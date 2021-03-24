Любимый сын Сталина: герой-истребитель или горький пьяница

Сын "Вождя народов" Василий родился 100 лет назад.

100 лет назад в семье Иосифа Сталина и Надежды Аллилуевой (это был второй брак вождя) родился сын Василий. В отличие от старшего сына, Якова, младшему вождь уделял больше внимания. Он был его любимым сыном. Но прославился Вася, скорее, своими выходками, чем подвигами. О нем ходило множество мифов. Какие из них правда, а какие — выдумка?

«КП» приводит главные легенды о Сталине-младшем.

Миф 1. Вася дрался со всеми

Случалось такое. Младший сын Сталина учился сначала в школе №175 (позже №25) на Арбате. Затем, в 1937 году, был переведен в спецшколу №2. И в первой, и во второй были как дети высоких советских чиновников, так и ребята, семьи которых просто жили поблизости. Вызывающее поведение Василия Сталина отмечал ряд учителей. В частности, обучавшая его дочь Светлану Ольга Леонова (будущая директор этой школы). В воспоминаниях выпускников этого учебного заведения отмечается, что Вася не только плохо учился и дерзил педагогам (однажды прервал демонстрацию учебного фильма, резко одернув шторы в классе), но был не прочь свалить вину на других. За что однажды ему устроили темную, накрыв Васю его же пальто и отлупив. История дошла до Сталина. Узнав о причинах, вождь тогда никого в школе наказывать не стал.

Впрочем, подобный случай с местью одноклассников для Василия был исключением из правил — он не позволял наказывать себя никому, кроме отца.

Супруга Иосифа Сталина Надежда Аллилуева и сын Василий. Репродукция ТАСС

Миф 2. Летал без парашюта

Да, парашют Василий презирал. Но во время учебы ему приходилось с ним летать — единственному из курсантов. Экзамены в Качинское летное училище (это в Крыму) не сдавал. Поначалу жил там в «домике для гостей». Питался тем, что готовили в офицерской столовой. Имел свободный выход в Севастополь, куда ездил на доставленном из Москвы американском мотоцикле. После падения на горном серпантине (повреждения не критичные), об инциденте доложили вождю народов. И в декабре 1938-го все привилегии с блатного сынка были сняты. В том числе и гласная охрана. Василий перевели в курсантскую казарму. Питался он в общей с сокурсниками столовой. Но, по приказу руководства училища, ему, единственному из курсантов, приходилось брать в учебные полеты парашют (младший Сталин ругался сквозь зубы – не только потому, что не хотел выделяться, но и парашют занимал много места в тесной кабине пилота). Во время учебы происшествий в воздухе с Васей не случалось (хотя гибель 3 курсантов и полковника из политотдела училища в эти годы зафиксирована). И прыгать экстренно с парашютом сыну вождя не пришлось.

Во время войны парашют в кабину он, как правило, уже не брал.

Миф 3. Угробил сослуживца

Увы, это правда. Риск сопровождал сына Сталина всю жизнь. Но рисковал он не только собой. На рыбалки на реке Селижаровка в апреле 1943 года, когда сам Василий уже командовал полком, случилась трагедия. Глушили рыбу в полутора километрах от аэродрома — гранатами и реактивными авиаснарядами. Никто из 7 участников, (по другим данным 9), в числе которых 4 Героя Советского Союза, правил безопасности не соблюдал. Инженер по вооружению полка Разин погиб. Один из летчиков-истребителей стал инвалидом. Сам Сталин-младший с повреждением левой щеки и стопы (раздроблена пятка) был доставлен к Кремлевскую больницу и отстранен от командования.

Василий Сталин с отцом и сестрой.

Любой другой офицер за этот инцидент пошел бы под трибунал. Василий получил лишь взыскание по службе, понижен в должности, но вскоре вернулся к полетам.

Миф 4. «Воевал в тылу»

Нет. В желании отсидеться в тылу обвинять Сталина-младшего нельзя. Василий, как и сыновья многих руководителей СССР, рвался на фронт. По воспоминаниям его сводного брата Артема Сергеева, уже в 1941 году во время налета немецких бомбардировщиков на Мценск Василий, поднявшись в воздухе без боекомплекта, буквально «вытолкал» самолеты фашистов, атакуя их в лоб. За что был представлен к первому из трех своих орденов Красного знамени. Как командир 32-го гвардейского истребительного авиаполка в феврале-марте 1943-го не менее десятка раз участвовал в результативных атаках. По воспоминаниям Героя Советского Союза Сергея Долгушина, комполка Сталин атаковал немцев первым. С мая 1944-го командовал 286-й истребительной дивизией. По данным командующего 16-й воздушной армией Сергея Руденко, Василий Сталин произвел 26 боевых вылетов, лично сбил 2 самолета (по другим данным – 5).

Миф 5. Обожал спорт

Да. Василий курировал футбольную команду ВВС, как начальник военно-воздушных сил Московского военного круга. Его клуб соперничал с любимой командой Берии московским «Динамо». В команду ВВС заманивали лучших футболистов страны. Будущий олимпийский чемпион, спартаковец Никита Симонян вспоминал, что его выдернули из отпуска в Кисловодске и доставили домой к Василию Сталину. Симонян попросил оставить его в «Спартаке» и… получил разрешение – в отличии от большинства коллег из других клубов. Спортивное соперничество с Берией выражалось и в том, что ненавидимый главою НКВД создатель «Спартака» Николай Старостин не просто опекался Василием, но одно время даже скрывался от людей Берии на охраняемых ВВС объектах. А на трибуне стадиона «Динамо» сидел в ложе рядом с сыном вождя. Но любовь к футболу Василия Сталина больших титулов клубу ВВС так и не принесла. А хоккейная команда ВВС погибла в авиакатастрофе 5 января 1950 года.

Василий Сталин после войны.

Миф 6. Слыл Казановой

Женщин любил. Официально женат был четырежды. С первой супругой, дочерью сотрудника спецслужб, Галиной Бурдонской познакомился на катке «Динамо» в 1940-м — в браке родились сын Саша и дочь Надя. Расстались через 5 лет из-за измен и загулов Василия (при окладе в 5 тысяч рублей он позже платил алименты - 1.5 тысячи). Второй женой стала дочь маршала Тимошенко Екатерина, сбежавшая к Васе из семьи в августе 1945-го — у них родились сын Вася и дочь Света. Расстались в 1949-м. Третьей женой стала 12-кратная чемпионка СССР по плаванию Капитолина Васильева. С ней жили в особняке на Гоголевском бульваре, 7 — она ушла от Василия за неделю до смерти Иосифа Сталина.

Когда Василий оказался в тюрьме (об этом в Мифе 7) на свидание к нему во Владимир приезжали... все три бывшие жены — дольше всех Капитолина.

Медсестра с двумя детьми Мария Нузберг стала четвертой женой Василия в январе 1962-го. Расписались они буквально за пару месяцев до смерти младшего сына Сталина.

Но количество «серьезных» романов, подтвержденных друзьями, родственниками, сослуживцами превышает число браков.

Миф 7. Умер от алкоголизма

Пил Василий много и с удовольствием. Через три недели после смерти отца, не подчинившись приказу тогдашнего министра обороны Николая Булганина отбыть в один из дальних округов, генерал-лейтенант Василий Сталин был уволен в запас. А месяц спустя его арестовали по обвинению в клевете на руководство страны. Из 8 лет около шести отсидел во Владимирском централе. Там заболел и в январе 1960-го был досрочно освобожден по указанию Хрущева.

Продолжал пить, попадал в аварии, вновь на год оказался за решеткой. После чего на 5 лет был сослан в Казань. Где 19 марта 1962 года умер от отравления алкоголем (официальная версия — пил с земляком отца несколько дней) – накануне того, как ему мог исполниться 41 год...

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