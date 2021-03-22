"Чистка" потерявших совесть губернаторов полезна для страны и выгодна для власти

Неожиданное вчерашнее задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по обвинению в превышении должностных полномочий, как отметили многие комментаторы, может быть связано с «попыткой Кремля переключить негативный для себя новостной фон» в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму. Фото: Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

Неожиданное вчерашнее задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по обвинению в превышении должностных полномочий, как отметили многие комментаторы, может быть связано с «попыткой Кремля переключить негативный для себя новостной фон» в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму. В том, что речь идёт именно о коррупции, нет сомнений – об этом говорят 500 млн рублей наличными, изъятые при обысках у губернатора, а также «обязательные» для российского чиновника коллекция часов и роскошная иномарка. Найденная в загашниках губернатора сумма вдвое превышает запланированный на 2021 год дефицит бюджета города Пензы, и соответствует средней зарплате жителя области за 1400 лет. Добавляет пикантности ситуации и тот факт, что источником собранных непосильными трудами средств был, вероятно, фармацевтический магнат – что, учитывая ситуацию с обеспечением граждан лекарствами и медицинской помощью в условиях пандемии говорит о полной потере губернатором стыда и совести.

Некоторые протестно настроенные эксперты и активисты поспешили сказать, что начав кампанию по выявлению коррумпированных чиновников, Кремль пытается «перехватить повестку дня» Навального, прославившегося своими расследованиями нецелевого использования бюджетных средств. На мой (и не только мой) взгляд, тема коррупции сейчас действительно является одной из самых болезненных в России – доходы граждан стагнируют, цены растут, и жирующие бюрократы сильно раздражают простых россиян. И тут я бы заметил, что власти – как бы неожиданно и парадоксально это ни звучало – реально могут сыграть на опережение оппозиции, серьёзно укрепив свой имидж в глазах народа.

Причин для этого я вижу две. С одной стороны, мы знаем, что Кремль практически никогда не «идёт на поводу» у авторов громких расследований. Все чиновники, которых в то или иное время разоблачали оппозиционеры, остались на своих местах или переместились «по горизонтали». Уголовные дела и посадки, особенно громкие, несомненно станут фактором, указывающим на эффективность Кремля и неэффективность оппозиции (вчера некоторые жители Пензы устраивали празднование по случаю задержания губернатора, что вполне может конвертироваться в повышение рейтинга «партии власти»). Во-вторых, что куда более важно, тот же Фонд борьбы с коррупцией в последние годы посвятил все свои знаковые расследования политикам и чиновникам федерального уровня. Это, конечно, привлекает внимание – но при этом Москва для большей части России чуть ли не другая планета, и что там происходит, близко далеко не всем. Напротив, роскошества местной власти на фоне массы нерешённых проблем, низкого уровня жизни, а порой и развала социальной сферы вызывают гораздо больше эмоций – и удары по «местным штабам» несомненно срезонируют у людей сильнее, чем арест очередного московского чиновника.

Порой говорят, что Кремлю очень трудно бороться с коррупцией в Москве, потому, что здесь сосредоточена масса олигархических интересов. Это верно – но именно региональные власти в такой ситуации оказываются «козлами отпущения»: влиятельных политиков среди губернаторов почти нет, прямая связь между ними и Кремлём для местных жителей неочевидна (в отличие от назначенных министров, они их сами выбирали), низкий уровень управления регионами для граждан слишком часто очевиден. Основательная «чистка» этого уровня власти довольно эффективна для повышения доверия к Кремлю и поэтому вполне может продолжиться и после выборов. Что, повторю, несомненно полезно для страны и безусловно выгодно для «вертикали»…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Арест семьи губернатора: за что на самом деле задержали главу Пензенской области Ивана Белозерцева

История напоминает разгром по-провинциальному скромной, но мафии, считает обозреватель "КП" Владимир Ворсобин (подробности).

Что нашли у задержанного губернатора Ивана Белозерцева: 400 миллионов, уникальные часы и пистолет

Белозерцев был задержан 21 марта 2021 года (подробности).