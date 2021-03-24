Волонтеры спасают наши реки и озера

За год добровольцы убирают береговую линию рек и озер, равную половине экватора земли.

22 марта - Всемирный день воды - отмечен в календарях многих людей. «Кто, если не мы?!» - задаются они совсем не праздным вопросом. И это их жизненная позиция. Судите сами: пять лет назад Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил: «К 2050 году по крайней мере каждый четвертый человек будет проживать в странах, для которых нехватка пресной воды является хронической или постоянно возникающей проблемой. Изменение климата будет лишь усугублять эти трудности, особенно в бассейнах, которые находятся в совместном владении нескольких стран». К слову, еще одной мировой угрозой для сокращения объема воды Пан Ги Мун назвал вооруженные конфликты, во время которых происходит «преднамеренное уничтожение объектов водоснабжения, совершение нападений на электростанции, обеспечивающие водоснабжение, а также разрушение водо-очистных и канализационных систем». Из последних примеров: в Сирии удары с воздуха наносились именно по объектам водо- и электроснабжения.

В ряды экоактивистов вступает не только молодежь, но и люди старшего возраста.

Да, для россиян слова Пан Ги Муна могут показаться невероятными. Наша страна находится на втором месте по объему водных ресурсов после Бразилии. Плюс у нас есть самое большое пресное озеро Байкал, а еще Ладожское и Онежское озера, реки Волга и Амур. Чего нам бояться?

И тем не менее уменьшение общего объема воды актуально и для нас, если сегодня не принимать необходимых профилактических мер. Надо строить новые и реконструировать старые гидросооружения, экономить воду в быту и промышленном производстве, очищать водоемы от мусора, чистить их от иловых отложений и так далее. И главное, не забывать, что наша безопасность зависит от нас самих. Поэтому огромная роль отводится общественникам - экологическим волонтерам. Их основная задача - помогать государству в решении водных проблем. Вот яркий пример такой деятельности. Волонтерская акция «Вода России» - самый масштабный с 2014 года добровольческий проект (см. инфографику «Только цифры»).

Илья Разбаш.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

- Люди научились так или иначе за собой убирать, - отмечает создатель акции Илья Разбаш. - Акция проводится уже восьмой год, неоднократно одни и те же жители выходят на уборку. Самое главное, мы видим по результатам, что люди, которые участвуют в уборках «Вода России», больше не мусорят. Просто потому, что они видят, сколько мусора вокруг, и начинают задумываться о его происхождении. Если сравнить с похожими акциями 2015 года, то мусора существенно меньше. Сегодня появилась мода на благие дела, они ценятся обществом.

Чтобы стать волонтером, достаточно заполнить анкету на сайте берегдобрыхдел.рф и активно включиться в добровольческую работу.

ХОЧЕШЬ БЫТЬ СУПЕРГЕРОЕМ? СПРОСИ ЧИСТОМЕНА КАК!

Есть разные примеры экологического волонтерства. В моих подписках в соцсетях не менее десяти разных экоблогеров, которые сортируют отходы, публикуют книжки об экологии, убирают мусор с берегов рек и озер, открывают магазины с экотоварами. Есть держатели приютов для бездомных собак и знатоки разных видов пластика. Однако об одном герое мне хотелось бы рассказать подробнее.

Этот челябинский парень называет себя Чистоменом. Шестой год он регулярно очищает от мусора берега местных водоемов, пригородные леса, городские дворы и т. д. На его счету тонны вывезенных отходов. Чистомен скрывает свою внешность за ярко-зеленой балаклавой и отказывается от общения с журналистами. Но через соцсети его пример заразил уже многих активистов.

«Меня часто спрашивают - зачем я за кем-то убираю мусор, - пишет Чистомен в соцсети. - Открою секрет. Я ни разу ни за кем не убирал мусор. Я ставлю вопрос иначе: для кого?»

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А вот еще одно его актуальное сезонное сообщение: «Зимний рыболовный сезон стартовал недавно, но на льду озер и рек уже начал копиться свежий мусор, который рыбаки оставляют после себя.

Каждый год за несколько месяцев зимы на поверхности водоемов скапливается очень много мусора, который, разумеется, никто не убирает. Весной все благополучно попадает в воду. Одна часть мусора утонет. Другая будет десятилетиями плавать на поверхности, медленно распадаясь на микропластик».

Чистомен грубоват в выражениях, но точен в формулировках. Лично мне его подход нравится. Никакой напыщенности, бессмысленного пиара. Любишь себя и свой город - делай его чище. Все просто.

Фото: Shutterstock

ДОСТОЯНИЕ ФЕДЕРАЦИИ

Волга, Амур, Байкал, Лена, Обь, Иртыш, Енисей, Каспий, Таймыр - самые известные водные артерии России.

«Вода уже давно стала стратегическим ресурсом. Наверное, это трудно принять и понять тем, кто каждый день спокойно пользуется водой: моет руки, умывается, готовит еду, пьет.., а в этот момент во многих регионах страны воду можно назвать роскошью. Пример Калмыкии, где качественной питьевой водой обеспечено всего 7 процентов жителей. Пример Крымского полуострова, где запасов воды катастрофически не хватает. Министерство сейчас начало работу по поиску подземных источников, и мы, конечно, приложим максимум усилий, чтобы обеспечить жителей водой. В то же время вода - это ранимая среда экосистемы. Постоянно изучая изменения состояния водных систем, мы стараемся минимизировать проблемы, нивелировать те негативные последствия, которые сказываются на наших реках, озерах и морях. Вода - это жизнь. И мы должны все вместе ее сохранить», - уверен министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов уверен, что сохранение чистой, питьевой воды - наша общая задача. Фото: mnr.gov.ru

Более 12 процентов нашей страны занимают водоемы, в том числе болота. При этом большинство рек и озер находится за Уралом, а на европейской части страны лишь 20 процентов водных ресурсов. Столь неравномерное распределение приносит немало проблем.

Например, в России из расчета на одного человека к регионам с низкой водообеспеченностью относятся не только Крым и Симферополь (это примерно 0,4 тысячи кубических метров на человека в год), но и Москва и Московская область (около 0,7 тысячи кубических метров на человека в год). Население столицы растет, строятся новые микрорайоны, из-за этого постоянно увеличивается нагрузка на водопроводную систему, требуется ее усовершенствование и развитие. В такой ситуации качество воды и бережное к ней отношение выходят на первый план. В то время как Сибирь и Дальний Восток страдают от наводнений.

Сегодня остро стоит вопрос об экологической безопасности водоемов. Этой проблеме посвящено отдельное направление нацпроекта «Экология». В частности, большая работа предусмотрена по оздоровлению Волги, на берегах которой проживает треть населения страны.

Опасные природные явления и антропогенный фактор - наиболее реальные угрозы водной безопасности нашей страны. Специалисты делают огромную работу, чтобы смягчить влияние засух и половодий. В этом немало помогают системы каналов и водохранилищ.

Если говорить об ответственности потребления воды, то эксперты отмечают тенденцию на снижение. За последние 10 лет она уверенно опускается до общемировых стандартов - около 140 литров на человека в сутки. Также почти на 20 процентов снизилось производственное потребление.

- Но нам еще есть куда расти, - говорят специалисты.

ЗВЕЗДЫ - ЭКОВОЛОНТЕРЫ

Юлия Михалкова.

Амбассадор популярной общероссийской эковолонтерской акции «Вода России», блогер, телеведущая Юлия Михалкова посещает разные регионы страны, популяризируя уборки берегов водоемов в своих социальных сетях и участвуя в них лично.

Ее фраза «А если сюда снова придут туристы мусорить, скажите им, что тут до них убиралась Юля Михалкова, пусть им будет стыдно!» стала неформальным шутливым слоганом акции.

Марьяна Ро.

Блогер Марьяна Ро: «Вода - это жизнь, жизнь, с которой мы начинаем каждый новый день. Вода - это важная энергия, чистая и полезная. Наша кровь, мышцы и сердце состоят больше чем наполовину из воды, все наше здоровье сильно зависит от этого ресурса. Именно поэтому к воде следует относиться бережно. Беречь наши величественные реки, чистые озера и моря».

Станислав Ярушин.

Актер Станислав Ярушин: «Я уже на протяжении нескольких лет езжу по городам России, и мы с ребятами убираем берега рек и озер от разной ерунды. Пластиковые бутылки, разбитое стекло, шины… Я не призываю вас бежать и спасать мир! Я призываю вас спасти в первую очередь себя! Давайте не будем мусорить, не будем загрязнять воду и подумаем, как грамотно мы используем этот ресурс».

Павел Деревянко.

Актер Павел Деревянко: «Говорят, что актер может сыграть что угодно. Я тоже могу. Даже воду: и чистую, и грязную. Только зачем? Вода не нуждается в актерах. Она нуждается в людях, которые ее берегут и ценят. Людях, которые не бросят мусор в реку. Людях, которые всегда закроют капающий кран. Людях, которые воспитывают своих детей так же. Вода - это жизнь. Не играйте с водой. Берегите воду России. Пожалуйста».

Вячеслав Фетисов.

Национальный посол доброй воли программы ООН по окружающей среде, легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов: «Экологическое волонтерство - современный мировой тренд. Есть крупнейшие организации, объединяющие добровольцев всей планеты: UNV - Волонтеры ООН, CCIVS - Координационный комитет международной добровольной службы, SCI - Международная гражданская служба. Так, например, ООН предлагает три вида волонтерской деятельности: волонтерство за границей, волонтерство в родной стране кандидата, онлайн-волонтерство. Подробнее об этом можно узнать в интернете. В целом я отмечу, что будущее за экологическими волонтерами. Здесь работает очевидная истина: начни с себя и за тобой потянутся другие».

Внимание! Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Ключевые мероприятия Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водоемов

«Вода России» в регионах страны

• МАЙ

20 мая - официальный старт Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водоемов «Вода России» (Саратовская область).

27 - 28 мая - Санкт Петербург (приурочено к проведению IX Невского международного экологического конгресса.

• ИЮНЬ

5 июня - Оренбургская область (посвящено Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога).

2-я декада июня - Мурманская область.

3-я декада июня - Карачаево-Черкесская Республика.

• ИЮЛЬ

2 июля - Республика Саха (Якутия) (приурочено к празднованию Дня реки Лены).

1-я декада июля - Республика Алтай.

2-я декада июля - Брянская область.

3-я декада июля - Ярославская область.

• АВГУСТ

Первая половина августа - Спецмероприятие: эковолонтерская экспедиция.

Вторая половина августа - Калининградская область.

• СЕНТЯБРЬ

1-я декада сентября - Приморский край. (приурочено к проведению Восточного экономического форума).

2-я декада сентября - Ростовская область.

3-я декада сентября - Ключевое мероприятие по уборке берегов водоемов и посадке леса.

• ОКТЯБРЬ

Первая половина октября - Республика Крым (посвящено Дню Черного моря).

Вторая половина октября - Краснодарский край.

• НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ

Конец ноября - начало декабря - Подведение итогов Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водоемов «Вода России» (Московская область).