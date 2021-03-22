«Попытаешься вывезти ребенка — изобью до смерти»: Россиянка бежала от мужа-садиста из Германии

Виктория с сыном сбежала, пытаясь прорваться в родной Калининград. Но на погранпереходе с польской стороны ее задержали Фото: Личный архив

Две недели назад «КП» рассказывала, как берлинский суд постановил забрать двух малолетних дочерей и сына из семьи русских немцев, Евгения и Юлии Зайберт — вопреки данным медицинской экспертизы, подтвердившей, что детям ничто не угрожает.

Все пострадавшие от действий германской Фемиды имеют гражданство РФ. Однако наши дипломаты разводят руками: мы и рады помочь, но семья добровольно переехала в юрисдикцию другого государства, осудившего их по своим законам, — вызволить детей будет очень, очень сложно…

Думаете, это единичная ситуация? Отнюдь. В Евросоюзе ювенальная юстиция творит подобный беспредел чуть ли не каждую неделю — просто далеко не все попадает на страницы СМИ.

Вот — новый эпизод. Красивая русская девушка Виктория. Родилась в Калининградской области в 1993 году. Познакомилась с Евгением Иккертом — русским немцем, давно переехавшим в Германию. Вышла замуж, взяла его фамилию, перебралась к новобрачному в Гессен. Молодой муж, правда, был почти вдвое старше ее — 1977 года рождения. И началось…

— У наших девушек есть наивное представление: ФРГ — европейская страна, попасть туда — значит выиграть счастливый билет, — рассказывает правозащитник Николай Эрней, хорошо знакомый с этим делом. — Виктория — уже третья супруга Евгения, два предыдущих брака распались. И у бывших жен остались об Иккерте довольно тяжелые воспоминания. Кстати, эти женщины тоже были русскими и тоже из Калининграда. Предположу, мужчина выбирал таких спутниц специально, ведь в ФРГ они — люди второго сорта, им можно грубить, их можно поколачивать… То же самое началось и с Викторией. В разговоре со мной она вспоминала: «Я надеялась, что родится ребенок — и муж изменится».

Ребенок действительно родился — перед самой пандемией, в январе 2020, у четы появился на свет Михаил. Хоть это и произошло в Германии, но маленький Миша — гражданин РФ, как и оба родителя.

Увы, с пополнением в семье — припадки агрессии у Евгения лишь усилились. В интернете можно найти аудиозапись, которую Виктория незаметно сделала во время одного из таких скандалов. Мужчина, чей голос очень похож на Иккерта-старшего, обсуждает, отчего у маленького Миши появилось покраснение на коже:

— У тебя мозги красные, кукушка? Че ты устроила? До тебя вообще ничего не доходит? — орет он на жену. — Ты вообще тупая? Мозги у тебя пропали, или их там вообще нет… По-человечески ты не понимаешь… Если вдруг ты чего-то намутишь, попытаешься Мишу вывезти — я приеду и тебя **** [изобью до смерти].

В отчаянии Виктория с сыном сбежала, пытаясь прорваться в родной Калининград. Но на погранпереходе с польской стороны ее задержали — Евгений успел подать жалобу в немецкие органы, которые определили: «ребенка вернуть в ФРГ к отцу», и коллеги из Варшавы взяли под козырек.

В итоге Мишу изъяли, а Виктория залегла на дно. На попытки «КП» набрать ее телефон — не ответила. Знакомые, с которыми мы общались, предполагают: девушка надеется на примирение с мужем-агрессором. Это теперь — ее единственная возможность увидеть ребенка.

Россия помочь соотечественникам не может. Ведь они добровольно приняли все правила игры, включая ювенальное «правосудие», на своей новой родине.