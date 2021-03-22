В Ленинградской области собираются досрочно расселить аварийное жилье

Планируется, что жильца аварийных домов будут расселены в новые квартиры на год раньше - максимум в 2024 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Ленинградской области намерены досрочно завершить программу расселения аварийного жилья. Соглашение об этом 22 марта во время рабочей встречи заключили губернатор региона Александр Дрозденко и председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

В Ленинградской области аварийными признаны 1503 многоквартирных дома. Планируется, что все они будут расселены на год раньше утвержденного графика - максимум в 2024 году. По словам Сергея Степашина, Фонд содействия реформированию ЖКХ готов выделить на эти цели 4,9 миллиарда рублей.

- Программа продолжается и будет продолжена, пока, как сказал наш Президент Владимир Путин, последний барак не будет снесен, - отметил Сергей Степашин. - Решили ускоренно завершить переселение из аварийных домов. Бюджет позволяет переместить часть средств на эти цели: мы получили 50 млрд рублей и ждем новых поступлений. Деньги есть, будем работать вместе.

Для ленинградцев, ждущих переселения, жилье покупается на вторичном рынке либо строится силами Ленинградского областного Агентства ипотечного жилищного кредитования. Как подчеркнул губернатор Александр Дрозденко, в последнее время переселенцам стараются предоставлять квартиры в новостройках. Это стимулирует строительный рынок и другие смежные отрасли.

- 91% квартир для переселения жителей из аварийных домов будем приобретать у застройщиков в построенных и строящихся домах. Это плюс для нас - программа выступает драйвером экономического роста для наших территорий, сырьевого комплекса, заводов, – рассказал Александр Дрозденко.

Во время совещания Сергей Степашин и Александр Дрозденко так же обсудили проблему капитального ремонта жилых домов, признанных памятникам истории и культуры. Председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ пообещал ускорить внесение в российские законы поправок, которые помогут привлекать к финансированию капремонта исторических жилых домов средства федерального бюджета. Степашин рассказал, что уже обсудил этот вопрос с главой Министерства культуры России Ольгой Любимовой.

- С Ольгой Любимовой мы на эту тему говорили. Я так полагаю, что именно реставрация должна лежать на Минкульте, а внутренняя инфраструктура должна осуществляться за счет Фонда капремонта, - считает Сергей Степашин.

Александр Дрозденко со своей стороны сообщил, что власти Ленинградской области направили обращение в Правительство РФ с просьбой поддержать эту законодательную инициативу. По мнению губернатора, привлечение федеральных средств к финансированию капитального ремонта жилых домов, являющихся историческими и культурными памятниками, позволит за 5-7 лет привести в порядок такие объекты на территории области. Сейчас в капитальном ремонте нуждаются исторические дома в нескольких городах региона, в том числе в Выборге.