Настя Ивлеева снялась обнаженной для «Плейбоя»

Настя Ивлеева снялась обнаженной для мужского журнала. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущая и блогерша Настя Ивлеева снялась обнаженной для русского выпуска журнала «Playboy». Результатами пикантной фотосессии звезда «Орла и решки» похвасталась в Инстаграме. Настя назвала съемку в голом виде «подарком на 30-летие» и опубликовала обложку издания со своей фотографией.

- На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Встречайте, обложка Playboy. Я выбрала для этого самое лучшее время: я уверена в себе как никогда! – объявила блогерша.

В Инстаграме Ивлеева опубликовала обложку издания со своей фотографией. Фото: Инстаграм.

Ивлеева рассказала, что полностью контролировала процесс создания фотосессии, над которой работала ее команда. Телеведущая призналась, что очень довольна снимками, и назвала обложку со своей фотографией самой дорогой в истории русскоязычного «Плейбоя».

- Я и моя команда делали эту обложку сами! Во всех смыслах, начиная от продюсирования каждой мелочи, заканчивая фотографом и зд дизайном. Потому смело считаем, что это лучшая и самая дорогая обложка за историю русского Playboy, - написала Ивлеева.

Пообещав, что «внутри фотки вообще бомба», Настя позже поделилась на своей странице еще одним снимком. На фото она позирует полностью обнаженной, стоя спиной к камере.

Ранее Настя Ивлеева с размахом отметила 30-летие: на ее дне рождения, устроенном в легендарном ресторане «Прага», пела и гуляла вся светская Москва – от Ксении Собчак и Аллы Пугачевой до Дани Милохина и Моргенштерна. К слову, Собчак, как тусовщица со стажем, осталась в восторге от вечеринки Ивлеевой. По мнению Ксении, «тусовки превратились в одинаковые бессмысленные мероприятия, куда ходят «отрабатывать дружбу, а не тусить», но Насте Ивлеевой удалось вернуть тусовке дух авантюризма, да так, что «прям пахнуло веселыми вечеринками нулевых».

Телеведущая призналась, что гордится этой фотосессией. Фото: Инстаграм.

Звезда «Орла и решки» решила устроить свой день рождения в стиле Met Gala - знаменитого ежегодного бала Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Это самая известная костюмированная вечеринка планеты , куда звезды приходят в костюмах на заранее заданную тему. Ивлеева поставила своим гостям задачу нарядиться в стиле «кибербарокко».

- Смело вышибая двери в свои 30-ть, я решила, что сделать это нужно ярко, мощно, модно и незабываемо! – объявила Настя в Инстаграме. - Показать матушке России, как нужно тусоваться!

По оценкам экспертов – организаторов вечеринок и публичных мероприятий – праздник по случаю 30-летия обошелся Ивлеевой не меньше, чем в 10 миллионов рублей.