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Звезды23 марта 2021 15:27

Сарик Андреасян поругался со слушательницей и разбил стену в студии радио «Комсомольская правда»

Режиссер разозлился, когда женщина во время прямого эфира перешла на личности
Кира ПОРУБОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)

Режиссер сериала «Чикатило» Сарик Андреасян выместил злобу на стене студии Радио "Комсомольская правда".

Фото: Андрей ГОРБУНОВ

Первый раз кирпичи в студии радио «КП» отлетели, когда Николай Сванидзе и Максим Шевченко устроили здесь кулачную дуэль. Недавно тик-токер Киря Колесников не рассчитал силы, когда делал сальто. И вновь на пол полетела стена.

И вот новый эпизод из цикла «Стена для битья». В гости пришел режиссер сериала «Чикатило» Сарик Андреасян, чтобы поспорить с актрисой, депутатом ГД Еленой Драпеко, надо ли увековечивать память преступников в культуре. Естественно, были и звонки от аудитории. В конце передачи выводим в эфир слушательницу Елену:

- Я как раз жила в Шахтат, когда это всё происходило. И мы днем боялись ходить. Десятки женщин убил этот изверг! И вот эту историю нам кто-то сейчас проповедует.

Сарик решил уточнить:

- Никто вам не проповедует. Вам рассказывают…

И тут Елена заявляет:

- Езжайте в свою Армению!

- А вы лечитесь пожалуйста, - сперва весьма спокойно ответил режиссер.

Ведущая Елена Афонина подчеркнула:

- Я с этой репликой звонившей абсолютно не согласна.

Но Сарика было уже не остановить. За считанные секунды он себя накрутил, швырнул наушники на стол и бросился к выходу из студии. Но у двери неожиданно сменил траекторию. Отклонился вправо. И… хрясь! Со всей дури на прощание пнул нашу многострадальную кирпичную стену ногой. Кирпичики, грустно позвякивая, в очередной раз спикировали на пол.

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