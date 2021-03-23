Семь жизней барка «Седов»: паруснику исполняется сто лет

Барк "Седов" заходит в порт Владивостока. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Вообще-то у барка "Магдалена Виннен", спущенного на воду 23 марта 1921 года (по другой версии – в феврале 1921 года) было гораздо больше семи печальных возможностей уйти в мир иной. По сути, каждый рейс из Европы в Австралию или Южную Америку через ревущие сороковые с маломощной машиной и небольшой командой, которой требовалось управляться с большим и сложным парусным хозяйством, мог стать последним.

Уже в 1957-м, когда и с прогнозами погоды и с навигацией было явно получше, чем в начале века, попал в ураган и затонул вместе с восьмьюдесятью членами команды и курсантами четырехмачтовый барк «Памир». «Седов», кстати, сыграл этот парусник в 2005 году в немецком фильме «Трагедия «Памира». Ради кино даже корпус судна перекрасили в черный цвет.

Но будем буквоедами. Отброшу предположение. Оставлю только факты.

Мадлена стала Коммодором

В 30-х годах прошлого века из-за крупнейшего мирового кризиса («Великая Депрессия» – по версии Голливуда) гонять суда через океаны стала невыгодно. «Магдалену Виннен», чей корпус был сварен из качественнейшей крупповской стали (по одной из версий паруснику достался металл, который должен был пойти на корпуса подлодок), судовладелец мог отдать на металлолом. Но в конце концов продал практически по цене лома компании "Норддойчер Ллойд".

Барк перестроили в учебно-грузовое судно и он получил имя «Коммодор Йонсен». Не попал под бомбежку и не нарвался на выстрел кораблей союзников

Во время Второй мировой войны парусник был в составе военно-морского флота Германии. Он не принимал участие в боевых действиях, но возил грузы на Балтике. Причем, под буксиром. И все же это был военный корабль, а, значит, имел все шансы быть потопленным союзниками.

Тихий вечер в Арктике. Фото: Александр МИЛКУС

Океанограф

В 1946-м Советский Союз по репарации получил порядком потрепанный парусник. Его назвали в честь русского полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова. Восстановление барка стоило немалых денег. Да и опыта в управлении парусниками у советских моряков было немного.

Качает... Фото: Александр МИЛКУС

Несмотря на разруху в стране, восстановление гораздо более важных с точки зрения народного хозяйства, заводов и фабрик, нашлись деньги и на реанимацию «Седова». Во многом это заслуга Петра Сергеевича Митрофанова, ставшего в 1948-ом командиром барка. Почитаемый моряками Митрофанов же стал основателем советской парусной школы.

В 1952-м году спасенный от разорения «Седов» вышел в море и поднял паруса.

Старший матрос Анатолий Корзоватых. Фото: Александр МИЛКУС

С 1957-го парусник - в составе военно-морского флота СССР в ранге океанографического судна.

- Вот поэтому «Седов» до сих пор за рубежом считается военным кораблем, - объясняет мне нынешний капитан парусника Виктор Юрьевич Николин. – Если хотя бы месяц судно было в составе ВМФ - все, оно пожизненно причисляется к военным. Был случай, когда шведский сторожевой катер не дал возможности войти в территориальные воды этой страны. Поэтому для захода в иностранный порт нам нужно особое разрешение, оно оформляется через МИД.

Радуга после шторма. Фото: Александр МИЛКУС

Мог превратиться в ресторан

В 1965 году барк передали министерству рыбного хозяйства СССР, чтобы обучать моряков, работающих на рыболовецких судах. Портом приписки "Седова" стала Рига.

Но рыбакам по большому счету «Седов» был без надобности – рыбу на нем не повозишь.

Ветер крепчает. Фото: Александр МИЛКУС

В конце 60-х «Седов» было отправили на ремонт. Но никто ничего на корабле не делал. Корпус ржавел, палуба гнила, фока-рей был сломан.

В конце концов парусник вывели из действующего флота. Судьба барка опять висела на волоске – экономный Минрыбхоз собирался его утилизировать. Ходили слухи и о том, что парусник хотят поставить к стенке и оборудовать в нем ресторан для иностранцев.

Подшкипер Константин Попов. Фото: Александр МИЛКУС

И снова его спас Митрофанов и его морские братья. Куда только не писали письма моряки с требованием вернуть парусник в строй. А студентка ВГИКа Ада Лазо сняла пронзительный документальный фильм «Кому нужны паруса?».

Парусный мастер Игорь Евдокимов. Фото: Александр МИЛКУС

В 1975-м судно встало на ремонт в Кронштадтском Морском заводе. Парусник не просто отремонтировали, он его реконструировали. У «Седова» появилось новое сердце – мощный двигатель, навигационное оборудование, нормальные учебные классы и кубрики на 160 курсантов. Тогдашний капитан «Седова» Владимир Тимофеевич Роев сказал рабочим: «Вы построили судно заново!»

Через шесть лет - в 1981-м «Седов» расправил паруса и ушел в плавание. На судне ушел в первый свой рейс тогдашний рабочий кронштадтского завода, а ныне – старший боцман «Седова» Владимирович Алексеевич Рядных. Да, на судне он 40 лет!

Боцман Николай Лущенко. Фото: Александр МИЛКУС

Развал – он везде развал

Десять лет счастливой жизни. И вот 1991-ый… Страна разваливается. «Седов» в плавании. Команда бурно спорит – куда возвращаться – «домой» в Ригу или в российский порт.

Корабельный колокол "Седова". Фото: Александр МИЛКУС

- Спорили горячо, тяжело, - рассказывал мне боцман Павел Новак. - У многих были квартиры в Риге, у меня тоже. Столкновения были. Но хотя бы до поножовщины, как было тогда на рыбаках, не дошло. Большая часть команды считала, что «Седов» должен быть в России. И капитан Алексей Борисович Перевозчиков привел барк в Мурманск.

«Рижане» сошли на берег и улетели в Латвию.

- Сам видишь, если бы «Седов» оставался в Риге, его уже наверняка не было бы на свете. Дорого содержать парусник… - заметил Новак.

Боцман Павел Новак. Фото: Александр МИЛКУС

В 90-х паруснику было непросто. В эти годы он часто приходил в Германию, становился у пирса. На пожертвования, которые несли бюргеры, покупали продукты, посуду для кают-компании, даже туалетную бумагу. Экипаж собирал брошенные немцами старые велосипеды, в рейсе ремонтировал и продавал в Мурманске. Выживали. И моряки, и судно. И выжили, пережили смутные времена.

За долги

Укатка парусов на рее. Фото: Александр МИЛКУС

2000 год. "Седов" приходит во французский Брест для участия в международных гонках парусников. Но у причала его арестовывают по иску швейцарской компании "Нога" за долги российского правительства. Не знаю, как бы сложилась судьба барка, если бы «Нога» в конце концов выиграла.

Хорошо, опытные юристы смогли доказать - корабль не принадлежит правительству, он - собственность независимой организации. «Седов» гордо ушел домой.

Боцман Евгений Ященков командует курсантами. Фото: Александр МИЛКУС

Сегодня

«Седову» 23 марта исполнилось 100 лет. Он стоит на ремонте в Светловском СРЗ. На сайте нынешнего владельца – Калининградского технического университета – вывешены вакансии матросов для работы на судне во время ремонта и в экспедициях 2021 года.

Барк "Седов". Фото: Александр МИЛКУС

Специалисты говорят о том, что «Седову» снова нужен серьезный, большой, вдумчивый ремонт с учетом особенностей возрастного парусника.

Надеюсь, замечательному кораблю светил еще долгая и насыщенная солеными брызгами жизнь. Виват, «Седов»!