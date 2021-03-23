Самая дорогая рыбка в мире стоит, как квартира в центре Москвы

Владельцы питомников, разводящих арован, буквально купаются в деньгах. Фото: QIAN HU CORP

Туманным утром агенты ФБР США остановили белую «Тойоту Королла» на одной из дорог округа Ориндж в Калифорнии. За рулем сидел 29-летний Шон Ли. Когда агенты подошли к машине, они увидели на пассажирском сиденье большой пластиковый пакет.

- Что у тебя там? - грозно спросил один из фэбээровцев.

- Рыба, - сказал Ли.

И не соврал. Мужчина контрабандой провозил не наркотики, оружие или грязные деньги, а восемь мальков арованы - самой дорогой аквариумной рыбы в мире. Особи с самым интересным окрасом могут стоить дороже новенькой «Феррари». Их дарят друг другу боссы якудзы, покупают на удачу китайские магнаты, за ними гоняются коллекционеры Европы... Вокруг рыбки вырос международный черный рынок.

ВАЖНА РОДОСЛОВНАЯ

Арована имеет статус поистине легендарной рыбы. Издревле жители Юго-Восточной Азии ценили аровану за вкус, а поклонники фэн-шуй - за цвет, ведь согласно этому учению рыба, сочетающая красный и золотой цвета, притягивает удачу. Она якобы даже может защитить хозяина ценой собственной жизни, выпрыгнув из аквариума и таким образом предупреждая о грядущих невзгодах, например, опасной сделке в бизнесе или неудачной женитьбе. Но в целом интерес к ароване не выходил за рамки разумного. Все изменилось в 1975 году, когда вступила в действие «Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения», серьезно ограничившая продажу экзотической живности. В итоге вместо защиты рыб документ превратил их в предмет роскоши и простимулировал браконьеров.

Правда, после массового истребления арованы чиновники задумались и все-таки разрешили их искусственное разведение на продажу. В 2012 году произошел даже обвал цен, вызванный переизбытком предложений от открывшихся питомников, но до сих пор этот вид рыб остается мечтой для многих аквариумистов и предметом статуса для богачей, в особенности в азиатских странах.

Сейчас легально купить питомца можно только на одной из искусственных ферм, где их специально выращивают на продажу. В среднем один приличный экземпляр арованы стоит от одной до 5000 тысяч долларов, а самые крупные рыбы с редким окрасом и хорошей родословной (да, это тоже важно!) могут стоить просто космических денег. Например, один из владельцев питомника утверждает, что продал свой лучший экземпляр за 300 тысяч баксов (22,5 млн рублей), причем покупателем якобы стал высокопоставленный функционер китайской компартии.

За крупные зеркальные чешуйки аровану прозвали рыбой-драконом. Фото: Shutterstock

ПОДТЯЖКА ГЛАЗ

Как признаются сами участники рынка, вся эта сфера иногда напоминает наркоторговлю. Конкуренция среди дельцов редко носит здоровый характер, поэтому у магазинов и ферм часто случаются «самовозгорания», на владельцев предприятий нападают агрессивные молодчики, а некоторых из коммерсантов находят мертвыми. И это не говоря об обычном мошенничестве и контрабанде.

Впрочем, есть и менее кровожадные методы заработка. Например, не самую симпатичную особь (хотя, честно говоря, трудно сказать, какая именно морда считается образцом красоты), а то и рыбу другого вида можно выдать за аровану. Специализируются на таких махинациях в Сингапуре: рыбинам делают подтяжку глаз и исправляют форму подбородка. Есть и специальные солярии, где с помощью неонового света придают более красноватый оттенок чешуе морского обитателя. Самые продвинутые рыбозаводчики вообще освоили генную инженерию...

Кстати, если в Азии и Европе еще можно легально прикупить аровану, то вот в США их экспорт запрещен. А ведь там живет немало выходцев из Юго-Восточной Азии. Так что значительная часть многомиллионного рынка этих рыб остается нелегальной.

Ради безопасности бизнесмены предпочитают продавать рыбу не напрямую, а через сеть посредников. Для доставки товара используются различные способы, в основном самолеты, но, например, одна из компаний построила целый корабль-аквариум...

- Контрабанда экзотических животных - такая же большая отрасль черного рынка, как оборот оружия и наркотиков. Кстати, во время пандемии сильно вырос спрос на живность, которую используют в традиционной китайской медицине, - рассказал «КП» морской биолог Виктор Лебедев. - Есть разные механизмы провоза живности в обход контролирующих органов, например, можно выдать одну рыбу за другой вид. Кроме того, законодательства отдельных стран в отношении морских обитателей достаточно запутанны, а между природоохранными структурами в этой области зачастую слабая координация, чем и пользуются преступники.

Незаконность промысла «рыбаков» не останавливает: например, в США наказание за ввоз рыбы - штраф в размере от 5 до 15 тысяч долларов. Подобные суммы по сравнению с потенциальной выгодой - чепуха!