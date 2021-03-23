«Свои закончились?» Почему российская провинция выбрала себе депутатам индуса

Сингх уверенно чувствует себя и в роли бизнесмена, и в кресле курского депутата. Фото: Мария БЕРК

Абхай Кумар Сингх встретил меня в общественной приемной регионального отделения «Единой России». О его жизни можно снимать фильм. Индийский, конечно, с песнями и танцами.

ДОКТОР СИНГХ

В 1991 году, когда Советский Союз еще трепыхался на последнем издыхании, 17-летний Абхай приехал в Курск. Знакомый матери, член индийской компартии, включил мальчика в список тех, кого отправляли на учебу в СССР. Помог матери-одиночке, ведь отец Абхая умер, когда тот еще был ребенком.

Врача из индуса, честно говоря, не получилось, хоть учился он прилежно. Весь стаж - полгода в курской поликлинике.

Но на дворе были «лихие 90- е», и Абхай понял, что много потеряет, если будет сидеть в кабинете в белом халате и прописывать больным аспирин.

- Не растерялся, пошел в бизнес. Молодой был, азартный, все получалось, - улыбается Абхай.

Он открыл аптеку, потом другую. Тут и знание хинди помогло, ведь многие фармацевтические заводы расположены именно в Индии. И до тех пор, пока на рынок не пришли крупные аптечные сети, Сингх был одним из крупнейших дистрибьюторов в Черноземье.

Конечно, вести дела в то время было опасно.

- Были разборки с бандитами, - не скрывает депутат. - Один раз приехали ребята, сказали, что будут меня крышевать. Назначили стрелку. Я решил действовать по закону и пошел в полицию. На стрелку со мной отправили отряд ОМОНа. После этого братки пропали.

Заработав на пилюлях и мазях, индус пошел в недвижимость - строил и сдавал в аренду небольшие торговые центры.

ВИЗА ПУТИНА

- Тогда я не думал, что пойду в политику. Из тяжелых 90-х нас вытащил Путин, он мой герой, - признается Абхай.

И в середине «нулевых» Абхай, как сам говорит, в какой-то момент ввязался в конфликт вокруг кресла мэра. Но сразу получил два уголовных дела: по обвинению в коммерческом подкупе и причинении крупного ущерба бюджету (якобы он получил незаслуженную льготу на аренду здания).

- Пришел прокурор: «Абхай, ты нам не нужен. Так как против тебя уголовные дела, мы тебе не будем продлевать визу». А я тогда не был гражданином России, жил по виду на жительство и российской визе, - вспоминает Сингх. - Первый суд. Не нашли состава преступления, дело закрыли. Второй. Назначили штраф в 300 тысяч рублей. Я подал апелляцию. Мне снова говорят: «Абхай, мы тебе штраф в 10 тысяч назначим. Заплати, и все закончится». Но если я заплачу, то признаю себя виновным. Но я ведь этого не делал и решил идти до конца.

К тому моменту у индийца заканчивался срок действия визы. Расчет был прост: съездить на родину, получить новую визу и вернуться к жене и дочке - супругу нашел в Курске, вместе учились в меде. Но в российском посольстве в Дели огорошили - Абхай в списке нежелательных лиц из-за уголовного дела.

Но Сингх проявил пробивной характер.

- В тот момент шел трехдневный визит Президента России в Индию, и он принимал индийских общественных деятелей. Я тоже записался на прием. Но посол отговорил и пообещал, что мое обращение попадет лично к Путину. И не обманул. Верховный суд отменил предыдущие решения курского суда и пересмотрел мое дело. 10-тысячный штраф отменили.

ДОШЕЛ ДО МОСКВЫ

Благодаря настойчивости индус и в депутаты пробрался. Хотя в горсовете Курска он заседает по праву: его кандидатуру поддержали 74,25% избирателей округа.

Поначалу в городе на заморского гостя реагировали неоднозначно: «У нас свои, что ли, закончились, раз индус в депутаты метит?» Того же мнения явно были и некоторые однопартийцы Сингха - потому что на предварительных выборах, где отбирают кандидатов, его прокатили. Выставили вместо коммерсанта с экзотическими корнями простую воспитательницу детского сада, и та победила. Но индиец не сдался. Уверенный в своей победе, он дошел до Москвы, где его кандидатуру поддержали. В Курске голоса пересчитали, и Абхая допустили до выборов в горсобрание, где он развернул агрессивную, по местным меркам, предвыборную кампанию с привлечением политконсультантов.

Зачем ему все это нужно? Заседания, просьбы о помощи… Зарплат у городских депутатов нет, даже кабинеты не выделяют, а забот хоть отбавляй.

- Политика - это большое подспорье для бизнеса, - поясняют мне местные оппозиционные депутаты. - Бескорыстно никто не станет оказывать помощь. Если раньше при горсобрании был фонд, из которого можно было испросить некоторую сумму на помощь избирателям, то теперь его нет.

- У нас мало тех, кто готов выкладывать из своего кармана, - признается мой собеседник, сотрудник аппарата курской «ЕР». - Абхай пошел правильным путем. Сначала он раздавал деньги, а когда понял, что количество страждущих резко возросло, то стал помогать делом: сгорел дом - на тебе кирпичи, не получил положенный паек - закупим продукты.

- Бог дает, Бог забирает, - пожимает плечами индиец.

КСТАТИ

Абхай Кумар Сингх не единственный иностранец, которого выбрали представлять интересы народа в коридорах власти.

Среди депутатов иностранцев не так много.

Монсон представляет «Единую Россию». Но и левых идей не чурается - вместе с Геннадием Зюгановым (справа) посетил Мавзолей Ленина. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самый известный - американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон. В 2018 году он получил российское гражданство, а буквально через пару месяцев стал депутатом городского парламента в подмосковном Красногорске.

Чернокожий поселковый депутат Жан Грегуар Сагбо быстро нашел контакт с местными жителями. Фото: Александр СОЛОДКОВ/ТАСС

В 2015 году в Тверской области депутатом Конаковского района был избран уроженец Бенина Жан-Грегуар Сагбо. Перед тем как удариться в политику, он занимался общественной деятельностью, а затем работал депутатом поселка Новозавидовский. Сагбо стал первым и до сих пор единственным чернокожим депутатом в России.

В Петербурге муниципальным депутатом в Невском районе является уроженец Узбекистана Авазбек Каримов. За 20 лет жизни в Питере Каримов сменил имя на «Олег», сделал карьеру в полиции и занялся общественной деятельностью.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему бизнесмены идут бесплатно работать депутатами?

- Предприниматели охотно идут в городские думы, потому что там принимают законы и регламенты, касающиеся строительства, транспорта, работы рынков - то есть сферы их непосредственных интересов, - говорит политолог Илья Гращенков. - Чем крупнее регион, тем больше бизнесменов во власти. Лидер - Дальний Восток, Приморье. В регионах типа Курска ситуация немного иная. Здесь стоит вопрос, кто сможет оплатить предвыборную кампанию, которая может стоить от 10 до 100 млн рублей (в среднем - 30 - 50 млн). Станет ли региональный депутат-бизнесмен рваться в Госдуму? Вряд ли. Подавляющее большинство предпочитает держать город под своим контролем.

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