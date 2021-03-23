Эксперты считают, что больше половины избирателей допускают голосование за «Единую Россию» на выборах в Госдуму

54% допускают голосование за «Единую Россию» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стартовый рейтинг «Единой России» за полгода до выборов в Госдуму в два раза выше, чем у ближайшего политического конкурента — КПРФ, рассказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский во время круглого стола на тему предстоящих в этом году выборов в Госдуму.

«Рейтинг „Единой России“ — 33%. Он находится в коридоре 30–35% по данным большинства исследовательских институтов. КПРФ — 16%, ЛДПР — 9%, „Справедливая Россия — За правду“ — 8%», — привел эксперт данные исследований.

У «Единой России» достаточно высокий электоральный потолок, подчеркнул Виктор Потуремский. «По ответу на вопрос «допускаете или исключаете для себя голосование за «Единую Россию», мы видим, что 54% допускают голосование за «Единую Россию», – сказал он.

Парламентские партии вошли в «высшую лигу» российской партийной системы, по версии экспертов Фонда развития гражданского общества (ФоРГо). Ее возглавляет «Единая Россия», которая имеет наилучшие стартовые позиции, отметил председатель правления Фонда Константин Костин. По его словам, в пользу партии власти говорят не только ресурсные возможности, но и существующие электоральные тенденции.

«Партия наращивала результат, везде получая большинство. Это и качество политической инфраструктуры, и представленность в органах власти — от федерального до регионального и муниципального уровня. И, собственно, линейка политиков, кадровая „скамейка запасных“. Активное привлечение в предварительное голосование и, следующим шагом, в партийные списки, лидеров общественного мнения из числа волонтеров. Все это, на наш взгляд, дает хорошие предпосылки для очень результативного выступления», — сказал Константин Костин, отметив, что 54% ожиданий — это задача максимум, а реальный ожидаемый результат находится в коридоре 42-47%.

Большим плюсом и преимуществом для «Единой России» назвал участие добровольцев в предварительном голосовании и руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Это не повышает рейтинг партии здесь и сейчас, а работает в перспективе. Кроме того, на пользу «Единой России» служит внешнеполитическая ситуация.

«Что создает дополнительные шансы и преимущества для „Единой России“ и позволяет ей уверенно смотреть в будущее? Во-первых, это усиливающее внешнее давление на РФ, что всегда создает патриотическое настроение. Кроме того, „Единая Россия“ начала процесс подготовки праймериз совместно с очень хорошо зарекомендовавшим себя волонтерским движением „Мы Вместе“. Это тоже большой „шаг в плюс“, в перспективе рейтинговый», — заявил эксперт, подчеркнув, что «Единая Россия» выглядит в целом сильнее политических оппонентов.

Партия власти «вполне может взять конституционное большинство» — это связано не только с «вялостью других партий», но и с уровнем ответственности, который на себя взяла «Единая Россия» в ряде социально-экономических решений, отметил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Другие партии скрылись и перестали воспринимать это как важную повестку для стратегии развития страны. В этом смысле «Единая Россия ведет себя как ответственная партия. При этом лишается возможности разумного, рационального популизма, которые необходимы для любой политической партии, начинающей избирательную кампанию», — считает политолог.