Ипотека для бюджетников Псковской области подешевела до 3,99% годовых

Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписали двустороннее соглашение о старте программы льготного ипотечного кредитования. По условиям подписанного документа минимальная ставка по ипотеке для работников государственных и муниципальных бюджетных организаций региона, получающих заработную плату на карты ПСБ, составит рекордные 3,99% по программе «Семейная ипотека». Об этом говорится в официальном сообщении банка.

Кроме того, дополнительными мерами поддержки регионального ипотечного рынка со стороны ПСБ станет продолжение кредитования банком населения по «Госпрограмме-2020», «Военная ипотека», программам рефинансирования ипотеки по сниженным ставкам.

- ПСБ уделяет особое внимание вопросу продвижения доступных ипотечных кредитов в регионах России, особенно для сотрудников бюджетной сферы, госучреждений, предприятий ОПК и Минобороны. Одним из наиболее эффективных инструментов стало внедрение механизма снижения ставки по ипотеке с использованием мер государственной поддержки. С помощью программы «Семейная ипотека» можно не только оформить новый кредит, но и рефинансировать действующий под минимальный процент, – заявил Петр Фрадков, председатель ПСБ, член бюро центрального совета ООО «Союзмаш России», куратор чувашского регионального отделения ООО «Союзмаш России».

По его словам, взаимодействие с руководством области повышает доступность ипотеки в регионе, снижая кредитную нагрузку на ее жителей, а также способствует строительству и вводу нового жилья. В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» банк планирует сотрудничать с региональными застройщиками, открывать им финансирование с привлечением средств на счета эскроу в рамках 214-ФЗ, а также в рамках проектного финансирования.

При этом, по словам губернатора области, банк оказал большую помощь в сохранении экономики региона во время борьбы с распространением COVID-19.

- Только предприятиям малого и среднего бизнеса были выданы кредиты на сумму около 400 млн рублей. Это серьезная мера поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые работают на территории Псковской области, – отметил Михаил Ведерников.

По его словам, в рамках двусторонней встречи с руководством банка намечен ряд направлений сотрудничества, в частности, поддержка организацией крупных инфраструктурных проектов в сферах промышленности, строительства и образования на территории Псковской области.