Виктор Золотов рассказал сколько задач выполнили его бойцы в Сирии

Директор Росгвардии Виктор Золотов. Фото: Росгвардия

Накануне Дня Росгвардии (отмечается 27 марта) ее директор генерал армии Виктор Золотов провел расширенное заседание итоговой коллегии с руководящим составом ведомства. Заседание юбилейное: в этом году исполняется 210-летие образования войск правопорядка и 5-летие образования войск национальной гвардии России.

Участники коллегии и гости ознакомились с выставкой перспективных технических средств противодействия робототехническим комплексам, которые находятся на апробации в войсках. Отдельный стенд был посвящен продукции концерна «Калашников» - модульному пистолету Лебедева, который разрабатывался в интересах Росгвардии и уже принят на вооружение ее подразделениями.

Участники коллегии рассматривают на выставке новый пистолет Лебедева, который уже поступает на вооружение бойцов Росгвардии. Фото: Александр БОЙКО

Модульный пистолет Лебедева в вариантах "МПЛ" и "МПЛ-1". Фото: Александр БОЙКО

Открывая заседание, генерал армии Виктор Золотов дал оценку результатам деятельности Росгвардии за прошедшие пять лет и рассказал о задачах ведомства на ближайшее время.

О РЕФОРМАХ

Директор Росгвардии начал с того, что с 2016 года в военную организацию, которая включила в себя войсковую и полицейскую компоненту, добавили подразделения ведомства образованные в Южном и Северо-Кавказском округах, была выстроена вертикаль управления силами специального назначения с учетом специфики задач.

Фото: Росгвардия

«Реформирована ведомственная авиация, что позволило перевести на военную службу более 300 сотрудников, имевших полицейские звания. Была укреплена численность подразделений лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны, реорганизованы специальные моторизованные воинские части. Модернизация коснулась и образовательной сферы, новый импульс развития получила ведомственная наука», - заявил Виктор Золотов.

Директор Росгвардии отметил, что в целом, проведенные мероприятия по оптимизации состава и построения войск затронули более 300 подразделений и организаций. Он также сделал акцент на нормотворческой работе, в ходе которой обеспечено издание более 200 федеральных и свыше 3 тысяч ведомственных актов.

О ГРУЗЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Генерал армии Виктор Золотов сообщил, что с момента создания на Росгвардию дополнительно возложены задачи, связанные с контролем в сфере детективной деятельности и обеспечением безопасности высших должностных лиц субъектов России.

Фото: Росгвардия

«Расширены полномочия войск, предоставившие правовые инструменты пресечения угроз охраняемым объектам в водной и воздушной среде, регламентирующие вопросы обеспечения собственной безопасности. На нас также возложены полномочия по руководству Объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона», - отметил директор Росгвардии.

Генерал армии уточнил, что во взаимодействии с органами ФСБ России росгвардейцы провели около 380 операций и мероприятий. За пять лет совместно с органами внутренних дел обеспечили безопасность проведения свыше миллиона массовых мероприятий. При ликвидации серьезных последствий чрезвычайных ситуаций военнослужащие и сотрудники ведомства 75 раз приходили на помощь коллегам из МЧС. Кроме того, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции тесное сотрудничество сложилось с коллегами из Роспотребназора.

ПОД НАДЕЖНОЙ ОХРАНОЙ

Одна из задач Росгвардии - обеспечение безопасности на важных государственных объектах. С момента создания федеральной службы под охрану принято 3 важных государственных объекта, а перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками, пополнился более 100 объектами, среди которых Троице-Сергиева Лавра, Новодевичий монастырь, Международный детский центр «Артек».

Фото: Росгвардия

Под защитой вневедомственной охраны Росгвардии около 1 млн квартир граждан, около 400 тысяч объектов различных форм собственности. Также, отметил Виктор Золотов, «под охраной ОВО находится 7 судов с ядерными энергетическими установками и девять портов Северного морского пути. Вместе с этим Росгвардия стала координатором работы по формированию системы безопасности энергомоста и транспортного перехода через Керченский пролив».

«С июля 2020 года эти задачи военнослужащие и сотрудники Росгвардии, совместно с коллегами из МВД, ФСБ, Минобороны, выполняют в полном объеме», - рассказал Виктор Золотов о тесном межведомственном взаимодействии.

Генерал армии отметил высокий уровень антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, а также программу «Цифровая экономика России», возможности которой используются для создания Федеральной платформы по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами. Благодаря ей заметно снизилось число случаев хищения оружия и количество совершенных с ним преступлений. Кроме того, сохраняется позитивная динамика наращивания объема и качества государственных услуг, предоставляемых Росгвардией гражданам в электронном виде.

НА МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛЕ

Наиболее серьезным вызовом 2018 года генерал армии Виктор Золотов назвал решение о выполнении силами специально созданного контингента войск национальной гвардии задач в Сирийской Арабской Республике.

«На сегодняшний день с 2018 года на сирийской земле военнослужащими войск национальной гвардии выполнено около 10 тысяч боевых задач по контролю ситуации в данном регионе под эгидой сил военной полиции Минобороны России», - сообщил генерал армии.

Фото: Росгвардия

Ранее официальный представитель ведомства Валерий Грибакин рассказывал журналистам, что бойцы Росгвардии в Сирии участвуют в мероприятиях по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, боеприпасов и оружия, сопровождают медиков, гуманитарные грузы с водой и продуктами для местного населения. Проводят другие мероприятия в составе сил военной полиции.

В рамках международного сотрудничества Золотов дал поручение продолжить работу по укреплению потенциала войск в составе формирований сил специального назначения Организации Договора о коллективной безопасности, а также поддерживать высокий уровень выполнения специальных задач контингентом войск в Сирии.

Отметим, что параллельно с участием в боевых операциях сотрудники Росгвардии участвовали в обеспечении правопорядка и общественной безопасности гостей и участников Кубка Конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также выборов Президента России, параллельно наращивали объем задач в Арктической зоне.

Свидетельством эффективности данной работы - оценка руководством страны: около 2,5 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии, а также восемнадцать соединений, воинских частей и организаций войск удостоены государственных наград.

О НОВЫХ ЗАДАЧАХ

Финальную часть своего выступления генерал армии Виктор Золотов посвятил задачам, которые предстоит решать Росгвардии в ближайшем будущем. Он отметил, что наращивание потенциала войск исходя из современных угроз, будет повышаться «за счет развития информационных технологий, а также внедрении робототехнических комплексов и систем противодействия им».

С учетом анализа внешних угроз, а также прогноза состояния развития оперативной обстановки генерал армии Виктор Золотов дополнительно акцентировал внимание подчиненных на пяти важнейших событиях: «Это участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при проведения Чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, мероприятий Всероссийской переписи населения, выборов депутатов Государственной Думы в ходе Единого дня голосования, Армейских игр, а также участие команд Росгвардии в этих соревнованиях».

Фото: Росгвардия

Кроме того, генерал армии поставил задачу четко синхронизировать работу войск с мероприятиями по социально-экономическому развитию регионов Дальнего Востока, Арктики, Республики Крым, Калининградской области, которые реализуются в рамках соответствующих государственных программ. А также «усилить контроль за полнотой и своевременностью расходования бюджетных средств и за эффективностью освоения выделяемых из федерального бюджета ассигнований».

Далее коллегия продолжилась без участия СМИ.