Чемпионка по конькобежному спорту развозит пиццу из-за сокращения финансирования

Элиз приходится трудиться сразу на нескольких работах между тренировками. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дома у британской конькобежки, специализирующейся на шорт-треке, Элиз Кристи медалей и кубков не занимать. Только чемпионат Европы в своей дисциплине она выигрывала 10 раз. Но Олимпийские игры так ни разу и не поддались спортсменке, хотя она участвовала в них дважды - в Сочи и Пхенчхане. Она до сих пор грезит олимпийским золотом, поэтому планировала, что к зимним Играм в Пекине в 2022 году придет в лучшей форме. Но в эти планы вмешалась пандемия коронавируса. А следом и британское правительство.

Из-за эпидемии кабмин решил сократить финансирование зимних видов спорта и в том числе и команды конькобежцев. Спортсмены потеряли в общей сложности около 8 млн фунтов.

Затем английская команда по шорт-треку пропустила сначала чемпионат Европы в Гданьске, а затем - мировое первенство в Дордрехте. В Голландию должны были отправиться дебютанты взрослого ЧМ Холли Хойланд и Найл Трейси, а также опытная Элиз Кристи.

Но теперь, чтобы залатать образовавшиеся финансовые дыры, 30-летней Элиз приходится трудиться сразу на нескольких работах между тренировками, пишет британский таблоид The Mirror. Как раз во время одной из них журналисты и застали спортсменку. Девушка развозила клиентам пиццу.

- Все направлено на то, чтобы завоевать медаль в Пекине, - признается конькобежка. По ее замыслу, Олимпиада-2022 должна стать последней в ее карьере.

Удастся ли Кристи воплотить свою мечту в жизнь, покажет ее упорство. Во время Олимпиады в Сочи девушку подвело волнение. Забег на 500 метров предвещал Элиз успех, но в финале спортсменка спровоцировала массовое падение, за что и была дисквалифицирована.