«Котлетная фея» надеется на новые провокации в Белоруссии

Один из главных лейтмотивов выступлений Тихановской – требование все новых разных санкций по отношению к Минску Фото: REUTERS

Светлана Тихановская, которую вот уже несколько месяцев на Западе носят на руках, как лидера белорусской оппозиции, послушно исполняет распоряжения своих зарубежных кураторов. Она ходит, куда ее везут, говорит, что велят, и пытается предстать не надутым мыльным пузырем, а реальной величиной в политической жизни.

ЧТО, НОВЫЙ ХОЗЯИН, НАДО?

Буквально на днях она объявила о запуске электронного голосования по вопросу о возможности переговоров с официальной властью республики при участии международных посредников.

- Объявляю о начале общенационального голосования. Каждый из вас знает, что в стране кризис, разрешить его мы можем только мирным путём через переговоры при международном посредничестве, - заявила она и пообещала, что каждый голос за переговоры с властью станет голосом за «спасение сотен заключённых» и «конкретным сигналом для международных партнёров к действию». - Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур - ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры.

Каким образом вынудить власть и на переговоры с кем, так и осталось непонятным. По всей видимости, кураторы Тихановской сами не знают ответ на сей вопрос. Даже ее сторонники не скрывают разочарования от озвучиваемых ею предложений в ходе многочисленных выступлений «главы» Белоруссии «на удаленке».

Что делать с Тихановской, как ее употребить для получения нужного результата, действительно вопрос вопросов. Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус вроде бы взял ее под свою плотную опеку. Во многом, именно он организовал дистанционную встречу «котлетной феи», как ее стали называть в самой Белоруссии, с послами ЕС при ОБСЕ, прошедшей 19 января. Во время этой дискуссии Тихановская послушно выразила готовность вернуться в Минск для активизации борьбы с Лукашенко «изнутри», но при условии, что ей будут предоставлены гарантии неприкосновенности со стороны Евросоюза. Активизация борьбы «изнутри» - одна из последних ставок, но и даже сама Тихановская признает, что оппозиция Лукашенко «потеряла улицы». Как она при этом планирует «укрепить свою переговорную позицию через протесты и кампании гражданского неповиновения» - тоже загадка.

Линкявичус даже предложил Тихановской получить гражданство одной из стран ЕС и наделить ее дипломатическим статусом, но пока охотников «наградить» ими Светлану не нашлось. Да и в этом случае возникает еще один вопрос – как она будет совмещать свой новый статус дипломата и гражданина другого государства с борьбой за власть в Белоруссии? Вмешательство во внутренние дела суверенного государства – вот как это называется в любой стране.

Линкявичус же продвигал идею «всебелорусского референдума» в онлайн-формате для выяснения «степени доверия Лукашенко», но и эта идея не сработала. Потому пришлось переключаться на онлайн-голосование по вопросу о переговорах. А пока, чтобы хоть как-то обозначить «движуху» с Тихановской, прибалтийские политики предложили выдвинуть «котлетную фею» на Нобелевскую премию мира за 2021 год.

БОЛЬШЕ САНКЦИЙ, ВСЯКИХ И РАЗНЫХ

Один из главных лейтмотивов выступлений Тихановской (везде, куда бы ее ни привозили) – требование все новых разных санкций по отношению к Минску. В Литве Светлана обсудила с министром экономики и инноваций введение санкций против компании «Беларуськалий». Она даже направила письмо президенту компании Yara господину Холсетеру, в котором призвала его прекратить покупать продукцию «Беларуськалия» - хотя бы «приостановить или не продлевать контракт». При этом, Тихановская прекрасно знает, что «Беларуськалий» - крупнейший экспортер в республике, и падение его доходов усложнит жизнь всему населению страны и реализацию социальных программ.

После встречи с министром иностранных дел Эстонии она призвала ввести санкции не только в отношении высшего руководства РБ, но и рядовых сотрудников судебной системы и правоохранительных органов. Эстонский министр оказался очень даже в курсе, поскольку Эстония и Польша соревнуются с Литвой за право опекать Тихановскую и руководить ею.

Затем Тихановской устроили видеоконференцию с депутатами комиссии по иностранным делам парламента Италии. Выступая перед ними, она призвала итальянский бизнес бойкотировать белорусские компании, особенно, связанные с государством,

И на встрече с новым послом США в Белоруссии, которая, естественно, состоялась в Вильнюсе (а где же еще?), о чем же говорила Тихановская? Угадали. Она призвала Вашингтон к новым санкциям против «режима Лукашенко», а также к ограничениям в торговле с предприятиями республики, сотрудничающими с Россией. Иначе вам удачи не видать, заверила она посла.

Причем, оппозиционеры прекрасно понимают, что санкции, запрошенные ими, бьют не по элите, а по народу, но, по всей видимости, именно это им и нужно, чтобы вывести на улицы новые волны протестующих. Как правдиво заметил экс-посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня (который сам поначалу выступил в оппозиции Лукашенко), «это достаточно циничный способ создать нетерпимое положение, чтобы заставить всех стать революционерами».

ВАТИКАН УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ

Только светских властей на Западе в качестве союзников белорусской оппозиции уже явно не хватает. Оппозиционеры стремятся, вместе со своими кураторами, привлечь в свои ряды и католическую церковь. Что вполне объяснимо, если учесть, что этнические поляки, проживающие в республике, в подавляющем большинстве католики. Да и, вообще, католическая конфессия в Белоруссии за последние лет 10-15 весьма усилила свои позиции.

Дело не стали откладывать в долгий ящик, и Папе римскому от имени Тихановской было направлено «Открытое письмо», в котором она рассказала «о событиях в Беларуси, героизме мирного народа» и призвала «папу Франциска поддержать белорусов в их стремлении к "лучшей политике" и "социальной дружбе"».

Правда, здесь противников Лукашенко ждало настоящее фиаско. Понтифик посчитал письмо «оскорблением, не заслуживающим какой-либо официальной реакции Святого престола». Как говорят осведомленные источники, такая реакция Франциска была вызвана якобы тем обстоятельством, что письмо было подготовлено не самой Тихановской, а группой специалистов совсем другого масштаба и преследовало целью втянуть Ватикан в скандальные политические разборки.

Собственно говоря, в этом нет ничего нового. Если посмотреть на выступления и интервью Тихановской, то невооруженным взглядом видно, что она с трудом формулирует свои мысли, и даже заранее заготовленные ответы на согласованные вопросы не задерживаются у нее в голове. А ее выступление перед конгрессменами США по анекдотичности, сумбуру, мычанию и невнятице, вылетающей изо рта, оставило далеко позади и популярную речь Виталия Мутко про «май харт», и еще более фееричную речь на английском российской оппозиционерки Любови Соболь. При этом Тихановская утверждает, что была учителем английского языка.

В Ватикане не стали оценивать ни произношение, ни идеи, которые озвучивает Тихановская. Более того, Папа римский явно вспомнил, что попытки подключить к провокациям против Лукашенко архиепископа Тадеуша Кондрасевича закончились не самыми приятными событиями для прелата. Так что потребовалась просьба Святого престола, чтобы представитель Святого престола смог вернуться в Белоруссию.

Кстати, вручение верительных грамот Александру Лукашенко новым нунцием Ватикана в Минске стало не просто свидетельством провала попыток привлечь на сторону оппозиции католическую церковь, но и фактическим признанием Ватиканом легитимности выборов в Белоруссии и свидетельством намерения Франциска сохранить диалог с властями Белоруссии.

«ТАК НЕ ДОСТАВАЙСЯ ТЫ НИКОМУ»

Несмотря на это, в Европе не отказались от планов свержения «режима» в Белоруссии. Поддерживают противников Лукашенко и в США. Новая администрация Джо Байдена, по сообщениям ряда источников, готова задействовать все оппозиционные белорусские структуры для распространения уже не просто фейков, а откровенной лжи. И эта работа уже началась. Сторонники Тихановской из-за рубежа вовсю распространяют «сведения», будто белорусские власти намерены создать фильтрационные лагеря для участников будущих демонстраций, которые намечены на эту весну. Это, по сути, последняя попытка оппозиции поднять народ на протесты.

При этом, судьба самой Белоруссии оппозиционеров волнует в самой малой степени. На организованной с участием представителей МИД Нидерландов, Польши и Литвы видеоконференции другой белорусский экс-посол Павел Латушко заявил, что «Лукашенко – террорист в терминологии Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма», и его необходимо свергать любыми доступными способами. На том, что сам Латушко в течение долгого времени был министром культуры, а потом представлял «преступный режим» во Франции, он, конечно, предпочел не останавливаться.

Похоже, что, отдавая себе полный отчет в декоративном характере фигуры Тихановской, оппозиционеры согласны даже на утрату Белоруссией суверенитета. Во всяком случае, они выступили за переход власти в Белоруссии под руководство Евросоюза при обеспечении контроля со стороны ОБСЕ. Конечно, для проформы создадут некое «правительство белорусской оппозиции», но это будет не более, чем очередным фиговым листочком. Готовы ли они к тому, чтобы Белоруссия в итоге «не досталась никому», тут даже спрашивать как-то неудобно. Само собой разумеется.

Вот только вряд ли с такой участью согласятся сами белорусы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тихановская предложила «общенациональное» голосование в сети

Оппозиция предлагает провести переговоры с властями Белоруссии при международном посредничестве (подробности).