В Москве будут судить банду-азербайджанцев, два года кошмаривших предпринимателей «Фуд-Сити»

Уже в ближайшее время в Мосгорсуде начнутся слушания по громкому делу этнической ОПГ азербайджанцев, которые несколько лет держали в страхе предпринимателей крупнейшего в стране продовольственного рынка «Фуд-Сити». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уже в ближайшее время в Мосгорсуде начнутся слушания по громкому делу этнической ОПГ азербайджанцев, которые несколько лет держали в страхе предпринимателей крупнейшего в стране продовольственного рынка «Фуд-Сити». На скамье подсудимых будут шестеро членов банды. Их обвиняют по тяжким статьям «Убийство», «Вымогательство», «Незаконный оборот оружия», а также по новой статье 209 УК РФ «Создание вооруженной группы». Преступникам светят максимальные сроки лишения свободы.

По версии следствия, «Банда Джаби» (это имя лидера ОПГ) два года, с 2016 по 2018, орудовала на «Фуд-Сити». Действовали по известной еще с 90-х схеме крышевания. Предпринимателей облагали данью, как правило за спокойствие им приходилось платить от 100 до 500 тысяч рублей в месяц. Тех, кто платить отказывался запугивали, а когда и это не работало — убивали.

Именно на убийстве, которое случилось в подмосковном городе Видном в 2018 году преступников и взяли. Увы, это стоило жизни 36-летнему бизнесмену Торгрулу Тагиеву. Фото: ГСУ СК РФ по Московской области

Именно на убийстве, которое случилось в подмосковном городе Видном в 2018 году преступников и взяли. Увы, это стоило жизни 36-летнему бизнесмену Торгрулу Тагиеву. Мужчину расстреляли прямо в его внедорожнике «Лэнд Ровер», в тот момент, когда он садился в авто после приема в медицинском центре. Причем лидер банды 30-летний Джабраил Гейдаров руководил действиями прямо из колонии, в которую он загремел по статье «Вымогательство». По телефонной связи он отдавала приказы, в том силе и роковое: «стреляй».

Убитый Торгрул в Москву из Азербайджана перебрался еще в юности. Продавал огурцы, помидоры, дела шли в гору. Жена, дети, квартиры в Москве и Подмосковье: стандартный набор успешного коммерсанта.

Джабраил Гейдаров, фото из материалов уголовного дела.

- С первых дней мы отрабатывали версию убийства, связанную с его профессиональной деятельностью. Стали копаться и оказалось каких-то семь месяц назад Торгрула уже пытались застрелить, - рассказал Глеб Пережогин, следователь отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Московской области.

Тогда иномарку Торгрула расстреляли на МКАД. Мужчина написал заявление в полицию, но на бандитов выйти не удалось.

Уже после убийства первым арестовали стрелка. 23-летний Агшин Нуррадилини в тот день умудрился потерять свой паспорт. А еще выбросил сим-карту, по которой в момент убийства говорил с Джаби. Она стала одним из вещдоков. Главаря брали прямо в колонии, стрелка и его напарника тоже быстро нашли. Обоих задержали пограничники, когда те пытались нелегально перейти границу с Белоруссией. Туда они рванули сразу после убийства. Остальных двоих, отвечавших за слежку, арестовали в Москве и Азербайджане.

Агшин Нуррадилини, фото из материалов уголовного дела.

Во время следствия почти все члены банды отказались давать показания. Но улик и без этого достаточно.

- Последовательно было проведено порядка 25 экспертиз, среди которых 3 генетические, 4 баллистические, 2 криминалистические экспертизы материалов и вещественных доказательств. Также, проведено порядка 6 обысков, проверка показаний на месте и большое количество осмотров мобильных и иных технических устройств, - рассказала «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.