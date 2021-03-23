Итоги самоизоляции в России: есть и курить стали больше, но алкоголем не увлеклись

Исполняется год, как россияне свыклись с режимом самоизоляции и карантина. Фото: Мария ЛЕНЦ

На днях исполнится год с того дня, как впервые в истории нашей страны был объявлен доселе не знакомый противоэпидемический «режим самоизоляции». Сначала у большинства это вызвало изумление, а затем переживания: как скажется на здоровье непрерывное сидение дома? В условиях стресса, вызванного новым вирусом, в голову лезли самые неприятные мысли, помните? Мы непременно растолстеем, мышцы атрофируются, начнутся депрессии - в общем, сбои в организме по всем фронтам. Изоляция продлилась чуть больше двух месяцев, но ведь ее последствия могли быть и отдаленными. Словом, после того, как прошло достаточное по медицинским меркам время, российские ученые и врачи провели интересное исследование. Руководил командой известный профессор-кардиолог, доктор медицинских наук, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов.

- В нашем исследовании принимали участие пациенты из пяти городов России (Москва, Саранск, Пенза, Нижний Новгород, Ульяновск) и четырех стран СНГ и ближнего зарубежья (Вильнюс, Баку, Бишкек, Нур-Султан), - рассказал «КП» Мехман Ниязович. - Возраст обследованных - от 30 до 69 лет, всего 260 человек, из них 42% мужчин и 58% женщин.

Каждый из пациентов имел минимум одно хроническое неинфекционное заболевание (ХНИЗ), поясняет профессор. То есть исследователи выясняли, как повлияла изоляция на тех, кто и без нее имел проблемы со здоровьем. Это пациенты с одним и более из нижеперечисленных заболеваний: гипертоническая болезнь, стенокардия, сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких и онкологические заболевания.

- Все пациенты были анкетированы с помощью вопросника, подготовленного в Национальном медицинском исследовательском центре терапии и профилактической медицины, - продолжает эксперт. - Опрос учитывал социально-демографические показатели (возраст, семейный статус, образование, статус работы), поведенческие факторы риска (курение, употребление алкоголя, физическая активность, питание), оценку психосоматическая статуса (стресс, тревога и депрессия), имеющиеся заболевания. А также участникам было проведено измерение артериального давления, частоты пульса, массы тела и расчет индекса массы тела.

Дополнительно исследователи выяснили, что 68% пациентов состояли в браке, 14% являлись вдовцами. 56% респондентов отмечали, что до пандемии работали. Из них 22% во время самоизоляции продолжали работу в прежнем режиме, 15% работали удаленно, 20% не работали и только 2% потеряли работу.

Каждый третий россиянин за время карантина стал чаще предаваться диванному досугу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СЕМЬ ГЛАВНЫХ ИТОГОВ

1. За время самоизоляции 38% пациентов снизили физическую активность. То есть чаще стал лежать на диване как минимум каждый третий. Но зато были и герои! 13% респондентов заявили, что начали уделять физнагрузкам даже больше времени, чем до карантина.

2. Исследование подтвердило: на изоляции люди действительно больше едят. В этом признались 40% опрошенных. Усиленное питание обернулось для них прибавкой килограммов - в среднем на 15% массы тела.

3. А вот употребление алкоголя во время карантина выросло всего в 3% случаев. При этом до эпидемии его употребляли 33% пациентов. Тут еще раз напомним: исследование касалось только людей, уже имеющих хронические заболевания.

4. Борьба с курением, похоже, у немалой части «карантинщиков» потерпела фиаско. До пандемии «дымили» 12% пациентов, а на изоляции частота курения увеличилась в 1,5 раза, говорится в результатах исследования.

5. Психическое и эмоциональное состояние во время карантина респонденты описали так: у 53% пациентов был незначительный стресс; умеренный стресс зарегистрирован у 40%. А выраженный стресс у 6,5% респондентов. Незначительную тревогу/депрессию отмечали 46% пациентов, выраженная степень выявлялась у 5,4% респондентов.

6. Среди хронических неинфекционных заболеваний у обследованных участников опроса преобладала гипертоническая болезнь (67% пациентов). За время самоизоляции у каждого пятого (22%) как минимум раз случился гипертонический криз. В 19% случаев потребовалось увеличение доз антигипертензивных препаратов (то есть лекарств для нормализации повышенного давления). Второе место по частоте среди заболеваний занимала стенокардия (32%). У таких пациентов состояние ухудшилось только в 2% случаев.

7. Каждый четвертый, 25% пациентов имели диагноз «сахарный диабет 2-го типа». Из них каждому второму пришлось во время самоизоляции повышать дозы сахароснижающих препаратов.

Среди других патологий участники опроса сообщали о хронической обструктивной болезни легких (14%) и онкологических заболеваниях (6,5%). Осложнения и ухудшение состояния у таких пациентов отмечались менее, чем 1% случаев.

Употребление алкоголя во время карантина выросло всего в 3% случаев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВМЕСТО ВЫВОДА

Безусловно, карантинные меры оказали влияние и на физическое, и на психологическое состояние пациентов, заключают исследователи. При этом в ряде случаев негативные последствия оказались значительно меньше, чем предрекали скептики. Чтобы свести к минимуму неблагоприятные «побочные эффекты» самоизоляции, если вдруг она потребуется в будущем (ученые ведь не исключают новых пандемий), нужно уделять больше времени профилактике, отмечают эксперты. Речь идет и о разумных физнагрузках - как показал опыт, их можно отлично организовать на дому, и о борьбе с вредными привычками (переедание, курение), и о коррекции схем лечения для людей с хроническими заболеваниями, в первую очередь сердечников и пациентов с диабетом.

- Борьба со стрессом также является важным элементом профилактики. Стабильность и гармония физического и психического состояния служит залогом продолжительной и качественной жизни как у пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, так и у здоровых людей, - добавляет профессор Мамедов.

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