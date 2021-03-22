Московский НПЗ «Газпром нефти» в четыре раза сократил расход воды

22 марта во многих странах мира ежегодно отмечается Всемирный день воды. В эту дату принято говорить о рациональном использовании пресной воды. Сохранение водных ресурсов входит и в число ключевых приоритетов программы развития, которую «Газпром нефть» развивает на собственных нефтеперерабатывающих заводах — Московском и Омском. По итогам 2020 года Московский НПЗ в четыре раза сократил потребление воды и объем сточных вод. Экономия стала возможной благодаря инновационным биологическим очистным сооружениям «Биосфера».

Технологии «Биосферы», разработанные российскими учеными, гарантируют очистку воды до 99,9% и дают возможность ее повторного использования в производстве. На Московском НПЗ «Биосфера» начала работу в 2017 году, строительство подобного комплекса на Омском НПЗ планируется завершить в 2021 году.

За три года работы «Биосфера» Московского НПЗ сэкономила более 10,5 млн м3 — объем почти двух Химкинских водохранилищ. На Омском НПЗ продолжается строительство «Биосферы»: завершены работы по монтажу накопительных резервуаров, устройству бассейнов мембранного биореактора, где разместятся способные уловить мельчайшие частицы ультрафильтрационные мембраны, выполнен монтаж крупнотоннажного оборудования на блоках фильтрования и физико-химической очистки.

«Биосфера» — это автоматизированная многоступенчатая система, объединяющая несколько этапов очистки. Все промышленные и ливневые стоки последовательно проходят через блоки флотации, биологической очистки, мембранные и угольные фильтры. В технологии участвуют микроорганизмы, которые в процессе жизнедеятельности поглощают и перерабатывают остатки нефтепродуктов. Дополнительной особенностью «Биосферы» Омского НПЗ станет блок ультрафиолетового обеззараживания воды. После всех этапов вода возвращается в производство, а отфильтрованные нефтепродукты — в переработку. Технологии «Биосферы» отмечены рядом отраслевых и правительственных премий. Успешный опыт создания очистных сооружений на НПЗ перенимают и в других отраслях, например, для опреснения морской воды и даже в пищевой промышленности.