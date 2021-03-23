Музей погоды может появится в Москве на территории ВДНХ

Площадка ВДНХ была не случайно. Здесь располагается главная в Москве и старейшая в России метеостанция. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

По задумке инициаторов, музей предполагается сделать интерактивным.

- Каждая его комната будет символизировать конкретный климатический пояс России и его особенности, - рассказал основатель движения «Метео Волонтеры» Евгений Строцинский. - Посетители смогут прочувствовать на себе суровый русский климат, причем не только через визуальные носители, но и благодаря полному погружению – технически будет воссоздана максимально реалистичная температура, влажность и осадки данного пояса (а те эффекты, которые в помещении воссоздать невозможно будут дополнены VR технологиями). Также посетители музея смогут попробовать себя в роли научных и специалистов метео-отрасли, например: провести тематическую экскурсию, снять вирусный социальный ролик о достижениях отечественной метеорологии в продакшн-центре и даже составить и прочитать прогноз погоды перед телекамерами.

Пока не ясно, какая организация возьмется за воплощение проекта в жизнь, но метео-волонтеры готовы всячески помогать в открытии такого объекта – информационно поддерживать на всех современных площадках коммуникации, помочь в оформлении и проектировании дизайн-концепта, а также в наполнении и сборе уникальных предметов и фактов об отечественной метеорологии и климатологии.

Планируется, что выставку посвятят в том числе непростой работе столичных коммунальщиков во время борьбы с последствиями непогоды и погодных ЧС, работе синоптиков и метеорологов, а также о национальным географическим особенностям (например, истории про одно из самых холодных мест на планете – полюс холода, город Оймякон).

- Такой музей станет настоящей туристической достопримечательностью, - уверены волонтеры, – иностранцы поймут насколько разнообразен российский климат и как сложно его обуздать, что становится крайне актуальным в рамках ратифицированного нами Парижского соглашения по климату. Уверены, такой объект станет настоящей визитной карточкой Москвы, поднимет ее престиж на международной арене и будет интересен всем возрастным категориям.

Площадка ВДНХ была не случайно. Здесь располагается главная в Москве и старейшая в России метеостанция.