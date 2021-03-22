Дочь раскрыла правду о состоянии больного раком Валентина Юдашкина

Валентин Юдашкин мужественно борется с раком пищевода с 2016 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В недавнем интервью модельер Валентин Юдашкин впервые публично признался, что более четырех лет борется с онкологией. Сначала кутюрье диагностировали рак почки, а потом обнаружились метастазы в голове. На днях единственная дочь знаменитости Галина Юдашкина раскрыла подробности о состоянии здоровья именитого отца.

Валентин Юдашкин мужественно борется с раком пищевода с 2016 года. Все началось несколько лет назад, когда у него неожиданно стала болеть голова. Боли усиливались, поэтому он позвонил в клинику, где ему посоветовали обратиться в центр имени Бурденко. Обследования КТ и МРТ показали, что у него рак. "Тогда наш величайший академик говорит мне: «Можете сесть на стул». Он посоветовал искать кого-то, ведь в голове уже были метастазы. Тогда стоял выбор - будем делать или нет. На мое счастье попался академик Давыдов со словами: «Будем делать»", - признавался Юдашкин.

После тщательного анализа выяснилось, что болезнь развивалась стремительно. "В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Видимо это произошло за год", - делился 57-летний модельер.

По словам Юдашкина, очень важен доктор, которому при такой болезни будешь доверять. Ему провели четыре полостные операции за 20 дней и несколько курсов химиотерапии.

Тяжелее всего было рассказать родным. Но семья стойко восприняла печальную новость о болезни. Правда, в определенный момент встал выбор: лететь ли на показ в Париж или остаться дома. "Надо ехать, а я только со стола операционного. Если не поеду, то это будет грандиозная история. Меня выручила дочь Галя. Для нее это все было шоком! Мало того, что со мной случилось, еще и Париж, и надо отвечать за то, что я начал делать, все это собрать и увезти". - сокрушался он.

Сама наследница уверена - ее папа все преодолеет. "Папа чувствует себя отлично, он в рабочем настроении. На самом деле мы с самого начала знали, что все с ним будет хорошо. Можно назвать это чутьем или просто знаком, но я ни на секунду не теряла надежды, что он выберется", - цитирует девушку PeopleTalk.ru.