полеты из регионов.

Для вояжа на Мальдивы необходим ПЦР-тест и QR-код, для получения которой нужно заполнить электронную анкету за сутки до вылета.

КУБА. НОВЫЕ ПЛЯЖИ

Куба после возобновления полётов в ноябре приняла уже 30 тысяч гостей из России. И тоже ратует за увеличение количества рейсов. Сейчас на Остров Свободы из Москвы прибывают четыре лайнера в неделю, и все - на пляжный курорт Кайо-Коко. Следующим шагом могут стать прямые перелеты в Варадеро или Ольгин.

ГРЕЦИЯ. СРАЗУ ПОСЛЕ МАЙСКИХ

Главные оптимисты MITT - греки. Греция откроется для российских отпускников с 14 мая. И это крайний срок. Есть шанс, что прилететь в Грецию можно будет и раньше, в конце апреля или с начала мая. Об этом обмолвился министр туризма Эллады Харис Теохарис, и эти же планы подтвердили «КП» и другие источники.

- Мы пережили трудности, но мы не перестали мечтать. Я могу сказать, чего нам больше всего не хватало во время пандемии. Нам не хватало солнца. Наше тело истосковалось по морской воде. Нам не хватало Греции, - описала чувства, знакомые многим путешественникам, посол Греции в России госпожа Екатерина Нассика.

Какие документы понадобятся для поездки в Грецию?

Кроме загранпаспорта и шенгенской визы (а их консульство уже выдаёт), нужен будет один из трёх документов, объяснил директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу:

- сертификат о вакцинации от COVID-19. Российская вакцина Sputnik V подходит. Но есть вопрос с переводом на английский.

- справка о наличии антител,

- ПЦР-тест с отрицательным результатом.

Греки попросят только один из этих документов, любой, какой вам удобнее. Прилететь в Грецию россияне в принципе могут и сейчас. Эллада - единственная страна Шенгена, которая официально разрешает въезд по туристическим визам. Давно, ещё с сентября. Но что-то мы не видим в соцсетях фотографий с пляжей Крита и Родоса. Этому есть объяснение. Во-первых, Греция разрешает въезд всего 500 российских граждан в неделю. Во-вторых, и это главное, все прибывающие в Грецию иностранцы обязаны соблюсти 7-дневный карантин. К 14 мая, а, возможно, и раньше, и квоту на въезд, и карантин отменят.

- На данный момент рейсы из Москвы в Афины выполняют две авиакомпании, Aegean и «Аэрофлот», с этой недели начались рейсы в Салоники, - поделился Поликарпос Эфстатиу.

Авиакомпании уже готовы летать на Крит, Родос, Корфу и другие курорты.

А ЧТО СКАЖЕТ ЕВРОСОЮЗ?

В кулуарах эксперты и просто скучающие по европейским каникулам предрекали: если у греков получится открыться для российских туристов, это тут же сделают Испания, Италия, Болгария. Экономика солнечных стран трещит по швам без важнейшей для них отрасли, на курортах очень ждут гостей.

В Италии только что назначенный министр туризма Массимо Гаравалья пообещал, что туризм возобновится после Пасхи (она у католиков 4 апреля) и больше не прекратится. Увы, это не значит, что уже в начале апреля мы полетим в Рим, Милан, Венецию. Возобновление итальянского туризма начнётся с путешествий внутри страны и с открытия для граждан ЕС, а уж потом и для всех остальных.

В Испании «день икс» - 19 мая, когда в Мадриде должна открыться туристическая выставка FITUR. Офлайн и с участием гостей со всего мира - 70 тысяч человек, для постковидной эпохи серьёзная цифра. Это будет началом «возрождения туризма», уверена министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото.

Но вот не будет ли Евросоюз против? В Германии, Австрии, Чехии, Франции о международном туризме пока и речи нет, даже внутри стран ограничения жесткие. Но Греция принимает россиян с туристическими визами ещё с сентября. Об открытии Эллады для международного туризма министр объявил на выставке ITB в Берлине - она прошла за неделю до московской. Так что все официально, и возражений вроде бы нет.

КИПР. С 1 АПРЕЛЯ, БЕЗ ШУТОК

С хорошими новостями выступили и соседи греков по Средиземноморью - киприоты. Любимый нашими отпускниками остров откроется для путешественников из РФ с 1 апреля. Об этом сообщил министр туризма Кипра Савватий Пердиос в видеообращении к российскому турбизнесу:

- Туристы смогут прилететь к нам без необходимости карантина. Правда, останется требование сдавать ПЦР-тесты.

Тестов понадобится два: один перед вылетом, не позднее чем за 72 часа, второй – по прибытии в аэропорту. Он стоит около 30 евро, результат известен через 20 минут.

Кипр, в отличие от Греции, не входит в Шенген - и в этом ему проще с точки зрения открытия границ. Кипрская виза оформляется онлайн, бесплатно и очень быстро, как правило в течение суток. Консульство обещает начать выдачу виз, как только откроются границы.

Загвоздка в том, что Россия не возобновила авиасообщение с Кипром. Но все надеются, что скоро решение будет принято. Допуски на рейсы в Ларнаку и Пафос уже получили несколько российских авиакомпаний, в том числе “Аэрофлот». И не только из Москвы, из полутора десятков регионов.

БОЛГАРИЯ. ЖДЁМ ЛЕТА

Пока в Москве шла выставка, в Болгарии министр туризма и вице-премьер Мариана Николова встретилась с послом РФ Элеонорой Митрофановой.

- Я верю, что границы между нашими странами скоро откроются, и российские туристы будут посещать Болгарию в течение летнего туристического сезона, – оптимистично настроена Марияна Николова. Впрочем, точных сроков она не назвала - Болгария будет ориентироваться на общую политику Евросоюза. Но когда открытие состоится, список документов для въезда будет тот же, что и в Греции: сертификат о вакцинации, справка о наличии антител или ПЦР-тест с отрицательным результатом. В общем, Болгарию держим в уме, но конкретных планов пока не строим.

- Болгарские горнолыжные курорты работали всю зиму, в отличие от альпийских. И случаев заражения COVID-19 не было. Это говорит о том, что если соблюдать необходимые меры, туризм безопасен, - резонно заметила в разговоре с «КП» атташе по туризму посольства Болгарии в РФ Катя Жекова.

ИЗРАИЛЬ. И НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ - ЛЕТОМ

Израиль откроет границы для российских гостей летом 2021 года, надеется

директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник Посольства Государства Израиль в РФ Владимир Шкляр. С оговоркой - при благоприятной эпидемиологической обстановке. В Израиле вакцинированы уже 63% взрослых жителей страны.

- Пандемия нанесла серьёзный ущерб здоровью людей. Уверен, что многие захотят улучшить самочувствие и восстановить душевные силы после пережитого. И Израилю есть что предложить – это оздоровительные программы на Мертвом море, поездки к главным святыням христианства, иудаизма и ислама, отдых на четырех тёплых морях, - строит планы на будущее Владимир Шкляр.

ЖДАТЬ ЛИ СКИДОК?

Да! И это прогноз министра туризма Греции Хариса Теохариса:

- В этом году будет жесткая конкуренция. Постепенно все страны будут открываться, а значит, туристам стоит ожидать больших скидок.